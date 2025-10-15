Tarjetas de crédito de metal y madera, la apuesta global de un empresario argentino

La movida ecológica llegó al mundo de las tarjetas de crédito y comienza a expandirse en distintas partes del mundo. En mercados como India, Estados Unidos, Francia y Alemania, el tradicional plástico empieza a convivir con materiales biodegradables o reciclables como la madera y el metal, más amigables con el medio ambiente.

Si bien es aún es incipiente, en parte por los desafíos económicos y de escala para una producción de este tipo, el fenómeno toma forma. En el futuro, estos materiales podrían reemplazar completamente a los actuales, no solo en el sector financiero sino que también podrían utilizarse para confeccionar documentos de identidad y licencias de conducir, entre otros usos, aunque será la tecnología la que defina la dirección del negocio.

Una de las empresas de tecnología en medios de pago que está impulsando este desarrollo, FCS, tiene una particularidad: está liderada por el argentino Matías Gainza Eurnekian, quien tras haber sido parte del grupo Eurnekian como CEO de Unitec Blue, se instaló en Estados Unidos a partir de 2017. Ahora, desde allí se prepara para avanzar en el mercado indio proveyendo tarjetas de crédito a compañías multinacionales con el sistema llave en mano, desde la manufactura hasta el desarrollo tecnológico necesario. Con su sede global en Miami, una planta en Ohio, Estados Unidos, un centro de investigación y desarrollo en Irlanda, una oficina de gestión en Buenos Aires y una nueva planta en India, FCS tiene una capacidad productiva de más de 50 millones de tarjetas anuales.

Pensadas inicialmente para un público de alto poder adquisitivo, a las tarjetas premium de metal y a las de madera biodegradable podrán acceder quienes tengan una capacidad de ahorro en un banco tradicional de al menos 500.000 dólares. Desde el punto de vista marketinero, será el cliente quien se elija a sí mismo como portador de este instrumento financiero y no al revés, como en la banca tradicional, que decide seleccionar a quienes ofrecerá el producto.

“Para la industria financiera, el crecimiento hoy va por Oriente, en particular en aquellos países que pueden incorporar parte de su población a la clase media, como la India”, dice Gainza Eurnekian, de paso por Buenos Aires. El empresario explica que se enfocaron en ese mercado y no en China porque este país “se cerró mucho después de la pandemia”. FCS empezará sus operaciones en el mercado indio en el primer trimestre de 2026 con una inversión que totalizará US$250 millones en los próximos cuatro años. En una segunda etapa se enfocarán en América latina, donde el primer paso sería en Brasil.

¿Y la Argentina? “Es una posibilidad. Si las actuales condiciones macroeconómicas se mantienen, en algún momento esta tecnología va a llegar”, estima Gainza Eurnekian. “La imagen argentina en el mundo cambió y hoy es considerado un país serio; se controló la inflación, se estabilizó el tipo de cambio. Además, por su ideología y su personalidad, al presidente Milei lo conocen en todo el planeta”, agrega el empresario, que además conoce al Presidente porque trabajó en la época en que era el economista del grupo de su tío Eduardo Eurnekian. Señala además que, si bien el mercado local es chico, es interesante por la calidad de sus recursos humanos, a tal punto que en su empresa, el 90% de los gerentes son argentinos.