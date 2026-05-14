Con amplitud térmica y algo de inestabilidad: así estará el clima en el AMBA este fin de semana de mayo

Este jueves se presentará con marcada amplitud térmica; el viernes estará fresco por la mañana y soleado por la tarde; en tanto, el sábado volverá la inestabilidad y el domingo baja la tempreatura y habrá vientos desde el sur.

Jueves: mañana fresca, tarde agradable

El jueves seguirá la tendencia de mañanas frías y tardes agradables con otra jornada de marcada amplitud térmica. El amanecer mostrará al mercurio largando desde 10ºC por suerte con poco viento y con cielo mayormente nublado. Tendremos nubosidad variable durante todo el día alternando algunos pasajes nubosos con tramos más soleados, aunque las mejores cuotas de sol vendrán después del mediodía. La tarde mostrará al otoño de mejor humor con el termómetro consiguiendo 18ºC promediando el día, con la vuelta del cielo mayormente despejado dándole un respiro a todos los que tengan que moverse por la vía pública o tengan alguna actividad a la intemperie. Hacia el final del día comenzará un lento pero progresivo giro del viento hasta llegar a marcar norte a la medianoche en un cierre con 14ºC.

El anticipo para el tercer fin de semana del mes

Viernes: tarde de sol y calor suave

El cielo despejado volverá a favorecer las bajas temperaturas matinales y la recuperación térmica vespertina. El amanecer proyecta 10ºC, con muy poca nubosidad y viento moderado desde el norte. El descenso de aire templado junto al sol animarán al termómetro a escalar más arriba que las últimas máximas para llegar a 20ºC vespertinos y lograr apagar todas las estufas de la ciudad. Se estima una tarde con mucho sol, manteniendo el viento norte que soplará suavemente para moldear un ambiente muy agradable. La noche se encontrará a salvo para los que quieran salir en un cierre estable, con viento moderado del noroeste y 15ºC.

Sábado: inestable todo el día

El pronóstico para el sábado presenta divergencias, pero todos los análisis coinciden en una jornada inestable y sin sol, donde algunas lluvias aisladas no desentonarían. Se prevé un amanecer con cielo mayormente cubierto, viento moderado desde el noroeste y mínima de 13ºC. Desde temprano estaremos bajo un frondoso manto de nubosidad que nos tendrá en vilo con baja posibilidad de precipitaciones que en las simulaciones se muestran débiles, pero podrían condicionar alguna actividad al aire libre. La tarde espera por un giro del viento, la irrupción de aire frío podría anunciarse con algunas precipitaciones, algunos modelos indican que nuestra columna aguanta el embate, otros le abren la puerta a algunas lloviznas o lluvias débiles, ahí reside la incertidumbre atmosférica por lo que muchas desiciones sobre actividad al aire libre deberán tomarse, lamentablemente, sobre el momento. Se espera viento moderado desde el sudeste promediando el día y máxima de 17ºC por lo que deberán abrigarse aquellos que quieran salir un rato. La noche no estará a salvo, tambien expuesta a alguna lluvia cortita, lo que si es seguro es el importante descenso de temperatura hacia el final del día y bajando fuerte en la madrugada.

Desde el sábado baja la temperatura fabian-marelli-11419

Domingo: vuelve el sol y baja la temperatura

La jornada dominical comenzará con una mañana con bajas temperaturas, el mercurio iniciará la cuenta en 6ºC con viento moderado desde el sur que dejará una sensación térmica más baja, especialmente en zonas suburbanas. La mañana ofrecerá cielo mayormente nublado, con el paso de las horas se irá disipando la nubosidad hasta llegar a una tarde a pleno sol, de todas formas, la circulación de aire frío será un lastre para el termómetro que no logrará superar los 15ºC en una tarde soleada pero ventosa. Se podrá planificar actividad al aire libre aprovechando el sol, pero habrá que abrigarse mucho. La noche obligará a ponerle una manta más a la cama en un cierre con 10ºC

Spoiler alert

La semana entrante presentará cuatro días consecutivos con viento frío lo que se traduciría en un ambiente invernal. Se esperan mínimas de 6ºC promedio hasta el viernes, aunque el cielo despejado propondrá mucha amplitud térmica permitiendo que la máxima se recupere hasta 15ºC.

Día Temperatura Mínima Temperatura Máxima Cielo Jueves 10°C 18°C Mayormente nublado Viernes 10°C 20°C Despejado Sábado 13°C 17°C Mayormente cubierto Domingo 6°C 15°C Mayormente nublado

Eso es todo, amigos. Lamentablemente la duda atmosférica sobre el sábado tendrá a muchos esperando hasta último momento para decidir acerca de algún plan al aire libre, de todas formas, no sean pesimistas, por ahora lo que puede precipitar es muy poco y no estaría fuera de libreto que los nubarrones sobrevuelen la ciudad sin dejarnos ni una gota. A partir del domingo comenzará un nuevo episodio meteorológico en la ciudad, si bien no se tratará de una ola polar será una larga saga de jornadas con baja temperatura que representarán un verdadero simulacro invernal. Valoren las minimas en 10ºC y la tarde templada del viernes porque a partir del domingo la estufa podría quedar encendida todo el día.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli