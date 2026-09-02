S&P subió la calificación para créditos y deuda de la Ciudad de Buenos Aires a la máxima categoría

La agencia S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia y de deuda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de “raAA+” a “raAAA”. Con esta medida, el distrito alcanzó la nota más alta de la escala local, ya que la calificadora considera una perspectiva estable y una capacidad “extremadamente fuerte” en el cumplimiento de sus compromisos.

El informe de la calificadora sustenta la mejora en “resultados fiscales superavitarios consistentes a lo largo del tiempo, la gestión financiera prudente de la administración, y la capacidad de construir reservas de liquidez que le ha permitido reducir sus niveles de endeudamiento en los últimos años, y continuar mejorando la infraestructura”.

Standard & Poor’s elevó la nota de la Ciudad a AAA: somos el distrito con la máxima calificación crediticia del país y alcanzamos el nivel más alto posible.



Este es un nuevo reconocimiento al orden de nuestras cuentas y al compromiso con las obligaciones financieras. El… — Jorge Macri (@jorgemacri) September 2, 2026

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró el dictamen: “Somos el distrito con la máxima calificación crediticia del país y alcanzamos el nivel más alto posible. Este es un nuevo reconocimiento al orden de nuestras cuentas y al compromiso con las obligaciones financieras. El resultado también refleja lo que puede lograrse cuando la política macroeconómica del Gobierno Nacional acompaña y genera confianza”.

En esa línea, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo, destacó: “El equilibrio financiero y el orden fiscal son ejes centrales de la gestión que nos encomendó el Jefe de Gobierno. Consolidar una reputación sólida en el mercado nos da acceso a un mejor financiamiento, lo que se traduce de manera directa en una mayor inversión en obras de infraestructura que benefician a todos los vecinos”.

El detalle

La decisión de S&P abarca tanto al emisor en moneda local y extranjera como a su programa de Eurobonos a mediano plazo por hasta US$3390 millones y a la Clase 23 con vencimiento en 2028.

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ES EL LUGAR MÁS SEGURO DEL PAÍS PARA INVERTIR.



Standard & Poor’s Global National Ratings subió la nota de la Ciudad de "AA+" a "AAA", alcanzando la máxima nota a nivel nacional y la más alta en la escala de la agencia calificadora.



Esta buena noticia… https://t.co/kYWWoMcVk2 pic.twitter.com/t1zhxcAqHp — Gustavo Arengo (@GustavoArengo) September 2, 2026

El escenario de la consultora proyecta que el balance operativo de la Ciudad se mantendrá positivo en un promedio del 19,7% de los ingresos corrientes para el período 2026-2028, con la expectativa de que sus ingresos crezcan a mayor ritmo que el gasto operativo.

En paralelo, la calificadora estima un balance después de inversiones de capital (Capex) levemente deficitario, en torno al 0,3% de los ingresos totales, debido a un incremento planificado en la inversión en infraestructura.

De acuerdo con sus estimaciones, el gasto en Capex promediará el 20% del gasto total entre 2026 y 2028: un salto respecto del promedio del 15% registrado de 2022 a 2025. El destino de esos fondos será un plan de infraestructura, que incluye la renovación de formaciones y una nueva línea de subterráneo.

Jorge Macri en la presentación de la línea F de Subte, cuya obra tiene previsto arrancar en enero próximo GCBA

Según la agencia, “un mayor gasto de capital otorga a la administración una mayor flexibilidad presupuestaria a lo largo de los ciclos económicos, a pesar de empeorar el resultado fiscal luego de Capex”.

Impuestos y coparticipación

El texto hizo énfasis en el aislamiento relativo de la Ciudad respecto de las tensiones fiscales provinciales, al estimar que cerca del 85% de los ingresos porteños proviene de recursos tributarios propios, apuntalados por una base socioeconómica cuyos ingresos duplican el promedio nacional, lo que le brinda elasticidad a la recaudación local.

Luis Caputo y Jorge Macri avanzaron en el pago de la deuda por la coparticipación porteña Ministerio de Economía

En ese contexto, el reporte destacó el avance en el acuerdo entre la Ciudad y la Nación por un pago en bonos de cerca de $800.000 millones con un vencimiento promedio de siete meses, para cancelar las acreencias atrasadas acumuladas desde julio del año pasado.

Liquidez para dos años

Otro de los factores para alcanzar la máxima nota crediticia fue el hecho que S&P calculó que las reservas de liquidez actuales de la Ciudad son suficientes para cubrir el servicio de la deuda para los próximos 24 meses.

A este escenario se sumó la reactivación del financiamiento externo. En un lapso de seis meses, el distrito colocó deuda en el mercado internacional por un total de US$1100 millones.

Es que en noviembre pasado, la Ciudad concretó su regreso al mercado global tras casi una década al emitir el bono Tango Serie 13 por US$600 millones, con vencimiento en 2033. Además, en mayo de este año amplió la colocación con la Serie 14 por US$500 millones, con plazo hasta 2036. Ambas operaciones fueron parte de una estrategia para despejar el perfil de vencimientos y refinanciar el remanente del bono Tango Serie 12.

Luego de estas emisiones, S&P prevé que la deuda directa se mantenga contenida por debajo del 25% de los ingresos operativos durante los próximos dos años (a junio de 2026 se situaba en 16,87%), con un servicio de deuda inferior al 5% de los ingresos operativos.

Factores de riesgo

A pesar de asignarle la máxima calificación a la Ciudad, S&P remarcó dos factores de riesgo que podrían presionar la solvencia porteña. Uno es el riesgo cambiario, ya que prácticamente la totalidad del stock de deuda porteña está en moneda extranjera, lo que deja expuesto el costo financiero a posibles saltos devaluatorios.

Por otro lado, la calificadora advirtió que podría recortar la nota en los próximos 12 meses si un agravamiento de las condiciones macroeconómicas o eventuales tensiones políticas con el Gobierno nacional derivan en una merma de ingresos que deteriore el equilibrio fiscal y achique las reservas de efectivo.