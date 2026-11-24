SUAF de Anses: el monto de las asignaciones familiares en diciembre de 2026
Los titulares de esta prestación tienen un aumento del 2,17%; cuál es la cifra que se acredita en el último mes del año
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Los ciudadanos argentinos que mensualmente cobran la prestación SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares) que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en diciembre una suba del 2,17%, dada por la actualización automática, con base en el más reciente índice de inflación.
Las Asignaciones Familiares por Hijo, a diferencia de la AUH (Asignación Universal por Hijo), están destinadas a los trabajadores en relación de dependencia y a los titulares de la ley de riesgos del trabajo, monotributistas, trabajadores temporarios y rurales, titulares del sistema previsional, entre otros.
Las asignaciones familiares de diciembre tienen un reajuste del 2,17%, en concordancia con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,2%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
SUAF: a cuánto llegan las Asignaciones Familiares en diciembre
El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. La segunda condición para percibir alguna de las asignaciones familiares es que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope mensual, ya que se excluye del cobro a todo el grupo familiar.
Los siguientes valores corresponden a diciembre de 2026:
Asignación Familiar por Hijo
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Hasta $1.235.699
$81.544,74
Entre $ 1.235.699,01 y $ 1.812.272
$55.006,75
Entre $1.812.272,01 y $ 2.092.326
$33.270,94
Entre $2.092.326,01 y $6.543.628
$17.166,54
Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Hasta $1.235.699
$265.500,29
Entre $ 1.235.699,01 y $ 1.812.272
$187.824,97
Desde $1.812.272,01
$118.541,08
Prenatal y Maternidad
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Hasta $1.235.699
$81.544,74
Entre $1.235.699,01 y $1.812.272
$55.006,75
Entre $1.812.272,01 y $2.092.326
$33.270,94
Entre $2.092.326,01 y $6.543.628
$17.166,54
Asignaciones de Pago Único
|Asignación
|Ingreso Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Nacimiento
Hasta $6.543.628
$95.051,15
Adopción
Hasta $6.543.628
$568.283,84
Matrimonio
Hasta $6.543.628
$142.320,18
Cónyuge
Hasta $6.543.628
$19.785,91
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
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