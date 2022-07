“Sin impacto”: para los economistas, las medidas del Gobierno no le quitan presión al dólar paralelo

Pese a que los tipos de cambios paralelos treparon más de $45 en los últimos tres días, el Ministerio de Economía reaccionó con un anuncio que dejó gusto a poco en el sector financiero. De hecho, luego de que se conociera que los turistas extranjeros tendrán la posibilidad de vender sus divisas en el mercado formal a un tipo de cambio similar al MEP, los dólares libres siguieron en aumento.

“Estamos con una dinámica muy vertiginosa y las medidas que tienen que tomarse deben tener un calibre similar. El anuncio de que los turistas van a liquidar dólares en el mercado formal es una medida muy en el margen. En esta situación se necesitan medidas de shock para contener la suba del dólar, porque estos eventos paralizan la economía: nadie vende porque no hay precio y eso genera más inflación, más pobreza y menos crecimiento económico”, opinó el economista Juan Ignacio Paolicchi, de la consultora Equilibra.

En este sentido, Gabriel Caamaño, analista económico de Ledesma, remarcó que hace más de dos años la Argentina convive con una brecha muy alta y ya se conocen sus implicancias. “Pero todavía no aprendimos que la brecha no es un problema en sí mismo, sino el resultado de este enfoque de política económica. Ergo, seguimos tomando medidas como si esto sólo fuera un problema cambiario. Esta medida en particular no va a reducir significativamente la brecha, porque pareciera que su único objetivo es sacarle oferta al blue y pasarla al MEP, cuando hay muchos jugadores que operan en ambos mercados en función del precio en uno y otro. Eso va a seguir pasando”, indicó el economista.

El Banco Central ya había habilitado el año pasado a los turistas extranjeros a vender sus dólares al tipo de cambio del MEP ($328), si se abrían una cuenta bancaria bimonetaria. Esta medida nunca funcionó, ya que desde octubre a la fecha, ningún turista se abrió la cuenta. Ahora, el Gobierno decidió simplificar el proceso, pero igualmente es necesario que los turistas se acerquen a un banco o casa de cambio con su pasaporte y completen una declaración jurada para poder vender hasta US$5000 cada 30 días al tipo de cambio financiero.

“No es tan sencillo que un turista entre a una sucursal bancaria, cuando el conserje de un hotel o un conocido le puede cambiar los dólares. Lo veo de difícil implementación. Además, ¿qué pasaría con el dólar blue? Porque los turistas son una fuerza importante para ese mercado. Entre turistas y comercio de frontera, calculo que hay US$200 millones de oferta en el mercado informal. Si ofertan por otro lado, el precio del dólar blue aumentará”, opinó Andrés Borenstein, economista de Econviews.

Martín Vauthier, economista de la consultora Anker Latinoamérica, coincide en que las medidas que se adoptaron son “muy en el margen” y señala que no tendrán impacto en enfriar la presión que hay sobre el mercado de cambios. “Me parece que hace falta más para anclar expectativas de forma creíble. Se necesita un programa económico sólido, con un componente fiscal muy importante; una consolidación fiscal más rápida y que, a su vez, esté respaldada por la política”, dijo.

“Mientras que no aparezca un programa de este tipo, con medidas concretas en lo fiscal, el resto de las medidas o señales que se puedan dar solo funcionan para administrar el muy corto plazo. Estamos en un contexto donde las expectativas están desancladas y donde el balance del Banco Central está muy deteriorado; se hace difícil acumular reservas, que es una condición necesaria para anclar expectativas. Medidas como las de hoy no tienen impacto”, agregó Vauthier.

En su primera conferencia de prensa, la ministra de Economía, Silvina Batakis había anunciado una batería de medidas fiscales para tender a un equilibrio en las cuentas del Estado. Sin embargo, con el correr de los días, y ante la falta de apoyo político para llevar adelante esas medidas, los agentes económicos concluyeron que la funcionaria se encontraba ante los mismos desafíos políticos que su antecesor en el cargo.

El economista Fernando Marull remarcó que lo que más preocupa de la situación actual es que el Banco Central y el Ministerio de Economía “no están haciendo nada, mientras que el dólar sube y sube”. Y señaló: “No suben la tasa de interés y el dólar turista lo aumentaron solo 6%. Las medidas de hoy no tienen impacto”.

El Ministerio de Turismo indicó ayer que, en lo que va del año, los turistas extranjeros gastaron US$1400 millones, pero sólo el 16% se cambió en el mercado formal (US$224 millones). En el mismo período, en cambio, el Banco Central vendió más de US$1500 millones para abastecer el consumo de servicios en el exterior.