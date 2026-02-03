Según el Wall Street Journal, Milei necesita los dólares guardado “debajo de los colchón”

De acuerdo con un artículo del Wall Street Journal (WSJ), ahora que Milei se ha ganado el apoyo del presidente Donald Trump y ha impresionado a los inversionistas globales, el siguiente paso es convencer a los argentinos, “cansados de la crisis”, de que dejen de acumular dólares estadounidenses.

El diario estadounidense subrayó que los argentinos tienen más de US$250.000 millones guardados en “ositos de peluche de sus hijos” y en “escondites en el techo”. Esto equivale a seis veces las reservas brutas del Banco Central.

Sin embargo, ahora parece que los argentinos están más dispuestos a abandonar esta tendencia a acumular divisas en casa, destacó el artículo del medio estadounidense. Según esta mirada, a medida que Milei ha suavizado los controles de capitales y el cepo sobre el tipo de cambio, “los dólares depositados en los bancos del país por inversores del sector privado alcanzaron un récord a finales del año pasado de casi US$37.000 millones, lo que supone un aumento del 160% desde que Milei asumió el cargo en diciembre de 2023, según datos del Banco Central”.

Esta tendencia argentina a ocultar dinero se ha convertido en un “ritual nacional”, insiste el artículo del Wall Street Journal, tras las fuertes fluctuaciones del peso, las confiscaciones de ahorros bancarios como en 2001 y los controles de capitales, que han destruido la confianza de los argentinos en los bancos.

Según el WSJ, recuperar estos dólares ocultos y devolverlos a los bancos supondría un “gran impulso” para Milei y la economía argentina. “Con más dólares disponibles, los bancos podrían ampliar los préstamos y el crédito a la exportación, lo que impulsaría el crecimiento y aliviaría en parte el dolor de las medidas de austeridad del gobierno”, señaló el artículo.

Sin embargo, un factor que lo impedía en el pasado era la idea de que depositar este dinero oculto en los bancos podía exponer a los ciudadanos a ser investigados por la Justicia por la procedencia de ese dinero guardado o por los impuestos que no habían pagado. “Algunos prefieren arriesgarse a perderlo”, dijo Juan Truffa, director de la consultora Outlier, al WSJ.

El artículo hizo referencia al plan de Milei para intentar aliviar esta preocupación con el proyecto de Inocencia Fiscal. En diciembre, el Congreso aprobó esa ley, que eleva los umbrales de evasión fiscal y permite a los argentinos usar hasta US$70.000 sin declarar su origen. Cabe señalar que una amnistía fiscal similar en 2024 (el último blanqueo) dio lugar al ingreso de US$24.000 millones al sistema financiero, así como a la declaración de alrededor de 55.000 propiedades.

Según Gerardo Keselman, arquitecto y promotor inmobiliario, la iniciativa oficial de generar estímulos al uso de dólares “en el colchón” mediante la ley de Inocencia Fiscal dará lugar a una mayor inversión en el mercado inmobiliario, ya que los argentinos “prefieren invertir en ladrillos que en un banco”.

Esta mayor confianza se vio reflejada en el hecho de que Ingot, una empresa de cajas de seguridad que sirve como barómetro de la confianza en el gobierno, prevé una caída del 15% en su negocio este año, lo que subraya que los argentinos ya no se sienten tan obligados a guardar dólares de esta manera, concluyó el periódico.