Los Procesos Preventivos de Crisis (PPC), instancia en la que las empresas negocian con los sindicatos ante posibles despidos o suspensiones, sumaron 232 en lo que va de 2026, según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo de la Nación del Ministerio de Capital Humano. La cifra de PPC iniciados supera el total de trámites de cada año en la última década.

El dato se conoce en medio de la recesión técnica con la que finalizó el tercer trimestre, con especial impacto en los sectores de mano de obra intensiva, y la pérdida de 32.429 compañías en lo que va de la gestión del presidente Javier Milei, la peor racha para los primeros tres años de un gobierno.

La serie de PPC pasó de 42 expedientes en 2023 a 131 en 2024 y 158 en 2025, según datos de Trabajo publicados por LA NACION. Durante la pandemia, cuando el Gobierno puso en marcha el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), se iniciaron 26 procedimientos en 2020 y 24 en 2021. En 2018 y 2019, dos años que cerraron con caída del PBI, los PPC habían llegado a 158 y 184, respectivamente.

De los 232 PPC iniciados entre enero y el 4 de noviembre, 22 se encuentran homologados

Este año, Capital Humano confirmó al Senado que el Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (REPRO), que en años de pandemia aportó dinero a cuenta de los salarios de empresas en dificultades, carece de presupuesto asignado y está fuera de ejecución.

¿Qué pasó con los expedientes?

La información fue presentada por Capital Humano en el informe de gestión que envió el Poder Ejecutivo al Senado. El documento consignó que, al 4 de noviembre, 22 de los 232 trámites habían derivado en acuerdos homologados y otros 22 tenían un proyecto de homologación.

Casi seis de cada diez expedientes se concentraban en dos estados: 82 estaban observados y 52 habían pasado a guarda temporal por falta de cumplimiento de requisitos. Entre los expedientes restantes, 23 figuraban en trámite, 13 con audiencias y nueve en audiencia preliminar. Otros cinco estaban en la etapa de la primera audiencia formal y tres en la negociación que se abre si esa reunión termina sin acuerdo. Uno figuraba como concluido sin acuerdo.

Según informó Capital Humano, las medidas aprobadas en los 22 acuerdos homologados alcanzaron a 7905 trabajadores. Entre los compromisos asumidos por las empresas, la cartera mencionó “garantizar la fuente de trabajo” y, cuando se pactaron suspensiones al amparo del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, “no reducir la nómina de trabajadores”.

Ese artículo permite compensar con un pago no remunerativo a quienes dejan de prestar tareas durante una suspensión acordada y homologada. El informe dejó sin precisar cuántos puestos se preservaron efectivamente y qué expedientes terminaron en despidos o cierres.

El procedimiento se tramita ante la Secretaría de Trabajo cuando una empresa prevé despedir o suspender, por razones económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, a una proporción de su personal que supera el umbral fijado por ley: del 15% en las firmas de menos de 400 empleados, del 10% en las de entre 400 y 1000 y del 5% en las de más de 1000. La firma debe respaldar la situación que invoca con documentación.

Si la primera audiencia entre la empresa y el sindicato termina sin acuerdo, se abre un período de negociación de hasta diez días.

Uno de los casos de este año fue el de Lumilagro, que redujo su operación en Tortuguitas tras la caída de las ventas de termos de vidrio. En noviembre se publicó en el Boletín Oficial la homologación de un acuerdo entre la firma y dos sindicatos del sector. La textil correntina Tipoiti también recurrió al procedimiento. Acordó con dos gremios que, durante 90 días, el 70% del salario de los trabajadores alcanzados se liquidara como no remunerativo. La homologación se publicó el 24 de noviembre.

En Córdoba, la fabricante de maquinaria agrícola Metalfor planteó durante el trámite laboral reducir en alrededor de 420 puestos su dotación de 600 personas. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) rechazó la propuesta. En noviembre, la empresa pidió el concurso preventivo de acreedores, una instancia judicial en la que se negocian sus deudas.

Menos empleadores registrados

Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la cantidad de empleadores cubiertos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) bajó de 512.357 a 479.928, un 6,3%. Según Fundar, fue la mayor caída para los primeros 33 meses entre las seis gestiones comparables desde 1996 (Carlos Ménem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández). El número de empleadores se ubicó en su nivel más bajo desde julio de 2007 y quedó en 6854 unidades por debajo del mínimo de la pandemia.

La reducción también se extendió a la mayoría de los sectores económicos. Según Fundar, 14 de las 18 actividades relevadas registran menos empresas que en noviembre de 2023. Las mayores caídas porcentuales se observaron en transporte y almacenamiento (-18,2%, equivalente a 7172 empresas menos), servicios inmobiliarios (-14,2%), construcción (-9,7%) e industria manufacturera (-8,9%, con 4423 unidades menos). En términos absolutos, el comercio fue el sector más afectado, con 9175 empresas menos, una reducción del 6,1%.

En contraste, solo cuatro sectores mostraron aumentos en la cantidad de empleadores desde noviembre de 2023: servicios administrativos (+9,3%), asociaciones y servicios personales (+5,2%), electricidad y gas (+1,4%) y minería (+1%).

La cantidad de empleados en el sector asalariado registrado privado también bajó, de 9.857.173 a 9.389.184, una merma de 467.989 trabajadores desde el inicio de la gestión de Milei. El último dato oficial, correspondiente a agosto, arrojó 15 meses consecutivos de caída.

La SRT explicó que su registro mide la cobertura del sistema. Las bajas pueden deberse a cierres, reorganizaciones empresariales, cambios de CUIT o modificaciones en las nóminas y la contratación. El organismo señaló, además, que cerca del 60% de la reducción de trabajadores cubiertos entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 correspondió al sector público.