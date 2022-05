¿Se acabó la racha? Tras ocho ruedas con buenas compras, el Banco Central tuvo que volver a vender reservas

El Banco Central (BCRA) volvió a quedar hoy del lado vendedor en el mostrador del mercado oficial de cambios, algo que había evitado en las últimas nueve ruedas. Se debió desprender de unos US$20 millones, poco menos del 12% del famélico total de US$169,1 millones operados en la jornada, para asegurar que el dólar mayorista cierre el día a $117,08 por unidad para la venta, es decir, apenas 15 centavos arriba del cierre de anteayer.

El dato de precio tiende a confirmar que la apuesta oficial vuelve a pasar por ralentizar el nivel de actualización del tipo de cambio (que avanza este mes a un ritmo del 3,6% mensual, por debajo del 3,92% que avanzó en abril) en un intento por ayudar a aplacar la inflación, aunque esa estrategia fracasó estrepitosamente el año pasado, ya que, pese a convalidar un ajuste de apenas 22% del tipo de cambio, el índice general de precios trepó hasta casi el 51%.

Los analistas de mercado sostienen que esta vez la táctica sería no desacoplar el ritmo de ajuste cambiario con el nivel de la tasa de interés, algo que, coinciden, suele afectar la oferta de divisas. Pero la tendencia al achicamiento que vuelven a mostrar los volúmenes operados en el mercado (tras el récord de liquidaciones registrado en la semana anterior) parece sugerir que esa calibración esta vez no solo no aporta soluciones, sino que agrega costos a la economía.

La referencia alude a la fuerte tendencia a la apreciación que registra el peso, que ya cedió en lo que va del año casi 7 puntos de competitividad con respecto a las monedas de los países con los que más comercia la Argentina.

Así lo muestra el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM), que elabora el propio BCRA, y se ubicaba ayer (último dato disponible) en 95,9 puntos, su menor nivel desde el 4 de mayo de 2018, es decir, cuando comenzaba a tomar músculo la corrida cambiaria que jaqueó a la administración Macri y hundió a la economía en una profunda crisis por tres años.

De este modo, ya exhibe un retroceso de 6,3 puntos en los últimos 45 días, es decir, desde que a la brecha inflacionaria que ya lo carcomía se agregó la devaluación de buena parte de las monedas del mundo ante el camino al fortalecimiento global que emprendió el dólar estadounidense, y aun cuando el compromiso explícito asumido por la administración Fernández en el acuerdo con el FMI vigente es mantenerlo en los términos reales que mostraba a fin de 2021, un rango que se ubica entre los 102/103 según el ITCRM.

En la rueda del día se notó que “la demanda autorizada volvió a dominar el desarrollo de las operaciones, superando las divisas disponibles del lado de la oferta genuina”, reseñó el operador Gustavo Quintana. Eso obligó al BCRA a volver a sacrificar reservas, algo que no hacía desde los US$68 millones que debió volcar al mercado el 27 de abril.

Lo concreto es que la dinámica que volvió a tomar el mercado en las dos últimas ruedas vuelve a generar dudas acerca de la posibilidad que el BCRA tendrá de cumplir la meta trimestral de acumulación de reservas pactada con el FMI , dado que si bien acumula un saldo favorable de intervenciones de US$615 millones en lo que va del mes, apenas había logrado recomprar US$161 millones a lo largo de abril, contra los US$1373 millones que había embolsado en el mismo mes durante el año pasado. Y eso es todo un problema tomando en cuenta la precaria tenencia de reservas propias que mantiene el BCRA.

Detalle de la tenencia

Las proyecciones realizadas a comienzos de semana, luego de computar los US$520 millones que había logrado capturar la semana anterior, indicaban que debía sumar un promedio de US$80 millones por rueda para conseguir ese objetivo. Pero el saldo de las últimas dos ruedas fue negativo en unos US$15 millones y el promedio por día de la semana está debajo ya de los US$32 millones.

Desde el BCRA aseguran que la llamativa merma en el poder de compra deriva de una retracción de la oferta, combinada con un repunte de la demanda importadora. “Los pagos por compras al exterior vienen en promedio 20% arriba de mayo del año pasado”, deslizan.

Pero eso no explica todo, de allí las dudas que se vuelven a instalar en un mercado muy atento “al nivel y saldo de las intervenciones diarias del BCRA, dado que se sabe que es ‘el’ momento en que debe acumular. Así, cualquier descenso en el ritmo de compras preocupa especialmente”, aclara el analista financiero Gustavo Ber.

“El volumen operado de contado en plaza fue el menor desde el 21 de febrero. Se había visto ayer que se le iba a hacer complicado al BCRA sostener ese ritmo de compras en tan poco volumen negociado; pero lo de hoy fue peor y representa sin dudas un gran problema de persistir”, apunta el analista financiero Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras.