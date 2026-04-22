SUAF: estos son los montos de las Asignaciones Familiares en mayo 2026

Los titulares de Anses que mensualmente cobran algún tipo de Asignación Familiar tienen en mayo nuevos valores para su prestación, debido a que se realiza una actualización automática , en línea con el más reciente índice de inflación.

Las Asignaciones Familiares aumentan un 3,38% en mayo Freepik

En el quinto mes del año se aplica una suba del 3,38%, en concordancia con el aumento de precios registrado en marzo, que fue del 3,4%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

A cuánto llegan las Asignaciones Familiares en mayo 2026

El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. La segunda condición para percibir alguna de las asignaciones familiares es que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope mensual, ya que se excluye del cobro a todo el grupo familiar.

En mayo, los valores son los siguientes:

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General Hasta $1.058.088 $70.649,90 Entre $1.058.088,01 y $1.551.789 $47.656,29 Entre $1.551.789,01 y $1.791.592 $28.825,25 Entre $1.791.592,01 y $5.603.102 $14.871,65

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General Hasta $1.058.088 $222.510,62 Entre $1.058.088,01 y $1.551.789 $157.411,28 Desde $1.551.789,01 $99.346,86

Prenatal y Maternidad

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General Hasta $1.058.088 $70.649,90 Entre $1.058.088,01 y $1.551.789 $47.656,29 Entre $1.551.789,01 y $1.791.592 $28.825,25 Entre $1.791.592,01 y $5.603.102 $14.871,65

Asignaciones de Pago Único

Asignación Ingreso Grupo Familiar (IGF) Valor General Nacimiento Hasta $5.603.102 $82.351,48 Adopción Hasta $5.603.102 $492.365,35 Matrimonio Hasta $5.603.102 $123.305,95 Cónyuge Hasta $5.603.102 $17.140,69

Los valores de mayo de las Asignaciones Familiares Telam

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión).

Cómo elegir el medio de pago para las prestaciones de la Anses

Ingresar a Mi Anses o descargar la aplicación, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción Cobros

Luego hacer click en la opción Cambiar medio de cobro jubilaciones y pensiones o Cambiar medio de cobro Asignaciones Familiares, según corresponda.

Corroborar que los datos de contacto (correo electrónico, celular y domicilio) estén actualizados y verificados, lo que puede realizarse en el momento.

Cargar el código de validación recibido por correo electrónico o SMS y confirmar el DNI, ingresando el correspondiente número de trámite.

Una vez ingresado dicho código, se podrá optar por el nuevo medio de cobro dentro de las opciones habilitadas.

En el caso de las asignaciones, podrán consultar el medio de cobro actual y seleccionar el nuevo.

Cabe destacar que quienes residan en zona austral deben optar por una sucursal bancaria para poder mantener el adicional correspondiente a dicha zona.

Para todos los casos, la elección estará vigente a partir de los 60 días de solicitada.