Summit de Aviación y Turismo: LA NACION pionera prepara la segunda edición del encuentro más influyente de la industria

En un país caracterizado por la extensión y diversidad geográfica como la Argentina, la aviación no es solo un medio de transporte: es un sector clave para el desarrollo. La conectividad aérea es fundamental para integrar regiones, impulsar economías locales, fortalecer el turismo y ser funcional para múltiples actividades productivas que dependen de su eficiencia para ser competitivas.

A pesar de todo el potencial, el sector aeronáutico aún no está pensado de manera integral dentro del esquema de crecimiento del país. Se trata de una actividad de alto costo, con márgenes reducidos y alto nivel de riesgo. Esto requiere planificación, reglas claras y una conducción que entienda su aporte estratégico más allá del segmento aerocomercial.

En los últimos años, la industria mostró señales claras de su potencial. El tráfico de pasajeros alcanzó cifras récord y se impulsaron reformas regulatorias que modernizaron el marco normativo, alineándolo con estándares internacionales. No obstante, aún queda mucho por recorrer para que estas medidas se traduzcan en competitividad.

Con el objetivo de poner estos temas en agenda, visibilizar el impacto transversal del sector y debatir los desafíos pendientes, LA NACION realizará la segunda edición del Summit de Aviación y Turismo el próximo 18 de marzo.

La agenda reunirá a los principales referentes de la aeronáutica argentina para analizar oportunidades, obstáculos y el rol que la aviación puede ocupar en el desarrollo del país. Entre ellos estarán Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, quien abrirá la jornada para abordar la política de regulación del Estado en materia aerocomercial.

El encuentro abrirá con un mano a mano con Daniel Ketchibachian, número uno de Aeropuertos Fabián Malavolta

El encuentro también incluirá paneles con los principales ejecutivos de la industria aerocomercial y aeronáutica, entre ellos los máximos responsables de compañías como JetSMART y Aerowise, quienes analizarán algunos de los temas centrales para el desarrollo del sector, como la competitividad del mercado aerocomercial, el impacto de la estructura impositiva sobre la actividad, el desarrollo de infraestructura aeroportuaria y los desafíos operativos que implica coordinar vuelos y servicios aeronáuticos en un sistema cada vez más integrado a escala global.

Las oportunidades que genera el sector, uno de los principales temas abordados en la primera edición

Otro de los bloques estará dedicado a la aviación ejecutiva y a los servicios aeronáuticos especializados, con la participación de los número uno de compañías como Pacific Ocean, Aerotec y JetHQ. Desde ese espacio analizarán la evolución del mercado de la aviación privada y los servicios aéreos en la región, el crecimiento de la demanda corporativa, los estándares internacionales de seguridad y operación, así como los nuevos modelos de negocio vinculados a la gestión, el mantenimiento y la compra y venta de aeronaves.

El turismo y la evolución de las experiencias de viaje también tendrán un lugar central en la agenda. Los número uno de compañías como Almundo, Arakur Ushuaia y Club Med compartirán su mirada sobre cómo están cambiando los viajeros, el crecimiento de destinos de naturaleza y las nuevas formas de financiar y planificar los viajes en un escenario que vuelve a mostrar oportunidades para el sector.

El Summit también contará espacios de análisis estratégico y de tendencias del sector, con presentaciones de especialistas como el asesor en desarrollo por turismo Eduardo Outeiral, el analista de viajes Sir Chandler, el experto en inteligencia artificial Alan Daitch y la consultora en tendencias de consumo Mariela Mociulsky, quienes aportarán una mirada sobre los cambios en los hábitos de viaje y el impacto de la tecnología.

El tráfico de pasajeros alcanzó cifras récord y se impulsaron reformas regulatorias Don Ryan - AP

A modo de cierre se contará con la participación de Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, quien brindará un análisis exhaustivo sobre el escenario actual del transporte aéreo, las cifras récord de pasajeros y las oportunidades de expansión de la conectividad.

Fabián Lombardo (Aerolíneas Argentinas) junto a José Del Rio (LA NACION) Fabián Malavolta

La aviación como servicio

El sector aeronáutico requiere una conducción con visión integral que articule todas sus áreas

La Argentina es la octava geografía del mundo. En un territorio extenso, con rutas limitadas y sin trenes, la conectividad aérea es una condición básica para integrar regiones, su gente y actividades productivas. Estas características estructurales se ven agravadas, a su vez, por dificultades históricas: financiamiento escaso, trabas administrativas, regulaciones fragmentadas y ausencia de una conducción estratégica que contemple a la aeronáutica como motor de desarrollo.

Aun así, el potencial existe. Se necesitan aliados estratégicos y medidas concretas para que este despegue. La Argentina supo ser una potencia aeroespacial hasta la década del setenta, con desarrollos pioneros en fabricación de aeronaves y capacidades técnicas, impulsadas por emprendedores y pymes, que apuestan por el sector en distintos puntos del país, como Mendoza y Santa Fe.

Como se remarcó en la primera edición del Summit, uno de los grandes desafíos es dejar de mirar a la aeronáutica como un privilegio y empezar a entenderla como un servicio y, en muchos casos, como una herramienta de trabajo indispensable. Con la aviación, tareas de relevamiento que pueden llevar una semana por tierra se resuelven en un solo día.

Lamentablemente, las entidades bancarias no suelen contar con herramientas de financiación para la aviación, uno de los puntos clave a tratar en el próximo Summit 2026, así como las trabas administrativas (fiscales y aduaneras) relacionadas con la importación de aeronaves, equipos, repuestos e insumos fundamentales para bajar los costos, o la desburocratización de las certificaciones y requisitos que impone la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Oportunidades, avances y desafíos

La aviación argentina trasciende al segmento aerocomercial, que funciona como la cara más visible de un entramado mucho más amplio de actividades productivas con impacto directo en la economía. Incluye desde la fabricación de aeronaves, la formación de pilotos y el mantenimiento, hasta la aviación agroaérea, la lucha contra incendios forestales, los vuelos sanitarios, el apoyo a la minería y la aviación privada, entre otros servicios esenciales.

Gracias a la estabilidad macroeconómica, los acuerdos bilaterales de cielos abiertos y el impulso desregulatorio llevado adelante en los últimos años, el tráfico de pasajeros aéreos en la Argentina alcanzó cifras récord, superando los números anteriores a la pandemia. Pero este impulso reciente no siempre se traslada a esos otros sectores de la aeronáutica que pugnan por transformaciones profundas para poder sortear los retos actuales y futuros.

El turismo como motor de despegue

El turismo es clave para impulsar al sector. Durante 2024 y 2025, la actividad mostró un crecimiento exponencial, aún con sus desafíos operativos y de capacidad, especialmente en un país donde los costos de los vuelos de larga distancia siguen siendo elevados. En ese contexto, el desarrollo de modelos que aprovechen el tráfico “behind” (pasajeros locales que conectan con vuelos internacionales) aparecen como una estrategias clave para seguir sacando ventaja para sostener rutas, fortalecer la conectividad y posicionar a la Argentina como hub regional.

No hay dudas que el futuro de la aviación en Argentina se ve prometedor, pero que se trata de un esfuerzo colectivo, donde todos los actores deben trabajar juntos para hacer que nuevas rutas sean viables. El reto es ofrecer las mejores condiciones para que los viajeros puedan disfrutar de conectividad internacional de calidad.

“La Argentina es un afluente importante fue el turismo hacia el exterior impulsado por varios factores, entre los cuales, por supuesto, está la estabilidad macroeconómica, los acuerdos bilaterales de cielos abiertos que promovieron la conectividad directa –sin pasar por Buenos Aires– de viajeros del interior hacia destinos de interés turístico y el incentivo genuino de conocer y disfrutar experiencias apalancadas por la enorme promoción que, en forma espontánea, se da en el marco de la interacción masiva en redes sociales, que estimulan una variedad de opciones, alternativas, medios y destinos”, asegura Alejandro Magariños, director ejecutivo de FlyNetwork Aviation Management.

“Es importante destacar el rol estratégico que tiene la aviación en general, o sea, el avión como medio de conexión en un país cuya extensión lo coloca en el puesto número ocho del planeta, donde no hay infraestructura vial ni ferroviaria suficientemente necesarias para desplegar todo su potencial económico, integrando sus regiones, sociedad y cultura”, agrega Magariños.

Lo que viene: coordinar, implementar y consolidar

De cara a este año, el principal desafío es transformar los avances normativos en resultados concretos. Para lograr exprimir todo su potencial, la industria necesita colaboración, consistencia y una mirada estratégica que articule al sector público y privado, evitando interpretaciones fragmentadas que desvirtúen el espíritu de las reformas. Escuchar a los jugadores más influyentes y ‘veteranos’ del sector, y también a los jóvenes emprendedores que buscan revitalizar el ecosistema explotando nuevas aristas.

La aviación argentina necesita de programas de incentivos específicos, desarrollo de infraestructura aeroportuaria, modernización de los sistemas de navegación aérea y un rediseño del espacio aéreo.

La aviación agrícola es clave para la producción agroindustrial

Este año será clave para esta industria que necesita de estadísticas confiables: está prevista la presentación el primer informe específico sobre el uso de drones y helicópteros en el sector agropecuario, un segmento en el que la Argentina se destaca a nivel global, con una de las flotas de aeroaplicación más grandes del mundo.

La aviación agrícola, con cerca de mil aeronaves operativas, es un eslabón central en la producción de alimentos, fibras y biocombustibles, con impacto positivo en la economía, el empleo, la seguridad y el cuidado del ambiente.

“El año pasado marcó un hito en la modernización del marco regulatorio de la aviación civil argentina. La eliminación de restricciones, la simplificación de procesos y la actualización de normativas clave abrieron un escenario más competitivo y preparado para crecer”, señala Magariños, quien celebra estos avances como fruto de un esfuerzo colectivo entre el sector público, privado e intersectorial.

De todos modos, advierte que el desafío es gestionar ese cambio con eficiencia y visión de largo plazo, alineando recursos y prioridades para consolidar un ecosistema aeronáutico moderno, eficiente y estratégico.

El Summit de turismo y aviación que organiza LA NACION es un evento que pone estos temas en carpeta y la importancia de la intervención del sector público para impulsar inversiones en el país.