Se conoció un audio que la mamá de Agostina le envió al detenido que vivía en la misma casa que Barrelier

Un nuevo audio de la madre de Agostina Vega a Osvaldo Fassetta, detenido que vivía en la casa de Claudio Barrelier, fue revelado este sábado. El mensaje fue enviado en las horas posteriores a la desaparición de la adolescente, donde Melisa Heredia reclamaba que Barrelier era el último que había visto a la joven aquel sábado por la noche. “No la vio más nadie gordo, él fue el único que la vio, nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada”, señaló.

En el audio, que se dio a conocer por el medio local El Doce TV, Heredia decía que su hija le había comentado a sus amigas que se había ido a la casa “del novio” de su mamá.

“Ella a las amigas les dijo que se iba a la casa de mi novio. Obviamente es él. A hacerme un regalo sorpresa. Cuando yo me doy cuenta que no está mi hija, la llamo por teléfono y ahí nomás se lo apagaron”, detalló.

Y sumó: “Desde las 10.30 de la noche del sábado que mi hija no aparece. Los de Los Rancho, mi tío tiene conocidos ahí. Hasta los propios amigos de él están sorprendidos”.

Agostina Vega Facebook

El nuevo mensaje de voz vuelve a poner el foco entre el vínculo entre Barrelier y Heredia. Lo que llamó la atención fue que la adolescente dijera que el imputado era “el novio” de su madre, cuando Heredia había declarado públicamente que la relación entre ellos se había terminado años atrás y que actualmente solo eran amigos.

El audio también corrobora parte de la historia de Fassetta, el hombre de 47 años que vivía en la pieza donde los investigadores creen que ocurrió el crimen en la casa de barrio Cofico y que hoy está imputado por encubrimiento agravado.

El detenido había dicho que, durante la noche del sábado 23 de mayo, cuando Agostina desapareció, él había recibido mensajes de Heredia comentándole lo ocurrido. Tras ello, según su declaración, se habría trasladado a la casa de la mujer para iniciar una búsqueda con la familia y vecinos.

#Córdoba 🚨🔊 El revelador audio de Melisa, madre de Agostina Vega, el día de su desaparición



La investigación por el brutal femicidio de la adolescente sumó un nuevo elemento de alto impacto, y que complica aún más a Claudio Barrelier: “Fue el único que la vio”, dijo la mujer.… pic.twitter.com/WL1vZSsDwA — ANDigital (@ANDigitalOK) June 13, 2026

Barrelier se convirtió en el principal acusado en la causa casi una semana después de la desaparición de la joven, cuando se descubrió que Agostina se había trasladado en remis hasta su casa y que las cámaras de seguridad nunca la habían visto salir.

Esa misma noche, Heredia le escribió a Barrelier preguntándole si había visto a su hija, ante lo que el detenido contestó que Agostina se había acercado a su hogar pidiendo que la lleve a visitar a un novio, pero que él se había negado. Tras ello, había afirmado que la joven se retiró en un auto rojo.

Claudio Barrelier Instagram

Sin embargo, con el paso del tiempo, imágenes de un domo policial revelaron que Barrelier se trasladó el lunes al mediodía a un descampado en el barrio de Ampliación Ferreyra, donde permaneció por varios minutos y luego se retiró. Allí encontrarían poco después los restos de Agostina.

Llegó hasta allí con un auto Ford Ka negro, propiedad de Soledad Andreani, una expareja que se lo había prestado y que negaba tener algún involucramiento con el femicidio.

Poco después se conoció el testimonio de Fassetta, que dijo públicamente que vivía en la parte delantera de la casa, en una pieza que había armado Barrelier donde solía reunirse con sus amigos e integrantes de la barra de Instituto, club del que era hincha al igual que la madre de Agostina.

Osvaldo Fasseta, detenido por encubrimiento

Declaró que, durante la noche de la desaparición, no había dormido en la vivienda, y que había permanecido ayudando a Heredia a buscar a la adolescente.

Barrelier fue imputado por el femicidio de Agostina, mientras que Fassetta y Andreani fueron imputados por encubrimiento agravado.