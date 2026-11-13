Siguen ocupados, pero ganan menos: el costo de perder un empleo registrado

El recorrido se repite en los datos oficiales. Un asalariado de una fábrica pierde su empleo registrado y, al tiempo, empieza a trabajar en un comercio, en una obra o al volante, muchas veces a través de una plataforma. Sigue ocupado, pero gana menos. Ese desplazamiento, que se multiplicó en los últimos años, ayuda a explicar por qué el mercado laboral sigue sin dar señales de recuperación. A la caída de puestos formales se suma una baja de los ingresos de quienes quedan afuera del sistema.

Así lo muestra un informe de la consultora Empiria, firma que dirigen el exministro de Economía Hernán Lacunza y el exdirector del Banco Central Nicolás Gadano. Entre 2023 y el segundo trimestre de 2026 se crearon 120.000 puestos de trabajo (+0,5%), pero se perdieron 300.000 asalariados registrados privados y 52.000 públicos. Fueron reemplazados por 108.000 informales y 367.000 cuentapropistas, de los cuales 225.000 son monotributistas y el resto trabaja sin registro, en changas. En ese grupo, uno de cada dos es pobre.

A partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que publica el Indec y sigue a las mismas personas en el tiempo, Empiria calculó que los exformales que pasaron a la informalidad o al cuentapropismo perdieron en promedio 22% de su ingreso. La baja llega a 34% entre los cuentapropistas y a 17% entre quienes siguen en relación de dependencia, pero en la informalidad.

Si además cambian de sector —el caso más frecuente es el de trabajadores de la industria que pasan al comercio, la construcción o el transporte—, la pérdida es de 31%, y para los que provienen del sector público, de 27%. La consultora advirtió que no se trata de un golpe inicial, sino de una merma que persiste en el tiempo.

Muchos trabajadores que pierden su empleo formal pasan al comercio, la construcción o el transporte por plataformas Shutterstock

El informe debate así la visión de que el pase a la informalidad puede ser una elección personal. Que los ingresos de los monotributistas sean similares a los de los asalariados privados es cierto, señaló Empiria, pero representa solo una parte del desplazamiento.

Menos empleo formal

Los datos de la Secretaría de Trabajo, que publica las cifras del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), confirman que la tendencia no se revirtió. En agosto se perdieron 13.640 puestos asalariados registrados respecto de julio (-0,14%), de los cuales 7573 correspondieron al sector privado, 5420 al público y 647 a casas particulares.

Contra noviembre de 2023, la caída acumulada es de 386.232 empleos formales (-3,7%). En el mismo período, los monotributistas aumentaron en 201.189 (+9,9%), por eso la tasa de desempleo no se disparó, aunque subió de 5,7% a 7,9% de la población.

“La sangría no para”, resumió Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Según su análisis, el sector privado acumula 15 meses consecutivos de caída de los asalariados formales, en una fase que empezó en junio de 2025 y que ya superó el retroceso del primer semestre de 2024.

Contra agosto de 2023 se perdieron 309.882 puestos privados. Para la consultora C-P, la crisis actual ya es más profunda que la de 2018-2019, cuando se perdieron 258.000 empleos.

La caída se concentra en los sectores que más mano de obra demandan. Industria y comercio perdieron casi 7000 puestos en agosto, y ningún otro rubro logró compensarlo. En la industria van 22 meses consecutivos de deterioro y casi 100.000 empleos menos en tres años, una baja superior al 8%.

Según C-P, los “ganadores” del modelo económico —sectores primarios y finanzas— tienen baja capacidad de generar empleo, mientras que los “perdedores” —industria, comercio y construcción— son intensivos en trabajo. “El único sector dinámico del mercado laboral es Vaca Muerta. Para el país no alcanza”, dijo Campos. El empleo formal solo creció en Neuquén, Río Negro y, de manera marginal, en Tucumán.

El problema no es solo que se despide, sino que casi no se contrata. La tasa de contrataciones del sector privado está en niveles comparables a los de fines de 2023, mientras que los despidos alcanzaron máximos en siete años y crecieron 26% desde marzo, algo que C-P vincula en gran medida con la reforma laboral, que flexibilizó las desvinculaciones. A la vez, las empresas empleadoras acumulan 10 trimestres de caída —31.607 menos que a fines de 2023— y la tasa de apertura de nuevas firmas está en mínimos desde 2002.

Los salarios formales tampoco ofrecen alivio. En agosto subieron 1,3% real según el SIPA, pero, de acuerdo con C-P, los indicadores salariales siguen entre 2% y 4,5% por debajo de un año atrás, y las paritarias de los principales gremios cerraron aumentos de entre 1,6% y 1,9% mensual, lo que pone un límite a la recuperación. Campos remarcó que el salario promedio volvió a superar en 1,3% al de noviembre de 2023, aunque la mitad de los asalariados privados registrados cobró en mano menos de $1.445.482.

“En algún momento el deterioro del empleo formal va a frenar; la caída no puede ser indefinida. La magnitud de este retroceso todavía está por verse. Mientras tanto, el costo social no para de crecer”, concluyó Campos.