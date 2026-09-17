Incorpora 174 vagones, 84 escaleras mecánicas y 12 ascensores: este es el megaproyecto porteño para renovar el sistema de subtes en toda la Ciudad

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de Subterráneos de Buenos Aires y el Ministerio de Infraestructura, inició un proceso de renovación integral del sistema de subte.

El plan contempla la adquisición de nuevas formaciones, el recambio de equipos que quedaron obsoletos y los cimientos de la futura línea F. El principal objetivo radica en reducir fallas y mejorar la experiencia de los pasajeros con vistas al año próximo.

El mapa de lo que será la Línea F

La medida principal consiste en la compra de 174 coches 0km para la línea B. Según datos constatados por el gobierno de la Ciudad, el recorrido de este subterráneo cuenta con formaciones antiguas, que datan de hace 60 años, por lo que requieren una modificación estructural para su correcto funcionamiento.

Las nuevas formaciones contarán con aire acondicionado, cámaras de seguridad, sistema de información a los pasajeros incorporado (visual y auditivo), iluminación led antivandálica, asientos longitudinales y estarán preparados para funcionar con un sistema de señales de tipo CBTC.

La megaobra que contempla la incorporación de nuevas formaciones en el subte

Además de la línea B, la A y C tendrán mejoras sustanciales con la incorporación de 60 formaciones que se estipulan que lleguen al país en enero de 2027.

En cuanto a la infraestructura, el Plan de Renovación de Escaleras Mecánicas reemplaza 84 equipos que cumplieron su vida útil.

Las escaleras mecánicas también serán reemplazadas

El motivo del cambio obedece a un alto índice de fallas técnicas, que pueden producir incidentes fatales en cada una de las estaciones. El plan en cuestión comprende de tres etapas y los equipos a reemplazar representan casi el 30% del total de la red: dos son para la Línea A, 31 para la B, 11 para la C, 29 para la D, 10 para la E y una para la H.

Las reformas en la línea B (Foto: Subterráneos de Buenos Aires)

Por el momento, el plan se encuentra en la finalización de la primera etapa con la renovación de siete equipos en seis estaciones: Pueyrredón y José Hernández (Línea D), San Juan (Línea C), Varela y General Urquiza (Línea E) y Venezuela (Línea H). El resto de la planificación sigue su curso y se aguarda la confirmación de la tercera etapa que se encuentra en licitación.

Además, se avanza en el Plan de Accesibilidad que incorporará 12 ascensores en distintas estaciones como Federico Lacroze (línea B), Plaza de los Virreyes (línea E), José Hernández y Olleros (línea D) y otros cuatro para Agüero y Scalabrini Ortiz (línea D).

Según indicó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el objetivo es que " la movilidad en la Ciudad sea cada vez más ágil y eficiente”.

La proyección de la línea F

El plan contempla una obra que cubrirá un trayecto de 9,8 kilómetros entre Palermo y Constitución, con 12 estaciones proyectadas. El ramal facilitará el desplazamiento norte-sur y descongestionará la línea C, con una capacidad de transporte estimada en 450.000 pasajeros diarios. Las excavaciones comienzan en 2027.

En enero de 2027 se comenzará con la construcción de la Línea F

La construcción de la línea contempla un recorrido por 12 estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Diaz, Ecoparque y Pacifico.