Subió en mayo el salario pretendido, pero por debajo de la inflación: cuáles fueron los sectores que más pidieron

En mayo se registró una suba en el salario pretendido de los argentinos, pero por debajo de la inflación. Se trata de la cifra que el candidato propone o a la que aspira al postularse a una vacante. Quienes tuvieron entrevistas de trabajo en ese período pidieron más dinero que el mes anterior, pero igualmente ese requerimiento fue inferior a la suba de precios registrada.

El dato surge del último Reporte del Mercado Laboral de Bumeran. En mayo, las remuneraciones pretendidas registraron un aumento del 1,18% y alcanzaron un promedio de $1.805.897. De esa forma, se ubicaron 0,92 puntos porcentuales por debajo de la inflación del mismo período, que fue del 2,1%.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el crecimiento de las pretensiones fue del 4,25%, cifra que quedó rezagada frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo período, que alcanzó el 14,7%.

En mayo las pretensiones salariales subieron, pero por debajo de la inflación Reporte del Mercado Laboral de Bumeran mayo 2026

Mayo presenta una recuperación respecto a los meses anteriores. En octubre del año pasado se había registrado una baja de 0,13% hasta los $1.796.426 para el salario pretendido promedio.

En sintonía con esa tendencia, se profundizó la retracción en diciembre con -3,71%, y la remuneración pretendida descendió hasta $1.731.592. En febrero, rebotó 3,33%: los salarios pretendidos alcanzaron los $1.755.866 y se ubicaron por encima del IPC del mes (2,9%). Desde entonces se fue estabilizando, pero por debajo del aumento de precios.

Los puestos que pidieron más dinero

De acuerdo al informe, los sectores de tecnología y administración impulsaron el crecimiento de las expectativas salariales en mayo. En las posiciones junior, el área de tecnología registró el mayor incremento interanual, con una suba del 13,87%.

Por otro lado, en los niveles semi senior y senior, el sector de administración y finanzas mostró el mayor avance, con un incremento acumulado del 13,52%.

“Mientras que las áreas de Tecnología y Administración lideran el crecimiento salarial, sectores como Otros y Comercial registran el mayor descenso de los salarios pretendidos en lo que va de 2026. El área de Ventas concentra la mayor cantidad de postulaciones, liderando el ranking con un 11,35% del total del volumen. Esta fuerte sobreoferta de perfiles podría generar la moderación en las expectativas de los talentos, traccionando los salarios requeridos a la baja”, señaló Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint.

Los montos

Según el nivel de seniority, el sueldo promedio en las posiciones de supervisor y jefe fue de $2.574.573 por mes, con un aumento de 6,96% respecto al mes anterior. En las categorías semi senior y senior fue de $1.826.889 mensual (+0,71%), mientras que en los niveles junior alcanzó los $1.318.211 (-2,69%).

Nivel junior: Recursos Humanos lideró con $1.490.000, seguido por Producción, abastecimiento y logística ($1.444.612) y Tecnología y sistemas ($1.393.929).

Recursos Humanos lideró con $1.490.000, seguido por Producción, abastecimiento y logística ($1.444.612) y Tecnología y sistemas ($1.393.929). Nivel semi senior/senior: Recursos Humanos también encabezó la lista con $2.270.000, seguido por Administración y Finanzas ($1.993.290) y Producción ($1.890.867).

Tabla de la evolución del salario pretendido según seniority, de acuerdo al Reporte del Mercado Laboral de mayo 2026 de Bumeran Reporte del Mercado Laboral de Bumeran mayo 2026

Finanzas fue el rol con el salario pretendido más alto para las posiciones de supervisor y jefe, con $4.250.000 por mes. En el caso de los puestos semi senior y senior, el rol con la pretensión salarial más alta fue Ingeniería en Petróleo y Petroquímica, con $3.875.000 mensuales; y para el segmento junior fue Ingeniería Civil, con $2.975.000.

Por el contrario, las posiciones con los sueldos promedio más bajos fueron camareros con $850.000 en el sector junior y con $950.000 para los niveles semi senior y senior. En tanto, servicios fue el de menor pretensión salarial para el segmento de supervisor o jefe, puesto que alcanzó $1.150.000.

Brecha salarial por género

Tabla de la evolución del salario pretendido según el género del Reporte del Mercado Laboral de mayo 2026 de Bumeran Reporte del Mercado Laboral de Bumeran mayo 2026

En mayo se registró una brecha salarial según género de 6,38% a favor de los varones. En comparación con abril, el sueldo promedio pretendido por los hombres aumentó 1,37% y el de las mujeres un 4,22%. Por lo tanto, las mujeres el mes pasado pidieron más dinero en postulaciones de la plataforma, pero sigue siendo aún menos que los hombres.

El salario requerido promedio por los hombres fue de $1.847.842 por mes, mientras que el solicitado por las mujeres fue de $1.736.998.