Menos plata: el salario pretendido de los argentinos muestra un retroceso desde octubre de 2025

El salario pretendido por los argentinos muestra una tendencia a la baja desde octubre de 2025. Se trata de la cifra que el candidato propone o aspira al postularse a una vacante. Esto quiere decir que cada vez más personas piden menos dinero ante una oferta de trabajo.

El número se da en momentos en que los salarios pierden en términos reales contra la inflación hace meses y mientras el empleo, sobre todo el registrado, está estancado, lo que lleva al fenómeno laboral a los primeros puestos de la mayoría de las encuestas de opinión entre los problemas de los argentinos.

El dato surge del último Reporte del Mercado Laboral de Bumeran, la plataforma de empleo y reclutamiento online. En abril, las remuneraciones pretendidas se mantuvieron casi invariables, pero descendieron 0,09% con $1.784.840. De esa forma, se ubicaron 2,39 puntos porcentuales por debajo de la suba de precios proyectada del mismo periodo, que sería de 2,3%.

En términos anuales, en el primer cuatrimestre, las remuneraciones pretendidas crecieron un 3,07%, por debajo del IPC acumulado en el mismo periodo, que llegaría a 12%, lo que implica una caída real. Entre octubre y abril hay una variación del -0,64% en el salario pretendido, lo que muestra una baja en los últimos seis meses.

Según este informe, ya en octubre del año pasado se había registrado una baja de 0,13% hasta los $1.796.426 para el salario pretendido promedio. En sintonía con esa tendencia, se profundizó la retracción en diciembre con -3,71%, y la remuneración pretendida descendió hasta $1.731.592. De esta manera, se movió unos cinco puntos por debajo de la inflación registrada por el Indec en el último mes del año pasado (2,8%).

Tabla de la evolución del salario pretendido, según el Reporte del Mercado Laboral de abril 2026 de Bumeran

En cambio, en febrero se registró una importante recuperación del 3,33%. En el segundo mes del año, los salarios pretendidos alcanzaron los $1.755.866 y se ubicaron por encima del IPC del mes (2,9%).

Desde octubre, la evolución de las remuneraciones solicitadas presenta una tendencia a la baja, incluso después de la corrección a la alza de febrero. El resultado es una retracción acumulada desde octubre de 2025 y se encuentra por debajo del nivel de la suba de precios.

Los puestos más afectados

En cuanto a la remuneración según el nivel de seniority, en abril el sueldo promedio para los puestos de supervisor o jefe fue $2.407.033 por mes, lo que indica una caída del 7,30% intermensual. Por su parte, para las vacantes semisenior y senior subieron un 1,42% ($1.814.084 por mes), mientras que para los junior crecieron 1,87% ($1.354.695 por mes).

Tabla de la evolución del salario pretendido según seniority, de acuerdo al Reporte del Mercado Laboral de abril 2026 de Bumeran

Las posiciones con pretensiones más bajas en promedio fueron mantenimiento y limpieza con $850.000 por mes en el sector junior; servicios con $1.000.000 por mes para los niveles semisenior y senior; y áreas técnicas en salud con $1.137.500 por mes para el segmento de supervisor o jefe.

Los puestos junior con los salarios más bajos en cada área fueron camareros con $850.000 por mes. Por su parte, los puestos semisenior y senior con sueldos más bajos fueron de gastronomía con $1.000.000 por mes.

En contraste, auditoría fue el rol con el salario pretendido más alto para las posiciones de supervisor y jefe, con $4.125.000 por mes. En el caso de los puestos semisenior y senior, el rol con la pretensión salarial más alta se trató de ingeniería en petróleo y petroquímica, con $3.650.000 por mes; y para el segmento junior se destacó ingeniería de procesos, con $2.550.000 por mes.

Brecha salarial por género

Tabla de la evolución del salario pretendido según el género del Reporte del Mercado Laboral de abril 2026 de Bumeran

En abril se registró una brecha salarial según el género de casi 10%: alcanzó el 9,37% a favor de los varones. El salario requerido promedio por los hombres fue de $1.822.891 por mes, mientras que el solicitado por las mujeres fue de $1.666.688 por mes.

Esto quiere decir que las mujeres están pidiendo menos dinero respecto a los hombres al postularse a vacantes laborales en la plataforma. En comparación con marzo, el sueldo promedio pretendido por los hombres aumentó 0,23%, y el de las mujeres descendió un 1,30%. Esta diferencia se acentúa en los cargos jerárquicos, que llega al 22,76% en niveles de supervisor o jefe.