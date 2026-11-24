Los ciudadanos argentinos que mensualmente cobran la prestación SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares) que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en diciembre una suba del 2,17%, dada por la actualización automática, con base en el más reciente índice de inflación.

Las asignaciones familiares aumentan un 2,17%

Las Asignaciones Familiares por Hijo, a diferencia de la AUH (Asignación Universal por Hijo), están destinadas a los trabajadores en relación de dependencia y a los titulares de la ley de riesgos del trabajo, monotributistas, trabajadores temporarios y rurales, titulares del sistema previsional, entre otros.

Las asignaciones familiares de diciembre tienen un reajuste del 2,17%, en concordancia con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,2%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

SUAF: a cuánto llegan las Asignaciones Familiares en diciembre

El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. La segunda condición para percibir alguna de las asignaciones familiares es que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope mensual, ya que se excluye del cobro a todo el grupo familiar.

Los siguientes valores corresponden a diciembre de 2026:

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General Hasta $1.235.699 $81.544,74 Entre $ 1.235.699,01 y $ 1.812.272 $55.006,75 Entre $1.812.272,01 y $ 2.092.326 $33.270,94 Entre $2.092.326,01 y $6.543.628 $17.166,54

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General Hasta $1.235.699 $265.500,29 Entre $ 1.235.699,01 y $ 1.812.272 $187.824,97 Desde $1.812.272,01 $118.541,08

Prenatal y Maternidad

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General Hasta $1.235.699 $81.544,74 Entre $1.235.699,01 y $1.812.272 $55.006,75 Entre $1.812.272,01 y $2.092.326 $33.270,94 Entre $2.092.326,01 y $6.543.628 $17.166,54

Asignaciones de Pago Único

Asignación Ingreso Grupo Familiar (IGF) Valor General Nacimiento Hasta $6.543.628 $95.051,15 Adopción Hasta $6.543.628 $568.283,84 Matrimonio Hasta $6.543.628 $142.320,18 Cónyuge Hasta $6.543.628 $19.785,91

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos: