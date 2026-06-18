Javier Milei y sus medidas, en vivo: los diálogos en el Congreso para la interpelación a Adorni
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Rodríguez Larreta dijo que Adorni “tiene que tener un poco de dignidad y renunciar”
El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta consideró este miércoles que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene que “renunciar” a su cargo por “dignidad”, en medio del escándalo por la causa contra el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.
“Lo de Adorni es todo una vergüenza. Todo. Las contradicciones y las idas y vueltas. El reconocerse un evasor. Pero ahí tenés las contradicciones del Gobierno diciendo que los evasores son héroes. Tiene que renunciar, lo tienen que echar, tiene que tener un poco de dignidad y renunciar”, afirmó el actual legislador por Volvamos Buenos Aires en declaraciones al canal de streaming Gelatina.
Senado: postergan una semana la sesión y Adorni gana tiempo, aunque sería citado a interpelación el 2 de julio
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, logró conseguir un poco de oxígeno político luego de que la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), consiguiera el apoyo de la oposición dialoguista para postergar hasta la semana próxima la sesión de la Cámara alta en la que se iba a discutir un pedido de interpelación y moción de censura impulsado por el kirchnerismo.
Como moneda de cambio, Bullrich debió aceptar que en la siguiente sesión, convocada para el próximo jueves 25, la Cámara alta aprobará un pedido de interpelación para el próximo 2 de julio. De cómo se desempeñe en esa tenida dependerá que Adorni pueda ser sometido a una moción de censura ese mismo día.
El mensaje “político” de la CGT por el triunfo de la Selección: “Cuidemos el trabajo argentino”
La CGT se hizo eco este miércoles del contundente triunfo de la Selección Argentina en la primera fecha del Mundial 2026 y publicó un spot en el que llamó a “cuidar el trabajo y la industria nacional”, en momentos en que se profundizan los reclamos contra la reglamentación de la reforma laboral dispuesta por el Gobierno.
El cosecretario general de la central obrera Jorge Sola, que comparte la conducción con Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, publicó en sus redes sociales un spot en el que la organización pide “cuidar el trabajo argentino”, en medio de la euforia por la victoria ante Argelia por 3-0.
Nuevas medidas del fiscal: indaga sobre las operaciones de Adorni con criptomonedas y una compra de blanquería por $8 millones
El fiscal Gerardo Pollicita profundizó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una serie de medidas que alcanzan a la familia del funcionario, sus antecedentes laborales y al universo de las plataformas de criptomonedas.
Apuntan también a verificar las primeras explicaciones públicas que ofreció el jefe de Gabinete sobre su drástico crecimiento patrimonial, durante la entrevista con el periodista José Del Rio, en LN+, justo antes de presentar su largamente anunciada declaración jurada.
Fuerte cruce entre Juan Grabois y Benegas Lynch en plena comisión de Diputados
El diputado nacional Juan Grabois protagonizó un fuerte cruce con su par y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, durante el plenario en el cual el oficialismo obtuvo dictamen para el tratamiento de los acuerdos de conciliación alcanzados entre la Argentina, Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund.
La tensión comenzó unos 40 minutos después del inicio de la reunión, cuando el jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, tomó la palabra y reclamó que se le permitiera intervenir a Grabois. “Habíamos tratado de ordenar mejor cómo se iba a manejar la comisión, pero no me parece esto”, cuestionó.
Milei va a Rosario: bastión para 2027, un llamado a Pullaro y las dudas sobre si irrumpe Villarruel
El Monumento a la Bandera, que con forma de barco se alza frente al Paraná y sobre la Avenida Belgrano de Rosario, a solo unas cuadras del imponente mural de Leo Messi que mira al río, albergará otra vez al presidente Javier Milei este 20 de junio, para el acto patrio más importante que organiza la ciudad.
A diferencia de 2024, cuando participó del evento y recién transitaba el primer semestre de su gestión, ahora Milei llegará a Rosario con un fuerte problema interno causado por sostener a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero también con miras a 2027, año en que intentará la reelección y en el que los libertarios esperan el respaldo de las provincias con fuerte predominio del agro, una de las actividades que tracciona con este plan económico.
En el Gobierno admiten el impacto del caso Adorni en la gestión y se resignan: “El Mundial no va a alcanzar”
En el Gobierno celebraron el debut del seleccionado nacional de fútbol en el Mundial 2026. Más allá del fanatismo por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni y encabezado por Lionel Messi, fundamentalmente aspiran a que el arranque de la pasión mundialista les dé aire en medio del escándalo por el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Esa expectativa, sin embargo, convive con la certeza de que el caso Adorni continuará sumando capítulos. No obstante eso, ratifican su continuidad. Pese a que las versiones de una renuncia volvieron a dispararse hoy, en Balcarce 50 insisten en que “no habrá” movimientos respecto del futuro del jefe de Gabinete. “No se va a ningún lado”, juran.
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