Subastas del Banco Ciudad: cómo comprar autos y camionetas desde $700.000

El Banco Ciudad, en conjunto con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, exhibe lotes de vehículos y camionetas para adquirir mediante la modalidad de subastas, a partir del miércoles 20 de agosto de 2025.

La modalidad de subastas se renueva regularmente en el Banco Ciudad

La subasta del Banco Ciudad permite adquirir automóviles y camionetas de su flota y, a diferencia de otros lotes, en esta ocasión varios de los modelos se encuentran en funcionamiento y se pueden adquirir con un precio base que parte de los $700.000 y de forma online.

Esta subasta se desarrollará entre las 11.00 y las 17.20 del miércoles 20 de agosto, de manera electrónica, a través de la plataforma de subastas públicas del Banco Ciudad.

A su vez, los interesados en estos vehículos tuvieron la posibilidad de verlos en persona en la instancia de exhibición de la subasta, que se llevó a cabo del 7 al 19 de agosto, según el lote elegido.

El sitio de las subastas muestra en detalle los vehículos que están disponibles para ofertar. En la lista hay 38 rodados de distintas características, entre los que aparecen automóviles y camionetas de las marcas Ford, Renault, Volkswagen, Citroën y Mercedes Benz.

Se puede ofertar de manera on line y consultar el detalle de cada vehículo Shutterstock

Los autos y camionetas que subasta el Banco Ciudad

Algunos de los vehículos que remata la entidad son:

Automóvil Citroën C4, modelo 2009 , en funcionamiento. Tipo sedán. Precio base: $3.900.000.

, en funcionamiento. Tipo sedán. Precio base: $3.900.000. Automóvil Volkswagen Polo classic, modelo 2006 , usado, sin funcionar. Tipo sedán. Precio base: $700.000.

, usado, sin funcionar. Tipo sedán. Precio base: $700.000. Automóvil Volkswagen Vento, modelo 2006 , en funcionamiento. Tipo sedán. Precio base: $5.300.000.

, en funcionamiento. Tipo sedán. Precio base: $5.300.000. Camioneta Citroën Berlingo, modelo 2015 , en funcionamiento. Tipo sedán. Precio Base: $7.100.000.

, en funcionamiento. Tipo sedán. Precio Base: $7.100.000. Automóvil Citroën C4, modelo 2009, en funcionamiento. Tipo sedán. Precio base: $4.400.000.

¿Cómo participar y cómo se llevará a cabo la subasta?

Iniciar sesión en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad .

. Elegir la subasta a la que quieras acceder y suscribirse a la misma.

a la que quieras acceder y suscribirse a la misma. Agregar los datos personales y seleccionar en “condiciones de venta” para luego adjuntar el comprobante del depósito por el modelo adquirido.

Es importante tener en cuenta que las ofertas se formulan en el sitio online, en donde cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que desee hasta que consiga la compra del producto.

Tutorial De Subastas Del Banco Ciudad

Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto y tendrá prioridad en el de mayor valor. Cabe destacar quelas ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas. Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto. De esta forma, cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.