Javier Milei y sus medidas, en vivo: los diálogos en el Congreso para la interpelación a Adorni

El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta consideró este miércoles que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene que “renunciar” a su cargo por “dignidad”, en medio del escándalo por la causa contra el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

“Lo de Adorni es todo una vergüenza. Todo. Las contradicciones y las idas y vueltas. El reconocerse un evasor. Pero ahí tenés las contradicciones del Gobierno diciendo que los evasores son héroes. Tiene que renunciar, lo tienen que echar, tiene que tener un poco de dignidad y renunciar”, afirmó el actual legislador por Volvamos Buenos Aires en declaraciones al canal de streaming Gelatina.