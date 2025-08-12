Tarjeta Alimentar: diferencias y compatibilidades con otros beneficios sociales en agosto 2025

Los beneficiarios de la Prestación Alimentar, también conocida popularmente como Tarjeta Alimentar, que distribuye mensualmente la Administración nacional de la Seguridad Social (ANSES), deben saber cuáles son las diferencias y compatibilidades de esta asistencia con otros beneficios sociales que también entrega el organismo previsional.

Con qué prestaciones es compatible la Tarjeta Alimentar

Esta herramienta de asistencia estatal es compatible con las siguientes prestaciones sociales, dado que las personas que pueden acceder al cobro pertenecen a estos grupos:

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

(AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive. Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

para Protección Social. Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo , sin límite de edad.

, sin límite de edad. Madres que perciben una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Diferencias de la Tarjeta Alimentar con otras prestaciones

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que es un monto de dinero destinado a los menores escolarizados y que se puede utilizar para gastos diversos, la Prestación Alimentar sirve exclusivamente para la compra de alimentos y bebidas. Aquí quedan excluidas las bebidas alcohólicas, ya que la finalidad del beneficio es garantizar el acceso a alimentos para niños y adolescentes.

La Tarjeta Alimentar se puede utilizar en comercios y ferias que cuenten con el dispositivo POS, que permite el proceso de transacciones de ventas.

De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en agosto de 2025

Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Los titulares de este beneficio pueden consultar su fecha de cobro en el calendario de pagos que figura en la web del organismo o a través del portal de Mi Anses, en el apartado de “Hijas e hijos”, en “Mis Asignaciones”, y poniendo allí el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cuándo se acredita la Tarjeta Alimentar de agosto de 2025

La Prestación Alimentar se percibe junto a la prestación social de origen, ya sea la AUH, la AUE o la Pensión No Contributiva. Estas se cobran de acuerdo a la terminación del DNI, en coincidencia con el calendario elaborado por la Anses, para las entregas mensuales.

Cómo saber si corresponde el pago de la Tarjeta Alimentar

Para saber si a alguien le corresponde o no el pago de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025, se puede consultar por la fecha de cobro en el calendario de pagos que ofrece la Anses. Cabe recordar que esta prestación se paga junto a los haberes de los beneficiarios de forma automática, por lo que es necesario verificar la fecha de pago del beneficio principal para saber cuándo se cobra.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Por otro lado, se puede chequear el cobro de la Prestación Alimentar a través de mi ANSES. Para ello, hace falta ingresar a la sección "Hijos“, en el apartado “Mis Asignaciones”con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se visualizarán todos las prestaciones sociales que recibe el beneficiario en detalle.