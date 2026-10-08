Sueldo oficial: cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en octubre de 2026 con el aumento confirmado

El personal de las Fuerzas Armadas recibe en octubre una suba salarial, que forma parte de los reajustes pautados hasta fin de año, dado por la resolución conjunta 44/2026, que actualiza la grilla de haberes del sector.

La resolución conjunta que inlcuye los aumentos fue firmada por el Ministerio de Defensa ministerio de defensa

La normativa, publicada en el Boletín Oficial, detalla los valores que percibe cada categoría de trabajador, con aumentos escalonados hasta el mes de diciembre.

El escrito, en el artículo 1, indica: “Fíjase el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas a partir del mes de septiembre de 2026, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I que integra la presente medida”

La nueva grilla anticipa los montos hasta fin de año y discrimina los valores para personal militar de las Fuerzas Armadas y para personal de la Policía de Establecimientos Navales.

Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en octubre de 2026

De acuerdo a la grilla que se incluye como anexo en la resolución oficial del Ministerio de Economía y del Ministerio de Defensa, los siguientes son los montos a partir de octubre:

<b>Grado / Cargo</b> <b>Haberes a partir de octubre</b> Teniente General, Almirante, Brigadier General $3.668.649 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $3.271.629 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $2.980.776 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $2.610.898 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $2.270.050 Mayor, Capitán de Corbeta $1.788.420 Capitán, Teniente de Navío $1.481.167 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $1.317.411 Teniente, Teniente de Corbeta $1.187.690 Subteniente, Guardiamarina, Alférez $1.075.659 Suboficial Mayor $1.834.321 Suboficial Principal $1.626.169 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $1.441.621 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $1.268.067 Sargento, Cabo Principal $1.138.435 Cabo Primero $1.021.681 Cabo, Cabo Segundo $945.624 Voluntario 1ra., Marinero 1ra. $861.334 Voluntario 2da., Marinero 2da. $797.085

Para este incremento, el artículo 3 señala el origen de los fondos. “El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa”.

Los valores de octubre para el personal de las FF.AA. Marcelo Aguilar Lopez - LA NACION

Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en octubre de 2026

La normativa vigente también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en octubre tienen las siguientes cifras: