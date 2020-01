El Mercado Libre de las mascotas

Crédito: Diego Spivacow

Los perros y los gatos ya tienen su propio Mercado Libre. Hace menos de tres años Gonzalo Sisack Novillo, Gastón Dedieu y María Nougués decidieron que había una oportunidad para desarrollar un marketplace centrada en los productos para mascotas. Así nació MisPichos.com que ofrece un servicio de envío gratuito de alimentos para mascotas asociado con los pet shops (solo en Buenos Aires existen más de 2500 comercios del rubro)

Hoy el emprendimiento ya cuenta con una base de clientes superior a los 27.000 usuarios únicos y cerró 2019 canalizando ventas por más de $200 millones. Además, se prepara para concretar su debut internacional con la llegada al mercado mexicano, que se concretará antes de que termine 2020.

"Somos aliados de los pet shops que es un negocio muy atomizado y que constituyen un gran merado. A diferencia de lo que pasó con otras industrias, hoy no hay grandes cadenas que controlen este negocio y la mayoría de las ventas se siguen canalizando a través de pequeños negocios de barrio", explica Nougués, que conocé de cerca el mundo del retail y las grandes cadenas, ya que antes de lanzarse con MisPichos.com trabajó en el área marketing de Jumbo y Disco.

1 Hacerle la vida más fácil a la gente

En MisPichos.com aseguran que una de las claves de su crecimiento pasa por su facilidad para operar. "En tres pasos se puede comprar el alimento para tu mascota y se entrega en el día. Hoy tenemos más de 100 pet shops asociados, que en la mayoría de los casos son negocios familiares, manejados por veterinarios, que se estaban perdiendo un mercado online que crece al 40% anual. La gente se está acostumbrando cada vez más a comprar por Internet, e incluso lo están haciendo personas que hace un año ni se les cruzaba por la cabeza hacerlo", explica Nougués.

La socia de MisPichos.com destaca que con su propuesta buscan resolver básicamente tres problemas cotidianos de sus clientes. "Hoy el 80% de las compras las hacen las mujeres y son productos pesados, que no fáciles de cargar, porque se trata de bolsas de diez o quince kilos. Nosotros solucionamos el tema porque entregamos el producto en la puerta de la casa del cliente. El segundo problema que enfrentan muchos dueños de mascotas es encontrar el alimento específico que come su perro o gato. Hay veces que la gente tiene que recorrer varios locales hasta dar uno que tenga el stock del producto. Esto también se termina. Y por último, está el horario de entrega. Nuestro momento más fuerte de trabajo es la franja de 18 a 21, que es el momento en que la gente está en la casa para recibir el pedido pero que también cuando es más difícil que alguien te quiera hacer la entrega", sostiene la emprendedora.

2 Adelantarse a las necesidades del cliente

En MisPichos.com no dudan en definirse como una empresa de tecnología que trabaja básicamente con dos apps: una para el cliente (que sirve para hacer los pedidos) y otra para los pet shops (que le permiten a los comercios aceptar los pedidos).

A través de este sistema hoy están creciendo a cifras que tienen muy poco que ver con la realidad argentina: entre 8 y 10% mensual en el número de operaciones. "Hoy somos el e-commerce número uno en el rubro mascotas" ,aseguran en la compañía que cerró 2019 con transacciones por más de $200 millones.

El fuerte crecimiento que está teniendo la compañía además le permitió ir armando una base de usuarios en constante crecimiento. "Hoy contamos con una base de datos de 27.000 usuarios únicos y queremos aprovecharla para sumar más productos y servicios a la venta de alimentos para mascotas. La idea es adelantarse a las necesidades del clientes, ofreciendo sugerencias de vacunas, pipetas, paseadores o seguros. Somos una compañía de inteligencia artificial que ayude al dueño de un perro o un gato en todas las tareas rutinarias".

3 Apostar al precio justo

La movida del comercio justo busca desarrollar canales comerciales innovadores y una relación menos predatoria entre productores y consumidores. En Mis Pichos trabajan con una idea parecida y una de las premisas con las que se mueven es que aporte sirva para consolidar al canal de los pequeños comercios de barrio.

"Somos una propuesta de conveniencia y no de precio, pero obviamente tenemos claro que debemos ofrecer el precio más justo. Si nos ponemos con un valor muy agresivo en términos económicos, los pet shops no aceptan el pedido, y si nos vamos para el otro lado y pasamos ser muy caros, la gente no lo compra. Para estar en el nivel de precios más justo trabajamos con un algoritmo, que está constantemente actualizándose", explica Nougués.

"La idea es trabajar en una forma que no sea predatoria para los pet shops, porque sabemos que sin ellos no existimos. Al final lo nuestro es ser lo que se conoce como un demand aggregator".

4 Pensar en grande

MisPichos nació en 2017 a partir de una idea de que tenía Sisack Novillo de desarrollar un servicio de delivery online de alimentos para mascotas. Nougués estuvo prácticamente desde el primer momento y cree que uno de sus aportes al proyecto fue otorgar una visión más corporativa, aprovechando su experiencia en el grupo Cencosud (la dueña de las cadenas Jumbo, Disco, Easy y el shopping Unicenter), donde trabajó más de once años.

"De mi paso por Cencosud lo que me llevé fue aprender a pensar en grande, algo que no es menor, cuando estás encarando un negocio tan ambicioso. Aunque no fue lo único que me llevé de esa época. En Cencosud aprendí a tener paciencia, porque las grandes compañías son más lentas, con procesos de toma de decisiones que muchas veces son un poco tediosos. Y también incorporé algunas prácticas: cómo se mueve una compañía gigante: cómo armar un plan de negocios, cómo focalizarse y cómo cumplir objetivos. Esa escuela es fundamental", explica.

Nougués también precisa cuáles son las ventajas del mundo emprendedor frente a las grandes corporaciones. "Estamos creando una organización propia y como somos pocos, todo vuela. Las reuniones nunca duran más de media hora y el ritmo y la velocidad son apasionantes".