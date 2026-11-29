La política discute cada año el presupuesto como si en cada partida se jugara el destino del país. Pero la conversación es cada vez más corta. De cada diez pesos que el Estado nacional prevé gastar en 2027, casi seis ya tienen destino antes de que el primer diputado pida la palabra: jubilaciones, pensiones y asignaciones, atadas a fórmulas de actualización que no se discuten en la ley de leyes. Si se suman los intereses de la deuda, que se pagan para no regresar a épocas oscuras de default, el texto escrito de antemano llega a casi siete de cada diez pesos.

Es como un debate en el que a cada orador le tacharan seis de cada diez palabras antes de subir al estrado y tuviera que convencer al resto con las cuatro que le quedan. En 2016, el lápiz rojo se llevaba cuatro. Hoy se lleva seis, y nada indica que vaya a soltar el papel.

Así y todo, esas cuatro palabras alcanzan para pelearse. La batalla más ruidosa de la madrugada del 27 de noviembre, la de los fondos universitarios, se libró por la diferencia entre los $7,35 billones que ofrecía el oficialismo y los $11 billones que impuso la oposición: $3,65 billones, menos de dos de cada 100 pesos del presupuesto. El resto de las concesiones que el oficialismo repartió para conseguir la media sanción (pasos fronterizos, bosques nativos, rutas) apenas mueven la aguja. La política grita cada vez más fuerte por una porción cada vez más chica.

El Presupuesto 2027 llegó al Senado con un gasto de $202,1 billones. En pesos corrientes, la cifra marea: el gasto se multiplicó casi por 95 desde 2016, cuando el presupuesto ejecutado rondó los $2,1 billones. La inflación explica casi todo ese salto. Lo que no explica es el cambio en el reparto.

Frente al presupuesto vigente de 2026, de $168 billones, el proyecto para el año próximo crece 20,3% nominal. Con la inflación promedio de 21,1% que el propio Gobierno anota en el proyecto, el gasto queda casi congelado en términos reales. La pelea, entonces, no es por el tamaño de la torta, sino por quién se queda con cada porción.

Seis de cada diez pesos para la previsión

La seguridad social se llevará el 58,93% del gasto en 2027, el registro más alto de la serie. En 2016 representaba el 41,44%. Son casi 17,5 puntos más en una década, sin que ningún gobierno haya podido torcer la curva.

El salto más brusco ocurrió bajo la gestión libertaria, ya que pasó de 44,16% en 2023 a 51,64% en 2024 y a 58,24% en 2025, 14 puntos en dos años. La paradoja es evidente. El Gobierno que pelea cada aumento en el Congreso es el que más porción del presupuesto destina a jubilados. Y acá no hay ideología, sino los datos. La explicación no está en una generosidad repentina, sino en que el resto del Estado se achicó más rápido. Es decir, como hay menos gasto total, las porciones que mantienen el crecimiento se agrandan respecto del todo. Pero más allá de eso, son datos públicos que no se discuten.

Para 2027, la función “Seguridad social” crece 24,6% nominal, unos $119,1 billones, por encima de la inflación proyectada. En el recinto, los aliados le arrancaron al oficialismo la eliminación del artículo que suspendía la actualización por inflación de la AUH y las asignaciones familiares. El gasto rígido, lejos de ceder, se blindó un poco más.

Los intereses, a la mitad que en 2019

El pago de intereses de la deuda pasó de absorber el 19,7% del gasto en 2019, el pico de la serie, a 9,21% en el proyecto 2027. En 2016 era el 14,4%.

El recorrido no fue lineal. Tras la reestructuración de 2020, el rubro cayó a 7,2% en 2021, volvió a subir a 10,6% en 2024 y cerró 2025 en 8,5%. En 2026, el vigente lo empujó a 10,84%, de modo que la baja de 2027 se mide contra un año que engordó en el camino.

Para 2027, el Gobierno prevé $18,6 billones, apenas 2,1% más que este año en pesos: una caída cercana al 16% real. Es el segundo destino del gasto, aunque muy lejos del primero. La cifra incluye solo intereses y gastos; los vencimientos de capital no pasan por esta cuenta, y su peso depende de supuestos de tasa y de tipo de cambio que el Congreso apenas puede auditar.

Para mantener la comparación, vale la pena ir a 2015, el último de Cristina Kirchner en la Casa Rosada. La expresidenta, ahora detenida, pagaba 7,49 pesos de intereses de deuda por cada 100. Entonces, sucedían varias cosas. La primera era que la deuda pública bruta era de unos US$240.665 millones (aproximadamente el 52,6% del PBI). En los años siguientes creció con fuerza hasta superar los US$323.000 millones en 2019 (más del 80% del PBI), lo que disparó la carga de intereses al 15,8% del gasto total en 2019.

La segunda fue que alrededor del 61% de esa deuda estaba en manos de otros organismos del propio Estado (como el Banco Central, la ANSES o el Banco Nación). Gran parte de esos títulos pagaban tasas de interés muy bajas. Así se vaciaron las cuentas de cada organismo con las consecuencias de esa anomalía.

La tercera es que había cepo, con un dólar muy por debajo del valor de mercado. Y más allá de que a él llegaban los amigos del poder, los intereses de la deuda en moneda estadounidense se pagaban a esa cotización. Finalmente, parte de la deuda, en mano de los llamados holdouts, no se pagaba y en Nueva York se acumulaban embargos y pedidos de identificación de activos constantes. Todas esas situaciones anómalas terminaron y eso explica una parte del mayor compromiso presupuestario con el rubro.

Subsidios: del 16% al 6%

Energía y transporte, las dos grandes canillas de subsidios, explican buena parte del espacio que ganó la previsión. En 2016 sumaban 16,5% del gasto, mientras que en el proyecto 2027 llegan a 5,8%, el mínimo de la serie.

El rubro Energía, Combustibles y Minería arrancó la década con 11%, volvió a ese nivel en 2021 (10,9%) con las tarifas congeladas y desde entonces no paró de caer. Para 2027 queda en 3,45%: el monto baja 4,9% en pesos, una poda de más de 21% real en un solo año.

Transporte, que incluye los subsidios a colectivos y los aportes a las empresas públicas del sector, pasó de 5,5% a 2,31%. El año próximo crece 16,9% nominal, otra vez por debajo de la inflación. En Diputados, Córdoba y Santa Fe consiguieron cambiar el artículo 53 para que parte del fideicomiso de infraestructura de transporte vaya a rutas: una pequeña revancha de las obras en un presupuesto que casi no tiene.

Salud sube, las aulas esperan al Senado

Salud es la otra función que toca su techo: 6,34% del gasto en 2027, contra 3,5% en 2016. Crece 34,4% nominal, alrededor de 11% real, la mejora más fuerte entre las partidas grandes.

Educación y Cultura, que incluye a las universidades nacionales, cuenta otra historia. Tuvo su pico en 2023, con 7,25%. En el proyecto del Ejecutivo quedaba en 5,54%, medio punto por debajo de 2016 y con una suba real que apenas se nota. Pero ese número ya no es el que salió de Diputados. La oposición logró cambiar el artículo 11 del dictamen oficial, que fijaba $7,35 billones para las universidades, y aprobó el texto alternativo con un piso de $11 billones, el reclamo del CIN. Si esos $3,65 billones extra se suman a la función y al total, Educación treparía a cerca de 7,2% del gasto, al nivel del récord de 2023. El cálculo depende de un detalle que el texto todavía no aclara: de dónde sale la plata.

Ciencia y Técnica también ganó en el recinto. El capítulo opositor que se impuso refuerza a INTA, INTI, Senasa y Conicet con el equivalente al 0,35% de la tasa estadística sobre importaciones, una partida que el proyecto original no contemplaba.

Ganadores y perdedores en la letra chica

La partida que más crece en todo el presupuesto no es social ni militar: es Relaciones Interiores, el canal de las transferencias a las provincias. Sube 80,8%, cerca de 49% real, y pasa de $1,2 billones a $2,17 billones. En un año en el que los gobernadores ponen los votos en el Congreso, la coincidencia no parece casual.

Del otro lado, el ajuste se concentra en funciones chicas que no tuvieron abogados defensores entre las bancas. Trabajo cae 21,5% nominal, una baja de 35% real; Vivienda y Urbanismo retrocede 27,4% nominal y representa apenas el 0,01% del gasto total y Promoción y Asistencia Social bajó a 2,02% del gasto, menos de un tercio del 6,5% que llegaba a absorber en 2023.

Defensa, una de las banderas del Gobierno, crece 21% nominal y en la práctica queda planchada en términos reales, con 1,87% del gasto, mientras que Seguridad Interior pierde 4% real.

La discusión en la Cámara de Diputados, en la que se aprobó el proyecto en general por 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, escondió algunas partidas de ajedrez. El oficialismo ganó la votación grande y perdió dos de las chicas: el artículo de universidades (rechazado 121 a 130) y el capítulo sobre recursos de los organismos técnicos (el texto opositor se impuso 130 a 118).

Para llegar al número, el Gobierno pagó en cuotas. La negociación incluyó el retiro de los artículos 36 a 41 para alinear el texto con la ley de discapacidad que ya tiene media sanción. Además, mantuvo la actualización por inflación de la AUH y las asignaciones familiares y puso las concesiones viales bajo control de la Bicameral de Privatizaciones, con informes trimestrales.

Hubo algunos desembolsos como $50.000 millones para pasos fronterizos, $500 millones para bosques nativos y una autorización de deuda de US$90 millones para el Belgrano Cargas, en un ramal de la provincia de Salta.

El compromiso de saldar la deuda de coparticipación con la Ciudad, prometido al PRO, no quedó escrito en ningún artículo. Ahora el texto pasa al Senado, donde los gobernadores volverán a pasar alguna que otra factura.