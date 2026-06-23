Luz verde para la Línea F: cuándo arranca la obra, estaciones y recorrido del subte que conectará el sur y el norte de la Ciudad

La Legislatura porteña, con presencia de diputados de distintos bloques que integran el recinto, aprobó el endeudamiento para financiar la nueva Línea F de subterráneos. Con un saldo de 56 votos positivos y uno negativo, se autorizó a la Ciudad a tomar deuda para iniciar la construcción de esta vía que unirá Barracas con Palermo.

A través del Ministerio de Haciendo y Finanzas —con distintos organismos multilaterales o regionales de crédito—, la Ciudad podrá tomar préstamos con un monto máximo total de US$ 1350 millones. El proyecto de infraestructura contempla la ingeniería y construcción de esta nueva línea que unirá a las restantes y tendrá un recorrido de 9,8 kilómetros.

El mapa de lo que será la Línea F

La intención de la Ciudad es que la Línea F una los barrios del sur y el norte de la ciudad. Esto implicará cambiar los flujos de viaje desde y hacia el centro porteño, además de mejorar la conectividad transversal combinando los trayectos con las otras líneas.

“Este es un paso más para avanzar en la construcción de la primera línea de subte en 25 años, un hito histórico para la Ciudad que va a mejorar la movilidad y llegar a barrios donde hoy no llega”, destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien logró, bajo su gestión, mejorar la reputación crediticia de la Ciudad.

Avenida Montes de Oca y Brandsen, en pleno corazón del barrio de Barracas, lugar donde comenzará la Línea F Soledad Aznarez

La estrategia financiera consistió en colocar US$500 millones en el mercado internacional a una tasa del 7,3%, considerada la más baja en la historia crediticia de la Ciudad. Este movimiento del mercado recibió una buena aceptación de Moody’s local, un grupo de agencias de calificación crediticia, que elevó la calificación al último peldaño posible, pasando de AA+ a AAA.

¿Cómo será la licitación?

La licitación nacional e internacional para la obra caratulada “Ingeniería, construcción y equipamiento de la Línea F” comenzó el 20 de octubre del año pasado, con un presupuesto estimado de 1350 millones de dólares.

Según información oficial del gobierno de la Ciudad, la apertura de ofertas se extendió hasta el 10 de septiembre de 2026 para garantizar “mayor participación y competencia”. La licitación incluye los pliegos técnicos, planos aprobados y fechas estipuladas para comenzar la construcción.

El objetivo de la Línea F es alivianar la congestión de pasajeros de otras líneas, tales como la C

Del 10 a 12 de septiembre se procederá a la apertura del primer y segundo sobre; el 23 de diciembre se celebrará la adjudicación a la obra ganadora y, finalmente, en enero de 2027 comenzará la obra.

El recorrido de la Línea F unirá Barracas —tendrá su debut en las vías subterráneas— con otros puntos neurálgicos como Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo.

La última línea de subtes que se inauguró fue la H, en 2018 Soledad Aznarez

Tras la aprobación de la licitación, se construirán 12 estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Diaz, Ecoparque y Pacifico.

Además de facilitar el desplazamiento sur-norte, el objetivo primordial de esta línea será alivianar la congestión de pasajeros de la línea C. Por otra parte, conectará al ferrocarril Roca en Plaza Constitución -donde circulan un millón de pasajeros por día- y la estación Palermo del ferrocarril San Martín.