La demanda privada de dólares se mantuvo elevada en octubre, a la vez que se redujo el atesoramiento local de las divisas compradas y crecieron los envíos al exterior o la compra de activos externos.

El dato surge de la publicación por parte del Banco Central (BCRA) del Balance cambiario de ese mes y se destaca porque la demanda de dólares dio un salto importante en los últimos días -cuando el billete comenzó a subir y la brecha cambiaria a ampliarse- al punto que el último miércoles el publico minorista habría adquirido unos US$450 millones por web de bancos, un monto que no se registraba desde el pico dolarizador de la elección del 2025, como publicó hoy LA NACION.

No afloja la demanda

Por lo pronto en el décimo mes del año, un mes calmo en que el billete avanzó apenas 1,1% -la mitad que la inflación registrada por el Indec- la “compra neta de billetes y transferencia de divisas sin fines específicos” alcanzó los US$3070 millones.

De ese total US$3020 millones brutos fueron por compras de billetes en la plaza local (US$2548 millones netos porque hubo ventas a su vez por US$472 millones) por 1,7 millones de individuos, la misma cantidad de público que en los últimos tres meses.

1,7 millones de compradores

Se trata de una cifra total casi 21% mayor a la demandada en septiembre y eleva a la vez el total de compras privadas hasta los US$24.385 millones en lo que va del año. Son unos US$8400 millones más que los que, en el mismo lapso, adquirió mediante intervenciones sobre el mercado el BCRA para sus reservas.

Al mostrar los usos y destinos de las compras netas de billetes y transferencias de divisas de octubre (unos US$2700 millones) el BCRA estima que unos US$1100 millones “fueron utilizados para cubrir gastos de corrientes realizados con tarjetas y otros débitos en cuentas”, mientras que unos US$500 millones quedaron depositados en bancos locales (menor monto desde noviembre de 2025). En cambio, unos US$ 1100 millones incrementaron la posición de activos externos.

Ese último egreso es 37% superior al registrado un mes antes y el más elevado desde octubre del año pasado (mes de la elección) cuando los argentinos enviaron al exterior unos US$1800 millones....

El aporte de los dólares comerciales

La demanda fue sostenida por otro sólido aporte de la cuenta cambiaria de bienes que aportó en octubre US$3704 millones ante cobros de exportaciones totalizaron US$9448 millones y pagos de importaciones por US$5744 millones.

El gran aporte de los exportadores de bienes

“Es un aumento de en US$390 millones respecto del mes anterior y revierte el déficit de US$673 millones registrado en octubre de 2025″, destacó el informe oficial.

Dichos ingresos sirvieron para más que compensar el déficit de US$884 millones que dejó el mes pasado la cuenta de “Servicios” (13% interanualmente), más los “rojos” de US$601 millones registrados en la cuenta de ingreso primario (saldo de los cobros y pagos en moneda extranjera por rentas de inversión o factores productivos, como intereses, utilidades y dividendos) y secundario (otros US$11 millones).

El mejor saldo en casi 30 meses

Todo eso explica el muy robusto superávit de US$2200 millones que arrojó la cuenta corriente cambiaria general, el mayor saldo del año y el más elevado desde los US$2277 millones logrados por esta vía en abril del 2024, cuando buena parte de los pagos por importaciones estaban limitados.

De hecho, hasta hubo espacio para que el BCRA comprara US$1386 millones en el mercado local para sus reservas, que ese mes crecieron en US$2474 millones y cerraron en US$48.565 millones.

En cuento a la estimación de los dólares vinculados a movimientos por la cuenta de viajes y pasajes, agrega el BCRA, “resultó en egresos netos por US$ 509 millones, explicados por egresos brutos de unos US$907 millones e ingresos brutos por US$398 millones”, según detalló.

Fue antes de señalar que “aproximadamente un 70% de estos egresos son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera, mayormente comprados en el mercado de cambios como billetes sin fines específicos”.