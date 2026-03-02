Muchos usuarios del transporte público desean saber si pueden acceder a la Tarifa Social SUBE. Se trata de un descuento del 55% sobre el valor del boleto que el Gobierno promueve para ciertos grupos vulnerables de la sociedad con una serie de parámetros. Para inscribirse, solo hace falta hacer un paso a paso muy sencillo.

Tarifa Social SUBE: quiénes acceden al 55% de descuento en el boleto en marzo 2026 Secretaría de Transporte

En particular, quienes pueden acceder a este beneficio son las personas que sean titulares de:

Asignación Universal por Hijo

Asignación por Embarazo

Progresar

Jubilaciones y pensiones

Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Personal de casas particulares

Monotributo Social

Prestación por Desempleo

Pensión Universal para el Adulto Mayor

Pensión No Contributiva por Invalidez

Pensión No Contributiva Madre de 7 hijos

Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo

Seguro de Capacitación y Empleo

Programa Promover Igualdad de Oportunidades

Potenciar Trabajo

Cómo pedir la tarifa social de SUBE Argentina.gob.ar

Este trámite se puede realizar de forma virtual a través de mi ANSES. Para ello, solo es necesario el DNI y tener una cuenta creada en la página web de SUBE. Para dar de alta el beneficio, es necesario seguir los siguientes pasos:

Entrar a la plataforma mi ANSES con el CUIL y Clave de la Seguridad Social

Buscar la sección “ Programas y beneficios ”, y seleccionar la opción “ Generar PIN SUBE ”

”, y seleccionar la opción “ ” Hacer click en el botón “ Generar PIN ” para crear uno nuevo. De esa forma, se generará automáticamente un código de seis números que, luego, se deberá usar para ingresar en la cuenta de la tarjeta SUBE

” para crear uno nuevo. De esa forma, se generará automáticamente un código de seis números que, luego, se deberá usar para ingresar en la cuenta de la tarjeta SUBE Una vez registrado el PIN SUBE, la persona debe ir a una terminal automática SUBE y apoyar allí la tarjeta para activar el beneficio.

El trámite también se puede hacer de forma presencial al acercarse ―sin turno previo― a una oficina de la ANSES o a un Centro de Atención SUBE con el DNI y la tarjeta SUBE.

Quienes tengan alguna consulta o duda sobre la tarifa social se pueden comunicar de forma telefónica a través del Centro de Atención 0800-777-SUBE (7823) y allí presionar la opción 2.