Se frenó el registro de granos y crecen las dudas sobre la oferta futura de dólares

El salto de DJVE en jun-25 (US$ 8.150 M) para congelar alícuota baja -15 días hábiles- de retenciones frente a liquidación de agrodivisas x US$ 3.700 M, anticipa récord de liquidaciones en jul-25. Esta llegaría a US$ 4.700 M pero luego caería fuerte (ago-nov) hasta cosecha fina! pic.twitter.com/x8lqXX23L7