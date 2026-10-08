Sueldo oficial: cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en octubre de 2026 con el aumento confirmado
Las distintas categorías reciben un nuevo incremento este mes; cuáles son las cifras exactas para cada cargo jerárquico
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El personal de las Fuerzas Armadas recibe en octubre una suba salarial, que forma parte de los reajustes pautados hasta fin de año, dado por la resolución conjunta 44/2026, que actualiza la grilla de haberes del sector.
La normativa, publicada en el Boletín Oficial, detalla los valores que percibe cada categoría de trabajador, con aumentos escalonados hasta el mes de diciembre.
El escrito, en el artículo 1, indica: “Fíjase el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas a partir del mes de septiembre de 2026, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I que integra la presente medida”
La nueva grilla anticipa los montos hasta fin de año y discrimina los valores para personal militar de las Fuerzas Armadas y para personal de la Policía de Establecimientos Navales.
Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en octubre de 2026
De acuerdo a la grilla que se incluye como anexo en la resolución oficial del Ministerio de Economía y del Ministerio de Defensa, los siguientes son los montos a partir de octubre:
|<b>Grado / Cargo</b>
|<b>Haberes a partir de octubre</b>
Teniente General, Almirante, Brigadier General
$3.668.649
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor
$3.271.629
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier
$2.980.776
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro
$2.610.898
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro
$2.270.050
Mayor, Capitán de Corbeta
$1.788.420
Capitán, Teniente de Navío
$1.481.167
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente
$1.317.411
Teniente, Teniente de Corbeta
$1.187.690
Subteniente, Guardiamarina, Alférez
$1.075.659
Suboficial Mayor
$1.834.321
Suboficial Principal
$1.626.169
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante
$1.441.621
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar
$1.268.067
Sargento, Cabo Principal
$1.138.435
Cabo Primero
$1.021.681
Cabo, Cabo Segundo
$945.624
Voluntario 1ra., Marinero 1ra.
$861.334
Voluntario 2da., Marinero 2da.
$797.085
Para este incremento, el artículo 3 señala el origen de los fondos. “El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa”.
Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en octubre de 2026
La normativa vigente también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en octubre tienen las siguientes cifras:
|<b>Grado / Cargo</b>
|<b>Haber Mensual (Octubre 2026)</b>
Comisario Inspector
$1.130.908
Comisario
$1.085.492
Sub Comisario
$1.009.662
Oficial Principal
$880.560
Oficial Inspector
$801.060
Oficial Subinspector
$669.970
Oficial Ayudante
$554.953
Oficial Subayudante
$488.078
Subescribiente
$796.940
Sargento Primero
$602.061
Sargento
$576.935
Cabo
$462.619
Agente de Primera
$447.159
Agente de Segunda
$439.922
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