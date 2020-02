Síndrome burnout: tres alternativas para cuando no alcanza con trabajar menos

Replantearse las metas y reconectar con los seres queridos puede ser tan efectivo como reducir la carga horaria para evitar el estrés laboral Crédito: Shutterstock

El año pasado la periodista Anne Helen Peterson escribió un artículo ampliamente difundido en Buzzfeed llamando a los millennials la "generación quemada". Según Petersen, trabajamos mucho, cobramos poco y a menudo nos vemos paralizados por la disfunción sistémica de nuestro mundo crecientemente volátil. Como resultado de ello muchos nos debatimos con las tareas más básicas de los "adultos", como pagar las cuentas o registrarnos para votar.

Un año más tarde, las cosas parecen estar peor que nunca. Los salarios siguen estancados, Estados Unidos está al borde de la guerra con Irán e incendios descontrolados han matado a más de 1000 millones de animales en Australia. 57% de los trabajadores de tecnología actualmente sufren de sentirse quemados, según una encuesta conducida por Blind de 11.500 trabajadores.

¿Entonces qué se puede hacer para evitar o recuperarse de la sensación de estar quemados en 2020? El consejo más común cuando una persona se siente quemada es que "trabaje menos". Los consejos más comunes son trabajar menos horas, tomarse unas vacaciones relajadas, dejar de llevar trabajo a casa e invertir en el cuidado de uno mismo. Se habla de "recargar" como si fuéramos máquinas con las baterías agotadas. Este modelo mental tenía sentido cuando la mayoría de las personas estaban empleadas en trabajos en el campo o en la manufactura mano de obra intensiva. Pero la analogía no es válida en lo que se refiere a trabajadores de cuello blanco en servicios profesionales, tecnología o negocios.

Si bien el término "quemado" se usa a menudo con soltura en la conversación informal, la mayoría de las definiciones formales dicen que sentirse cansado es sólo una de tres dimensiones. Las otras dos son negatividad y cinismo y una sensación reducida de eficacia profesional. Por esta, razón trabajar menos es sólo parte de la respuesta.

Como he escrito en el pasado, estoy muy en contra de los correos por la noche tarde y trabajar demasiadas horas. Pero desde mi punto de vista, las otras dos dimensiones de la quemazón no son causadas por una montaña de trabajo sino más bien por la falta de sentido.

He visto muchos empresarios trabajar día y noche para construir algo en lo que creen, exhaustos pero entusiasmados. Y he visto esos mismos fundadores tener dificultades para escribir una línea de código al enfrentar un contratiempo mayor o perder la fe en su negocio. El trabajo en sí mismo no es el problema; es el sentido que aporta el trabajo.

Tradicionalmente la gente encuentra sentido a su vida a través de la familia o la religión. Y si bien más millennials que nunca se quedan en la casa de sus padres, en gran medida debido a razones económicas, se casan más tarde y tienen hijos a edad más avanzada (si es que los tienen). Mientras tanto, tres cuartos de los integrantes de la generación de los baby boomers se describen como cristianos, mientras sólo la mitad de los millennials lo hace con un 40% que se identifica como "nones" espirituales.

Esto deja el trabajo como la fuente primaria de significado para mucha gente, lo que puede crear un círculo vicioso. Sentirse quemado lleva a mal desempeño, lo que conduce a mayor pérdida de significado y más quemazón. Estas son tres maneras de romper con ello:

1 Reconectarsecon los demás

Los vínculos sociales débiles son tan dañinos para nuestra salud como el alcoholismo. Pasar tiempo con amigos íntimos le recuerda que es una persona que vale la pena más allá de su vida laboral y conocer nueva gente puede ser vigorizante.

Considere iniciar o sumarse a un ritual social, sea tener una noche de juego con sus amigos, yoga por la mañana o una cena multifamiliar semanal, como organiza la autora Nir Eyal, estas actividades aseguran que usted tenga tiempo social de calidad regularmente.

2 Replantearse las metas

En un mundo en el que se apunta a la luna y hay oportunidades de miles de millones de dólares, puede ser natural apuntar a metas masivamente ambiciosas para su carrera o su compañía. Pero cuando se siente quemado, esas metas pueden parecer más palo que zanahoria. Teresa Amabile, profesora de Harvard, estudió la vida interior de equipos creativos y encontró que facilitar el progreso, aún en pequeños incrementos, es el aspecto más importante de la motivación para los trabajadores.

¿Hay maneras en que puede eliminar incluso molestias menores para usted o su equipo? ¿Qué tarea pequeña de larga data podría eliminar? Asegúrese de incluir estas cosas en su lista de cosas por hacer. Fuera del trabajo, adquirir una nueva capacidad, un nuevo hobby o un idioma también puede dar una sensación real de avance

3 Recordar qué es útil

Uno de los beneficios claves psicológicos del trabajo es sentir que contribuye a algo más grande que usted. Pero a veces puede no acordar con las metas de su compañía o sentir que su rol no tiene sentido o es redundante, como sucede con un tercio de las personas. Este es uno de los mayores factores de riesgo de PTSD para veteranos de combate al dejar las Fuerzas Armadas. El cronista de guerra Sebastian Junger escribe "A los humanos no les molesta enfrentar situaciones difíciles, de hecho eso los beneficia. Lo que les molesta es no sentirse necesarios."

Si pasar a otro trabajo más significativo no es una opción en el momento, hágase útil de otras maneras. Ofrezca sus capacidades a una organización sin fines de lucro, ayude a amigos o familiares que pasan por momentos difíciles o participe de una campaña política o por una causa en la que crea. Recuerde que hacer el bien y tener incidencia es importante, especialmente cuando el trabajo lo está quemando.

Es muy bueno ver a la sociedad enfrascada en un debate acerca del nivel de la red de seguridad social y la seguridad económica que los gobiernos y las empresas debieron dar a su gente. Pero no importa a qué lleve esa conversación, la presión del capitalismo y el cambio tecnológico significan que los millennials debemos prever que tendremos muchas décadas de duro trabajo por delante. Al reorientar nuestra vida en base al significado, tendremos más posibilidades no sólo de perdurar sino de destacamos en los años por delante.