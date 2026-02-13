Voucher educativo: quiénes pueden solicitar el beneficio

Aunque se presume que la entrega del Voucher educativo continuará en 2026, aún no hay una confirmación oficial que asegure la distribución. Sin embargo, en caso de renovarse, es importante recordar cuáles son lo requisitos para acceder a esta ayuda estatal y mantener actualizados los datos personales para la acreditación.

El voucher educativo es un incentivo estudiantil que, tal como sucedió en años anteriores, el Gobierno entrega a los alumnos de establecimientos privados, en sus distintos niveles, con al menos 75% de subvención estatal.

Esta herramienta fue creada para facilitar el pago de cuotas en los establecimientos educativos de inicial, primario y secundario, mediante una suma de dinero mensual por cada menor que asiste a una institución educativa.

En su última edición, el programa de voucher educativo se extendió por nueve entregas consecutivas a lo largo del año, con acreditaciones de marzo a diciembre inclusive.

Dependiendo de la fecha de presentación de la documentación requerida, en algunos casos es posible que se entreguen dos meses juntos, hasta regularizar el pago mensual.

¿Quiénes pueden solicitar el voucher educativo?

El beneficio está destinado a los padres de alumnos que reúnan las siguientes condiciones:

Familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal.

que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles con al menos 75% de aporte estatal. Los ingresos del grupo familiar no deben superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles , lo que equivale a $2.427.600, considerando el último registro actualizado, de febrero 2026.

, lo que equivale a $2.427.600, considerando el último registro actualizado, de febrero 2026. El estudiante debe cumplir con el requisito de alumno regular .

. No caer en la irregularidad del pago de la cuota de dos meses consecutivos, ya que esta situación implica una suspensión temporal del beneficio.

Cuál es la documentación que se debe tener hasta que se confirme el voucher educativo 2026

Una vez que se confirme la continuidad del programa para este año, se informará el período exacto de inscripción. Mientras tanto es importante que los interesados cuenten con la siguiente documentación:

DNI y número de CUIL de los menores a cargo.

Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.

CBU actualizado en Mi Anses.

Estar registrado en Mi Argentina.

Qué condición se debe cumplir para mantener el voucher educativo

Es importante subrayar que para cobrar con normalidad el voucher educativo, los beneficiarios no deben tener atrasos en el pago de las cuotas escolares, dado que si hay dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta que se regularice la deuda y se abre la posibilidad de cobrar retroactivamente.

En cambio, si existen tres cuotas impagas, se cancela el beneficio definitivamente, según lo informado en el sitio oficial de esta ayuda estudiantil.

Cómo saber si hay novedades del voucher educativo 2026

Quienes deseen corroborar si hay nueva información sobre el voucher educativo, deberán ingresar en la plataforma del programa que depende de la Secretaría de Educación. Para realizar el seguimiento de una solicitud ya cargada, su estado o nueva información de inscripción, es preciso ingresar al apartado Vouchers Educativos, con el usuario y contraseña de Mi Argentina.