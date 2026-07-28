SUAF de la Anses: este es el monto de las asignaciones familiares en agosto de 2026 con el aumento oficial
Este tipo de prestaciones tiene un incremento del 1,89%; cuál es la cifra que se acredita en el octavo mes del año
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Los titulares de las Asignaciones Familiares, que distribuye mensualmente la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), reciben en agosto un incremento en la prestación del 1,89%, en línea con el registro de inflación de junio.
Las Asignaciones Familiares por Hijo, a diferencia de la AUH (Asignación Universal por Hijo), están destinadas a los trabajadores en relación de dependencia y a los titulares de la ley de riesgos del trabajo, monotributistas, trabajadores temporarios y rurales, titulares del sistema previsional, entre otros.
Las asignaciones familiares de agosto tienen un reajuste del 1,89%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
A cuánto llegan las Asignaciones Familiares en agosto
El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. La segunda condición para percibir alguna de las asignaciones familiares es que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope mensual, ya que se excluye del cobro a todo el grupo familiar.
Los siguientes valores corresponden a agosto de 2026:
Asignación Familiar por Hijo
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Hasta $1.146.199
$75.431,40
Entre $1.146.199,01 y $1.681.012
$50.882,94
Entre $1.681.012,01 y $1.940.783
$30.776,64
Entre $1.940.783,01 y $6.069.688
$15.879,58
Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Hasta $1.146.199
$245.595,95
Entre $1.146.199,01 y $1.681.012
$173.743,89
Desde $1.681.012,01
$109.654,15
Prenatal y Maternidad
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Hasta $1.146.199
$75.431,40
Entre $1.146.199,01 y $1.681.012
$50.882,94
Entre $1.681.012,01 y $1.940.783
$30.776,64
Entre $1.940.783,01 y $6.069.688
$15.879,58
Asignaciones de Pago Único
|Asignación
|Ingreso Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Nacimiento
Hasta $6.069.688
$87.925,24
Adopción
Hasta $6.069.688
$525.680,06
Matrimonio
Hasta $6.069.688
$131.650,55
Cónyuge
Hasta $6.069.688
$18.302,58
Cómo elegir el medio de pago para las prestaciones de la Anses
- Ingresar a Mi Anses o descargar la aplicación, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar la opción Cobros
- Luego hacer click en la opción Cambiar medio de cobro jubilaciones y pensiones o Cambiar medio de cobro Asignaciones Familiares, según corresponda.
- Corroborar que los datos de contacto (correo electrónico, celular y domicilio) estén actualizados y verificados, lo que puede realizarse en el momento.
- Cargar el código de validación recibido por correo electrónico o SMS y confirmar el DNI, ingresando el correspondiente número de trámite.
- Una vez ingresado dicho código, se podrá optar por el nuevo medio de cobro dentro de las opciones habilitadas.
- En el caso de las asignaciones, podrán consultar el medio de cobro actual y seleccionar el nuevo.
Cabe destacar que quienes residan en zona austral deben optar por una sucursal bancaria para poder mantener el adicional correspondiente a dicha zona.
Para todos los casos, la elección estará vigente a partir de los 60 días de solicitada.
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