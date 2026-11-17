Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) subastará ocho coches Fiat-FM-Materfer, fabricados en la década de 1980, que operaron en las líneas D y E del Subte.

Estas unidades, actualmente fuera de servicio por limitaciones técnicas y tecnológicas, no volverán a prestar servicio. La subasta se realizará el 25 de noviembre a través del Banco Ciudad, ofreciendo los coches en un único lote con un precio base de $24.000.000. Los interesados deberán depositar el 10% del precio base como garantía.

Son ocho las unidades en desuso que forman parte de esta subasta

Lo recaudado se destinará a diversos proyectos de SBASE. El presidente de la empresa, Javier Ibáñez, destacó que la iniciativa permite recuperar valor de unidades que ya cumplieron su ciclo, buscando una segunda vida para ellas.

Este proceso forma parte de una renovación más amplia de la flota, que incluye la adquisición de 224 coches 0Km y con aire acondicionado. De estos, 50 se incorporarán a las líneas A y C, y 174 renovarán completamente la Línea B. Las primeras dos unidades para la Línea C llegarán en enero.

Uno de los coches de subte en desuso que se ponen a subasta este miércoles 19 de febrero

Los coches a subastar, identificados como 3A, 3B, 11A, 11B, 15A, 15B, 25A y 25B, miden aproximadamente 17,77 metros de largo, 2,60 metros de ancho y 2,30 metros de alto, con un peso de unas 32 toneladas cada uno.

Su diseño original incluía 40 plazas sentadas. Este procedimiento busca darles nuevos destinos, siendo común su transformación en viviendas, ateliers, restaurantes, hospedajes turísticos o colecciones privadas, abriendo un abanico de posibilidades creativas para su reutilización.

Cómo participar de la subasta por los coches en desuso del subte

Quienes quieran participar por los ejemplares deberán asistir, obligatoriamente, a la exhibición, que va a realizarse el próximo martes 17 de noviembre, de 9 a 14, en el Depósito Taller Polvorín de SBASE, ubicado en la calle Emilio Mitre 510, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para coordinar la visita se debe enviar un mail con un contacto previo a subastasonline@bancociudad.com.ar. Hay tiempo para enviar la solicitud hasta el lunes 16 de noviembre a las 15.

Conocé los pasos para participar:

Contar con un dispositivo electrónico, como tablet, notebook, PC o smartphone, con conexión a internet.

Registrarse como usuario en https://subastas.bancociudad.com.ar/, en “Iniciar sesión”. Quienes hayan participado en otras subastas podrán utilizar las mismas credenciales de ingreso.

Ingresar a la subasta de interés en https://subastas.bancociudad.com.ar/.

Leer las Condiciones de Venta.

Realizar la transferencia del monto de caución que habilita a participar.

Recibir el correo electrónico de habilitación para poder ofertar.

Cómo participar de la subasta Gentileza Sbasau

Retiro de las unidades

El retiro de los coches se realizará en el mismo taller por parte de los compradores, previa coordinación, teniendo a su cargo los gastos del traslado de los vagones.