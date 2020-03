Conocé las ventajas 01:00

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de marzo de 2020 • 14:18

"Se viene una nueva Argentina en lo que tiene que ver con medios de pago", advertían desde First Data/Fiserv el año pasado. No se equivocaron: a la obligatoriedad para los comercios de aceptar tarjetas de débito para compras superiores a cien pesos se suma el uso cada vez más difundido de la tecnología contactless para pequeñas compras y, como si fuera poco, la proliferación de nuevas modalidades como la billetera electrónica, tarjetas prepagas no bancarias, e-payments y hasta los nuevos Smartwatches. La guerra contra el efectivo está instalada.

Pero si bien es cierto que esta vida cashless puede facilitar la vida de los consumidores, ¿qué pasa del lado de los comerciantes? Cuando en marzo del año pasado la AFIP aplicó la obligatoriedad a los comercios de aceptar pagos electrónicos, los dueños y encargados de locales comenzaron su transformación y en muchos casos no les quedó otra que sumar varios dispositivos que les permitieran cobrar a sus clientes de todas las formas posibles.

Pero esa carrera parece haber llegado a su fin con la llegada de Clover, el primer "smart pos" de la Argentina que aunque está presentando Posnet, es bastante más que una simple terminal de pago: no solo permite hacer transacciones con todas las tarjetas y todas las tecnologías de pago sino también obtener reportes, administrar personal, gestionar turnos, guardar cupones digitales y hasta hacer un seguimiento del negocio en tiempo real y vía remota.

"Esta innovación le va a ayudar al comerciante a simplificar toda su operación al reunir muchos dispositivos en uno solo. Todo queda centralizado en Clover", advierten desde First Data/Fiserv, la firma que a la vez es dueña de Posnet y desde Silicon Valley desarrolló ahora Clover. "Este dispositivo trae por fin la anhelada integración total -agregan-, integración que al fin del día puede terminar significando un más que interesante ahorro económico".

Una por una, las ventajas

Hasta que Clover aterrizó el año pasado en la Argentina no existía algo igual en el mercado local ni en Latinoamérica. Es que este nuevo dispositivo permite a los dueños de comercios: agilizar las transacciones -así hablemos de ventas, devoluciones o anulaciones- con todas las tarjetas de débito y crédito, además de las nuevas tecnologías de pago como Chip (EMV), banda magnética, contactless, Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay. También es posible firmar cupones digitalmente y aceptar pagos en efectivo.

Olvidarse de la obligación de guardar los cupones impresos, con todo el ahorro de espacio físico, personal y tiempo que eso implica. Con Clover los cupones quedan almacenados en la nube para su fácil búsqueda y acceso.

Generar reportes instantáneos de ventas (ya sea por empleado, por sucursal, por dispositivo o por tipo de tarjeta).

Administrar la gestión de empleados y roles, generando diferentes perfiles para los vendedores trabajadores. Eso habilita a otorgar distintos permisos de acuerdo a la función que desempeñen dentro del negocio?y hacer un seguimiento de horarios de entrada y salida. Y en el caso de que existan varios locales, estos pueden trabajar de manera enlazada.

Monitorear en forma remota y en tiempo real la operación del negocio: esté donde esté, el dueño del comercio puede acceder vía dashboard y online a través de una computadora, tablet o celular.

Operar de una forma fácil y súper intuitiva en una pantalla touch igual a la de un smartphone con sistema operativo Android y con los estándares de seguridad más altos de la industria.

Emitir tickets brandeados con el nombre o logo de la marca o incluso con descuentos personalizados para la próxima compra, lo que contribuye a fidelizar clientes.

Lo que hay que saber sobre Clover

"Para los comercios medianos y pequeños este producto está destinado a ser oro en polvo", advierten desde First Data/Fiserv. La facilidad y lo económico de la contratación parecen avalarlos. Los dispositivos, tanto el modelo "Flex" como el "Mini" siempre se entrega en comodato. Y una vez solicitado el servicio, personal de la firma se dirige al domicilio para instalarlo y capacitar a quienes vayan a utilizarlo.

Los que trabajan en la calle, ferias, foodtrucks o locales gastronómicos pueden beneficiarse especialmente del modelo Flex, que funciona a batería y tiene una autonomía de 8 horas. El comodato incluye un servicio técnico exclusivo 7x24 que funciona vía remota -sin necesidad de que vaya un técnico- para cuestiones de software, mientras que ante roturas del hardware directamente se reemplaza por otro nuevo en un máximo de 48 horas.

Con más de un millón de dispositivos instalados en el mundo y más de 13.000 en Argentina, Clover va camino a convertirse en un parteaguas en la operatoria de los comercios. "Así como si alguien que sale de su casa y se da cuenta de que se olvidó el celular vuelve para buscarlo -dicen desde la firma- de la misma forma el comerciante no va a poder abrir si no tiene su Clover".