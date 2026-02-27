Ayuda Escolar de Anses 2026: de cuánto es el pago adicional y quiénes pueden cobrarlo

El Gobierno nacional decretó este viernes la implementación de una suma complementaria destinada a las familias con hijos en edad escolar para amortiguar los gastos del regreso a clases. El Poder Ejecutivo oficializó la medida a través del Decreto 115/2026 con el fin de garantizar un piso monetario específico en la prestación que abona la Anses durante el mes de marzo.

El pago adicional de la Ayuda Escolar 2026 se abonará por única vez junto a la asignación anual para el inicio de clases Ricardo Pristupluk

La normativa lleva las firmas del Presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El texto legal establece un desembolso extra por única vez, un monto que se liquidará de forma simultánea con la asignación anual habitual para fortalecer la capacidad económica de los hogares.

El documento oficial justifica la decisión con el siguiente argumento: “Por el impacto económico que implica el inicio del ciclo lectivo, resulta pertinente establecer un refuerzo adicional, con carácter extraordinario y por única vez, conjuntamente con el pago masivo de la Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal a efectuarse en el mes de marzo de 2026″.

¿Cómo se calcula el monto final de la Ayuda Escolar de Anses?

El esquema diseñado por la administración central funciona mediante un mecanismo de compensación. El Estado asegura que ningún titular perciba menos de $85.000 por hijo. La Anses pagará la diferencia necesaria para alcanzar esa cifra si el valor regular de la prestación resulta inferior.

El Gobierno oficializó el refuerzo de la Ayuda Escolar de Anses para garantizar un piso de $85.000 por hijo en marzo Shutterstock

Este refuerzo aplica solo a quienes no completen dicho monto con la asignación base. Si la tarifa regular iguala o supera los $85.000, el beneficiario no cobrará el adicional. El objetivo radica en mantener el valor real del beneficio respecto a lo percibido en marzo de 2025 y evitar pérdidas frente a la coyuntura económica actual.

Requisitos y condiciones de acceso

La asistencia estatal abarca a un grupo específico de estudiantes de niveles inicial, primario y secundario. El pago corresponde a cada hijo con asistencia regular a establecimientos de enseñanza básica y polimodal. También incluye a quienes concurren a escuelas oficiales o privadas de educación diferencial.

Los interesados deben cumplir tres reglas básicas para figurar en el padrón de beneficiarios:

Tener entre 4 y 17 años inclusive.

Asistir a instituciones educativas públicas o privadas de enseñanza oficial.

Acreditar la condición de alumno regular.

La normativa contempla una excepción vital para los hijos con discapacidad. En estos casos no rige el límite de edad, siempre que acrediten la escolaridad en establecimientos oficiales o privados de educación diferencial.

Anses pagará un refuerzo extraordinario a las familias con hijos en edad escolar que no superen los topes de ingresos Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Los topes de ingresos vigentes

La Anses fija límites de remuneración para determinar la elegibilidad del grupo familiar. Si el hogar supera los montos estipulados por la reglamentación, pierde el derecho al cobro de la asignación.

La actualización correspondiente a febrero de 2026 marca los siguientes techos salariales:

Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar: $ 5.292.758 .

. Tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar: $ 2.646.379.

Esta restricción económica posee una salvedad importante. Los padres de hijos con discapacidad no tienen límites de ingresos para acceder a este beneficio. El Estado busca así atender el gasto educativo de este sector sin barreras vinculadas a la remuneración familiar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.