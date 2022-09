Tarifas y subsidios: cuánto aumentan las boletas de gas y electricidad para los usuarios que pierden los subsidios

Si bien la segmentación de tarifas energéticas avanza lentamente debido a la demora del Gobierno en procesar la lista de usuarios según el subsidio que recibirán, las empresas distribuidoras ya cuentan con los nuevos cuadros tarifarios que deben aplicar y calcularon cuánto aumentarán los servicios de gas y electricidad desde este mes en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La Secretaría de Energía dispuso una quita total del subsidio de manera gradual en tres etapas para los usuarios considerados de altos ingresos (nivel uno), un tope de consumo subsidiado para los hogares de ingresos medios (nivel tres) y no habrá cambios para los beneficiarios de tarifa social (nivel dos). Aquellos usuarios que no se hayan registrado en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) son considerados automáticamente como usuarios del grupo uno y se les quitará el subsidio, excepto que sean beneficiarios de algún plan social.

Según datos de la distribuidora Edesur, el 60% de sus clientes que perderá la totalidad de los subsidios a la generación eléctrica tendrá aumentos de alrededor del 50% en esta primera suba de las tres que se llevarán a cabo hasta fin de año. En concreto, la distribuidora publicó un estimativo aproximado para los clientes del grupo uno:

Para los usuarios R1 que consumen alrededor de 100 KWh, la tarifa actual pasará de $650 a $1000.

Para los usuarios R2 que consumen alrededor de 151 KWh, la tarifa actual pasará de $1000 a $1550.

Para los usuarios R2 que consumen alrededor de 250 KWh, la tarifa actual pasará de $1600 a $2450.

Para los usuarios R3 que consumen alrededor de 326 KWh, la tarifa actual pasará de $2150 a $3300.

Para los usuarios R4 que consumen alrededor de 401 KWh, la tarifa actual pasará de $2700 a $4100.

Para los usuarios R5 que consumen alrededor de 451 KWh, la tarifa actual pasará de $3200 a $4800.

Para los usuarios R6 que consumen alrededor de 501 KWh, la tarifa actual pasará de $3900 a $5650.

Para los usuarios R7 que consumen alrededor de 601 KWh, la tarifa actual pasará de $6300 a $8400.

Para los usuarios R8 que consumen alrededor de 701 KWh, la tarifa actual pasará de $7600 a $10.000.

Para los usuarios R8 que consumen alrededor de 1000 KWh, la tarifa actual pasará de $9750 a $13.000.

Para los usuarios R9 que consumen alrededor de 1401 KWh, la tarifa actual pasará de $14.000 a $19.000.

En tanto, para los usuarios del grupo tres que mantendrán los subsidios solo hasta un consumo de 400 KWh, los incrementos de tarifas se realizarán sobre el excedente. Según los datos de Edesur, así serán los aumentos:

Para los usuarios R5 que consumen alrededor de 451 KWh, la tarifa actual pasará de $3200 a $3400.

Para los usuarios R6 que consumen alrededor de 501 KWh, la tarifa actual pasará de $3900 a $4250.

Para los usuarios R7 que consumen alrededor de 601 KWh, la tarifa actual pasará de $6300 a $7000.

Para los usuarios R8 que consumen alrededor de 701 KWh, la tarifa actual pasará de $7600 a $8650.

Para los usuarios R8 que consumen alrededor de 1000 KWh, la tarifa actual pasará de $9750 a $12.000.

Para los usuarios R9 que consumen alrededor de 1401 KWh, la tarifa actual pasará de $14.000 a $17.500.

Tarifas de gas

Con respecto a las tarifas de gas, hay una particularidad: la Secretaría de Energía todavía no estableció cuál es el tope máximo de consumo subsidiado para los usuarios del grupo tres, considerados hogares de ingresos medios. Sin embargo, una distribuidora que opera en el AMBA calculó el incremento aproximado que tendrán los usuarios del grupo uno, que perderán los subsidios.

Para los usuarios R1, que consumen hasta 500 m3/año, el incremento será de $132.

Para los usuarios R2 1°, que consumen desde 501 hasta 650 m3/año, el incremento será de $256.

Para los usuarios R2 2°, que consumen desde 651 hasta 800 m3/año, el incremento será de $371.

Para los usuarios R2 3°, que consumen desde 801 hasta 1000 m3/año, el incremento será de $435.

Para los usuarios R3 1°, que consumen desde 1001 hasta 1250 m3/año, el incremento será de $504.

Para los usuarios R3 2°, que consumen desde 1251 hasta 1500 m3/año, el incremento será de $603.

Para los usuarios R3 3°, que consumen desde 1501 hasta 1800 m3/año, el incremento será $709.

Para los usuarios R3 4°, que consumen más de 1801 m3/año, el incremento será $1538.

Los incrementos de tarifas se corresponden con una quita del subsidio que el Estado hace de la generación eléctrica y de la producción de gas, que son solo un componente del costo total de las facturas de gas y electricidad que recibe cada hogar. Para el resto de los servicios de transporte y de distribución de la energía, que hacen que la electricidad y el gas llegue a cada hogar, no habrá cambios en esta etapa. Esto significa que las empresas transportistas -como TGN, TGS o Transener- o las distribuidoras -Metrogas, Camuzzi, Naturgy, Edenor y Edesur, entre otras- no recibirán incrementos en sus ingresos, por lo cual no se espera una mejora de calidad en los servicios.

Los aumentos tarifarios comenzarán a impactar en las facturas de octubre, cuando se aplique el nuevo cuadro tarifario sobre el consumo de gas y electricidad de septiembre. Sin embargo, como la demanda de gas y electricidad bajo considerablemente respecto al consumo de invierno, los aumentos no se sentirán de manera inmediata; recién lo harán cuando vuelva a subir el consumo con la llegada del verano.