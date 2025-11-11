Se conocieron los ganadores de la 15° edición del Premio ACDE Enrique Shaw

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) realizó la 15ª edición del Premio ACDE Enrique Shaw, que distingue a proyectos que contribuyen a generar un fuerte impacto social presentados por empresas de todo el país. El ganador en la categoría grandes empresas fue Inclusión 360, presentado por Limpiolux, mientras que en la categoría PyMEs fue premiado Comunidad Cordero, presentado por la firma Esteban Cordero.

Este reconocimiento, otorgado cada dos años desde 1989, busca incentivar a compañías grandes, medianas y pequeñas que, a través de acciones concretas, ponen en práctica los valores cristianos orientados al bien común. “De esta manera, ACDE continúa promoviendo el legado de su fundador, el venerable Siervo de Dios Enrique Shaw, a más de 70 años de la creación de la Asociación”, señaló ACDE, mediante un comunicado.

Limpiolux es una compañía que actualmente está en manos de la tercera generación y que brinda servicios de higiene a empresas. En tanto, Esteban Cordero es una empresa familiar de autopartes, cuyo proyecto busca promover la inclusión laboral y social de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas con discapacidad.

El programa de Limpiolux, que resultó premiado, combina formación, acompañamiento personalizado y desarrollo de habilidades para promover una inserción laboral sostenible a personas con barreras crónicas de acceso al empleo. “Su enfoque humano y sostenido busca generar empleo genuino y oportunidades de crecimiento, con impacto positivo en las trayectorias personales y sociales de quienes participan”, se explicó desde ACDE.

Entrega del Premio ACDE Enrique Shaw

Cecilia Peluso, representant de Limpiolux, destacó que la suya es una empresa con valores de familia. “El 80% de las personas que contratamos vienen de sectores de gran vulnerabilidad a quienes brindamos una oportunidad de empleo formal. Queremos ser la mejor empresa para el mundo“, comentó, al recibir el premio.

En el segmento grandes empresas también fue premiado Banco Galicia, por su Programa de Educación Integral, que ya acompaña a más de 300 jóvenes de bajos recursos con becas que abarcan desde la alfabetización inicial hasta la universidad. A su vez Andreani fue reconocida por su iniciativa Plataforma Andreani Logística Social, que brinda apoyo logístico a diversas acciones de promoción educativa, diversidad e inclusión.

En lo que respecta al proyecto premiado en la categoría Pymes, la iniciativa nació como una expresión concreta del compromiso de Cordero con la diversidad, la equidad y la construcción de un entorno laboral inclusivo, donde cada persona pueda aportar su talento y desarrollarse plenamente.

En esta categoría, fueron premiados también proyectos presentados por las empresas Argensun Foods, por su iniciativa Hoy por ti, que lleva adelante carreras solidarias para fomentar el deporte y el bienestar físico fortaleciendo así los lazos comunitarios. También la misionera Intacto Welty fue galardonada por su proyecto Red de Recolección y Valorización de Aceites Usados, que promueve la generación de empleo verde a escala provincial a través del reciclado de ese producto.

Finalmente, Vivero Unipar, de Bahía Blanca, recibió una mención especial por su programa de recuperación y reforestación de espacios verdes, que planea entregar 20.000 ejemplares arbóreos para reemplazar los daños forestales ocasionados tras la emergencia climática que afectó a esa localidad bonaerense en 2023.

Silvia Bulla, presidenta de ACDE, afirmó: “Las empresas que acercaron sus proyectos creen en el rol que tenemos como parte de la comunidad. Creen en la inclusión social, en el cuidado de la casa común y en el respeto de la trayectoria de vida de cada uno de los trabajadores”.

En tanto, Miguel Maxwell, líder del Equipo del Premio ACDE Enrique Shaw, indicó: "Reconocemos proyectos de gestión sustentable que afianzan valores con un esfuerzo sostenido" y agradeció a las 47 empresas que participaron de esta edición con 53 iniciativas que concursaron.

La evaluación de los proyectos fue realizada en primera instancia por un centenar de evaluadores, socios de ACDE, quienes relevaron lo recibido e hicieron recomendaciones al jurado. Este año estuvo integrado por: Gabriela Aguilar, VP para Latinoamérica y gerente general de Argentina y Brasil en Excelerate Energy; Gerardo Bartolomé, fundador y presidente de Grupo Don Mario; Silvia Bulla, presidente de ACDE; Carolina Dams, decana del IAE Business School; P. Daniel Díaz, asesor doctrinal de ACDE; Santiago Mignone, socio en PwC Argentina; José Mostany, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la UCA; Silvia Naishtat, editora de economía de Clarín; Silvia Stang, editora de economía de La Nación; y Sergio Widder, director regional para América Latina en JDC.