Los piqueteros retoman las marchas al ex Ministerio de Desarrollo Social con un desafío a Pettovello

Las agrupaciones que integran el Frente de Lucha Piquetero marcharán este martes desde Constitución a la esquina de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, en el centro porteño, para reclamarle a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la provisión de alimentos para los comedores. Reclaman que se dieron de baja lugares de asistencia sin un análisis fehaciente de irregularidades.

Con las consignas “Son chorros y coimeros” y “Las ollas están vacías”, el conglomerado de agrupaciones que tiene en el Polo Obrero a su principal integrante, se concentrará a las 10, en Constitución, para marchar hasta la sede del ex Ministerio de Desarrollo Social.

Los sectores que marcharán mañana, junto con otras agrupaciones que están nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) exigen que el Ministerio de Capital Humano vuelva a asistir a comedores que dio de baja por supuestas irregularidades.

Argumentan que, a partir de un pedido de acceso a la información pública que hizo la diputada Natalia Zaracho (cercana a Juan Grabois), se estableció que no se realizaron auditorías tales como las que mencionó el exjefe de Gabinete Nicolás Posse, en una exposición en el Congreso, en mayo de 2024, cuando afirmó que “se hizo una auditoría cuyos resultados arrojaron que casi el 50% de los comedores no existían y, en muchos casos, presentaban direcciones donde no funcionan”.

El Polo Obrero, en diciembre de 2023, en la esquina del por entonces Ministerio de Desarrollo Social Alejandro Santa Cruz - Télam

Según consta en la respuesta al pedido de acceso a la información, fechada el 20 de agosto y a la que accedió este diario, el ministerio argumentó que la alusión a la “auditoría” que hizo Posse ante el Congreso “no debe entenderse como la concerniente a exámenes posteriores de las actividades financieras y administrativas de este órgano ministerial, realizada por los auditores integrantes de las unidades de auditoría interna, y en los términos de la Ley 24.156 [la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su Reglamentación]″; en cambio, aclaró que se hicieron “supervisiones técnicas vinculadas al relevamiento territorial de comedores y/o merenderos comunitarios”.

Según pudo saber LA NACION, en el ministerio de Pettovello consideran que el reproche de las agrupaciones sobre la falta de realización de auditorías es “un tecnicismo”. Sostienen que la cartera no realiza auditorías, pero sí llevó a acabo relevamientos, y plantean que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) fue el organismo que puso en marcha una auditoría en la que se corroboraron irregularidades y derivó en el cierre del Registro Nacional de Comedores y Merenderos (Renacom). Remarcan que los comedores matriculados “están asistidos”, pero con la metodología que implementó la gestión libertaria de transferencia directa de fondos a los comedores en lugar de la compra de alimentos.

“Cortaron la asistencia alimentaria a más de 45.000 comedores de todo el país, ‘ahorrándose’ 7 millones y medio de kilos por mes de alimentos, estimándose en $3000 el kilo promedio, que suma 22.500 millones, que multiplicado por 18 meses que hace que no se entregan alimentos, da la friolera de 405.000 millones”, criticó Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, en una conferencia de prensa la semana pasada.

La última marcha piquetera a 9 de Julio y Belgrano fue hace dos meses, y partió desde el Congreso.