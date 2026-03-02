Tarifa Social SUBE: quiénes acceden al 55% de descuento en el boleto en marzo 2026
Este beneficio estatal lo pueden recibir quienes califican a prestaciones sociales; cómo es el paso a paso para obtenerlo
- 2 minutos de lectura'
Muchos usuarios del transporte público desean saber si pueden acceder a la Tarifa Social SUBE. Se trata de un descuento del 55% sobre el valor del boleto que el Gobierno promueve para ciertos grupos vulnerables de la sociedad con una serie de parámetros. Para inscribirse, solo hace falta hacer un paso a paso muy sencillo.
Tarifa Social SUBE: quiénes acceden al 55% de descuento en el boleto en marzo 2026
En particular, quienes pueden acceder a este beneficio son las personas que sean titulares de:
- Asignación Universal por Hijo
- Asignación por Embarazo
- Progresar
- Jubilaciones y pensiones
- Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
- Personal de casas particulares
- Monotributo Social
- Prestación por Desempleo
- Pensión Universal para el Adulto Mayor
- Pensión No Contributiva por Invalidez
- Pensión No Contributiva Madre de 7 hijos
- Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo
- Seguro de Capacitación y Empleo
- Programa Promover Igualdad de Oportunidades
- Potenciar Trabajo
Cómo pedir la tarifa social de SUBE
Este trámite se puede realizar de forma virtual a través de mi ANSES. Para ello, solo es necesario el DNI y tener una cuenta creada en la página web de SUBE. Para dar de alta el beneficio, es necesario seguir los siguientes pasos:
- Entrar a la plataforma mi ANSES con el CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Buscar la sección “Programas y beneficios”, y seleccionar la opción “Generar PIN SUBE”
- Hacer click en el botón “Generar PIN” para crear uno nuevo. De esa forma, se generará automáticamente un código de seis números que, luego, se deberá usar para ingresar en la cuenta de la tarjeta SUBE
- Una vez registrado el PIN SUBE, la persona debe ir a una terminal automática SUBE y apoyar allí la tarjeta para activar el beneficio.
El trámite también se puede hacer de forma presencial al acercarse ―sin turno previo― a una oficina de la ANSES o a un Centro de Atención SUBE con el DNI y la tarjeta SUBE.
Quienes tengan alguna consulta o duda sobre la tarifa social se pueden comunicar de forma telefónica a través del Centro de Atención 0800-777-SUBE (7823) y allí presionar la opción 2.
- 1
Murió Néstor Otero, el empresario “intocable” que explicaba cómo funciona la complicidad entre los negocios y el poder
- 2
Como un turno médico: cambian el ingreso a los puertos del Gran Rosario y fijan un cupo horario obligatorio
- 3
Al campo: Milei prometió seguir con la baja de las retenciones mientras lo permita el equilibrio fiscal y habló de un régimen para semillas
- 4
“Debe ser el espejo”: en el campo celebraron la promesa de Milei sobre las retenciones, pero hubo reparos por los tiempos y dudas por semillas