Referentes del mundo de los negocios parecieron descolocados con el resultado de las elecciones. Y las reacciones se dividieron a grandes rasgos entre la decepción “por el triunfo del populismo” y la sorpresa por la performance de Sergio Massa. Además, creen que en el corto plazo continuará el panorama actual con los problemas que hay para acceder a divisas y la creciente inflación.

Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, dijo que la sociedad argentina no ha aprendido o no toma conciencia de lo que es continuar con el populismo en el país. “Sergio Massa ha sido el ministro que llevó la inflación al 180% o 200% anual en los últimos meses y que ha emitido una cantidad desproporcionada de moneda para poder hacer frente a un Plan Platita, cuando el país no está en condiciones de soportarlo, y agrava el déficit fiscal. Por otra parte, el país se quedó sin dólares con el cepo cambiario y todos los controles que tiene la economía, con lo cual la situación se hace cada vez más difícil de controlar. Así que creo que la gran desilusión es que la sociedad no percibió o no valorizó lo que realmente debe valorizar que es la seriedad, la sensatez, la racionalidad que debe tener un candidato a presidente”, afirmó.

Por otro lado, vaticinó que si Massa profundiza estas políticas “se van a vivir momentos difíciles”. Y agregó: “La Argentina puede tomar un rumbo muy desafortunado si estas medidas se profundizan. Esperemos que recapacite y cambie drásticamente y ordene sus ideas y políticas dándole la espalda al kirchnerismo”, agregó.

Por su parte, el titular de la Copal y de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, dijo estar sorprendido por el resultado, si bien estimó que la definición no es concluyente.

“Todavía no es game over, no es juego terminado y la espera a la segunda vuelta va a ser un mes muy largo en función de la realidad productiva, el acceso a insumos importados, dólares, etc. Hay posibilidad de una mayor contracción de la oferta y la demanda. No es un mes de transición porque todavía parecería que hay competencia, que no está definido”, graficó e insistió en la preocupación por los insumos y la inflación “porque tampoco pareciera que fuera a haber cambios notorios que serenen”.

Por último, el titular de Fate-Aluar, Javier Madanes Quintanilla, dijo que del resultado se infieren “serios problemas” para mantener unido a Juntos por el Cambio y un tránsito hasta la segunda vuelta profundizando la falta de oferta de bienes y escasez absoluta de divisas. “Sergio Massa va a tener que empezar a blanquear su eventual gabinete y seguramente va a haber deserciones en La Libertad Avanza. Lindo combo”, concluyó.