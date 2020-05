Se desplomó el comercio con Brasil

Menos comercio con Brasil Crédito: Shutterstock

El comercio entre Argentina y Brasil cayó 44,7% en abril, el mayor retroceso desde febrero de 2009. Totalizó US$ 1.016 millones en abril 2020, mientras que alcanzó US$ 1.836 millones en abril de 2019, según informa la Cámara Argentina de Comercio en base a los datos publicados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil.

Esta evolución corresponde a la disminución interanual, tanto de las exportaciones argentinas hacia Brasil (40,6%) como de las importaciones desde aquel destino (48,6%), que sumaron US$ 539 millones y US$ 477 millones, respectivamente.

En este sentido, el saldo comercial para Argentina arrojó un leve superávit -por segundo mes consecutivo- de US$ 62 millones en abril, un incremento de 31,9% en términos mensuales.

La baja de las exportaciones de Argentina hacia Brasil (40,6%) correspondió a vehículos de carga, vehículos automotores de pasajeros, autopartes y naftas, mientras que la baja en las importaciones argentinas (48,6%) se explicó principalmente por vehículos automotores de pasajeros, autopartes, vehículos de carga y minerales de hierro.

En relación a los destinos, Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 2.057 millones), Estados Unidos (US$ 2.046 millones) y Alemania (US$ 726 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó quinta, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 7.079 millones), Estados Unidos (US$ 1.766 millones), Países Bajos (US$ 678 millones) y España (US$ 602 millones).

En este adverso contexto mundial, el Banco Central de Brasil rebajó , por undécima vez consecutiva, sus proyecciones sobre el Producto Bruto Interno (PBI), esperando una contracción del 3,34% para 2020. No obstante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la recesión será aún mayor alcanzando el 5,3% este año, una de las más significativas a nivel regional.