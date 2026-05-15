Batería infinita en el celular: mitos y verdades sobre la carga rápida y cómo hacer para que la vida útil no decaiga

El uso cotidiano de celulares y computadoras impone la necesidad de prestar atención a un factor clave para su utilización que radica en la batería del dispositivo; por eso es importante saber los mitos y verdades sobre la carga rápida y cómo hacer para prolongar su vida útil .

Las sugerencias de carga rápida para que dure la batería de los dispositivos Unsplahs

Aunque porpularmente se masificaron algunos trucos sobre la carga rápida, es imprescindible considerar algunos recaudos para cuidar la batería y no dañarla por algún mal hábito de uso.

Cómo hacer para que la vida útil de tu batería no caiga tras el primer año

Mantener la carga en rangos óptimos: intentar que la carga de la batería se ubique entre el 20% y el 80%. Las cargas completas (0% - 100%) estresan las celdas de iones de litio.

intentar que la carga de la batería se ubique entre el 20% y el 80%. Las cargas completas (0% - 100%) estresan las celdas de iones de litio. Evitar el sobrecalentamiento: el calor es el principal enemigo de la vida útil. No se debe cargar bajo el sol, sobre superficies calientes o dentro de fundas gruesas que retengan calor.

el calor es el principal enemigo de la vida útil. No se debe cargar bajo el sol, sobre superficies calientes o dentro de fundas gruesas que retengan calor. Usar accesorios originales o certificados: utilizar siempre el cargador y cable originales del fabricante o marcas certificadas para asegurar que el voltaje y amperaje sean estables.

utilizar siempre el cargador y cable originales del fabricante o marcas certificadas para asegurar que el voltaje y amperaje sean estables. No usar siempre carga rápida: Para cargar el teléfono durante la noche, utilizar un cargador más lento si es posible, ya que la carga rápida constante no es necesaria para periodos largos.

Para cargar el teléfono durante la noche, utilizar un cargador más lento si es posible, ya que la carga rápida constante no es necesaria para periodos largos. Utilizar herramientas de software: Activa funciones como “Protección de la batería” (que limita la carga al 80% o 85%) o “carga optimizada” en la configuración del teléfono.

Los consejos más importnates para proteger la batería Shutterstock

Cómo activar el ahorro de batería en el celular

Si no se puede cargar la batería durante un tiempo, se sugiere optimizar consumo de energía para extender su duración. Al ajustar el celular para que consuma menos energía, permite prolongar su uso durante más horas.

Algunas medidas son bajar el brillo de pantalla, apagar Wi-Fi, Bluetooth y GPS, cerrar aplicaciones en segundo plano y activar modo avión si no se usa internet. También apagar el celular cuando no es necesario ayuda a conservar energía para emergencias.

En tanto, la mayoría de lossmartphones, tanto Android como iPhone, cuentan con una función llamada “modo de ahorro”. Este limita funciones en segundo plano, reduce el brillo de la pantalla, apaga animaciones y puede desactivar conexiones como 5G para ahorrar energía