Se vendió Celulosa Argentina: quién es el empresario que compró por US$1 la papelera en crisis

El control de Celulosa Argentina cambió de manos en la última semana y la papelera -que estaba en un concurso de acreedores por una crisis- anunció que el empresario argentino Esteban Nofal, titular del grupo CIMA, adquirió una participación significativa de la empresa y se convirtió en su principal accionista y controlante.

Mediante un comunicado, Celulosa Argentina expresó que esta operación marca “el comienzo de una nueva etapa de fortalecimiento y proyección” en su historia.

La operación fue comunicada como “hecho relevante” a la Comisión Nacional de Valores (CNV). En la comunicación de Celulosa Argentina, la compañía indicó: “Informa cambio de control por venta de participación accionaria”.

Planta del Grupo Tabepicuá, subsidiario de Celulosa Argentina, que hace placas de madera procesada en Gobernador Virasoro en Corrientes. Hernan Zenteno - La Nacion

Quién es Esteban Nofal

Para evitar la quiebra, Nofal compró las acciones por US$1 para evitar la quiebra y se quedó así con el 45,5% del capital social de la papelera. Por este motivo, el empresario deberá lanzar una Oferta Pública de Adquisición para conseguir inversores minoritarios.

Nofal es el dueño de la financiera CIMA Investments S.A. y es hijo de Luis Benjamín Nofal, cofundador -junto a Carlos Ávila- de Torneos y Competencias S.A., hoy conocida como Torneos.

máquina de Papel Tissue de Celulosa Argentina Celulosa Argentina

El dueño de CIMA también forma parte del directorio de Torneos y fue socio del ex-CEO Alejandro Burzaco, hoy imputado por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y encubrimiento de activos.

El nombre de Nofal también adquirió relevancia en el último tiempo cuando CIMA sonaba para hacerse cargo de Vicentín en Rosario.

La crisis de Celulosa

La compañía papelera informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la solicitud de su ingreso en concurso preventivo de acreedores. Esta herramienta legal permite a la empresa negociar con sus acreedores bajo supervisión judicial. El objetivo principal es evitar la quiebra y sostener las operaciones.

Antes de la compra, Celulosa Argentina mantenía una deuda financiera total que superaba los 128 millones de dólares. La firma estaba controlada por Tapebicuá Investment Company, cuyos accionistas principales eran José Urtubey, Douglas Albrecht y Juan Collado.

Según la firma, la caída obedece a un fuerte retroceso de sus ingresos, que disminuyeron un 44% hasta los 258.637 millones de pesos. Este desplome se explica por menores volúmenes de venta, la caída de precios en términos reales y la pérdida de competitividad en las exportaciones.