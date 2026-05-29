Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este viernes 29 de mayo, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1430 para venta; el dólar blue se ubica en el mismo valor para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1380,00Venta$1430,00
Dólar blue
Compra$1410,00Venta$1430,00
Dólar tarjeta
Venta$1859,00
Dólar CCL
Venta$1485,51
Dólar MEP
Venta$1432,63
Dólar mayorista
Venta$1411,41
Euro
Compra$1590,00Venta$1690,00
El dólar oficial minorista se posiciona en $1430 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1430 para la misma operación.
Cuáles son los tipos de dólares más utilizados
|Tipo de dólar
|De qué se trata
Dólar Oficial
Es la divisa que es controlada por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales: el minorista y el mayorista. El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior.
Dólar Blue
También denominado paralelo, es el nombre con el que se conoce a la moneda comprada en el mercado ilegal. Se trata de la forma más común de acceder a la divisa estadounidense para la mayoría de los argentinos, aunque está por fuera de los límites gubernamentales.
Dólar Tarjeta
El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista.
Dólar Mayorista
El dólar mayorista es el tipo de cambio gestionado por el BCRA que opera en el ámbito del comercio internacional. A diferencia del minorista (que sirve como base de cálculo general), el mayorista es la referencia específica para las transacciones entre bancos, empresas y el mercado externo.
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$2010,91. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
Durante la jornada del jueves 28 de mayo, el dólar oficial cerró a $1380 para la compra y $1430 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.
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