Dólar blue, oficial, tarjeta, MEP. Si a los argentinos les resulta complicado entender la multiplicidad de tipos de cambio a la hora de realizar transacciones en moneda extranjera, no sería descabellado que los turistas que visitan el país no compartan el sentimiento.

Consultados ante este medio, turistas provenientes de Chile, Suiza y Estados Unidos, entre otros, brindaron detalles respecto a cuál es su método de pago de preferencia en el país. Y, entre todos los testimonios, resalta un factor común: predomina la confusión respecto de los distintos tipos de dólar y la preferencia por hacerse de pesos argentinos.

Un vivo ejemplo de esto es Barry, oriundo de Texas, Estados Unidos, que se encuentra visitando el país junto a su mujer y su hermana. “No entiendo nada, simplemente uso tarjeta de crédito”, comenta mientras descansa bajo la sombra que proyecta el Puente de la Mujer en Puerto Madero. “Usamos efectivo [en dólares] solo para las propinas, y nos agradecen muchísimo” , añade su mujer Andrea.

Orio llegó de Suiza hace dos días y está visitando a su hermano, que trabaja en un crucero que va hacia el sur del país. Él conoce la situación cambiaria e inflacionaria de la Argentina y sabe que le conviene ir cambiando dólares día a día. “Cambiando US$50 por día me alcanza. Es muy loco, hay dólar aeropuerto, dólar cueva y dólar supermercado [en referencia al que consigue en una reconocida cadena]”. Antes de llegar, escuchó que había intervenciones policiales en algunas casas de cambio, por lo que visita solo aquellas que le recomiendan en el hotel donde se hospeda.

“Casi no he traído euros porque allí [en España] pago todo con tarjeta, pero aquí me sale más caro pagar as í”, comenta Consuelo, oriunda de Madrid y llegada al país hace dos meses. Esto se debe a que, desde fines de 2022, está habilitada la posibilidad de que los consumos realizados en dólares a través de tarjetas de crédito extranjeras sean cotizados al valor del dólar MEP, con el objetivo original de mejorarles la cotización versus el oficial y desalentar que todo ese dinero al mercado informal (blue). Hoy, el dólar Bolsa se ubica en los $1250 y el paralelo, a $1220.

Jaime Pérez y Camila Pinsapo viven en Santiago de Chile. Hace dos semanas están en la Argentina, y antes de venir transfirieron dólares a su cuenta de Western Union, que luego extrajeron acá y cambiaron al dólar blue aproximadamente a $900. En diálogo con LA NACION, dicen no poder creer que haya aumentado casi $300 durante su estadía y se arrepienten de no haberlo hecho de forma gradual. “ Ya nos quedamos sin pesos así que pagamos con tarjeta. Es loco ver cómo han subido los precios desde que llegamos ” comentan.

El encargado de un restaurante frecuentado por turistas en Puerto Madero comenta a este medio que cada vez reciben más visitantes extranjeros, quienes se impresionan por los precios “accesibles” de la comida, especialmente de las carnes y los vinos. “ Para ellos la hora de pagar es una experiencia, porque sacan fajos y fajos de billetes. Hasta les sacan fotos y se ríen porque creen que son millonarios, pero son dos pesos ” cuenta entre risas.

Distinto es el caso de Hector, Isabel y Fátima Ferreira, que vienen de Paraguay. Ellos llegaron con guaraníes (la moneda local de su país) y en la mayoría de las casas de cambio no se los aceptan o lo hacen a una conversión muy desfavorable (200.000 guaraníes por un poco más de $10.000). Por lo tanto, escapan las casas de cambio e intercambian con conocidos que estén próximos a viajar a Paraguay, donde por el mismo dinero obtienen casi el triple ($28.000).

Entre los turistas uruguayos, el consenso es casi total: utilizan la tarjeta de débito Prex. Esta tarjeta prepaga opera como en forma similar a una tarjeta de débito y tiene la particularidad de que no precisa tener una cuenta bancaria asociada, algo similar a Mercado Pago. Este es el caso de Álvaro y Eva. Santiago, por su parte, prefiere ir cambiando dólares día a día, ya que especula con que su valor aumentará: “ De ayer a hoy subió como $100, así que voy bien ”.

En una casa de cambio ubicada sobre la calle Corrientes comentan que más de la mitad de las operaciones de estas dos últimas semanas han sido a turistas que vienen a cambiar dólares o euros. “Durante el año no suelen ser tantos, pero en los últimos días hubo un boom”, indicaron.

