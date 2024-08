Taylor Swift: la cantante que creó la “inti masividad” y logró conectar con sus fans como nadie

Escuchar

En el dinámico mundo de la música, donde predominan la tecnología y las estrategias de marketing, Nicolás Pimentel está desafiando las normas establecidas con su innovadora visión como director general y fundador de Becoming Mode. En el evento de Innovación “El desafío de correr los límites de lo conocido”, organizado por LA NACION, Pimentel compartió su enfoque único para transformar la industria musical, redefiniendo cómo se crea y se consume música, y poniendo en primer plano la autenticidad y la conexión genuina entre artistas y seguidores.

Nicolás Pimentel, director general y fundador de Becoming Mode, en el evento Innovación "El desafío de correr los límites de lo conocido" organizado por LA NACION Fabián Malavolta

Durante la presentación, Pimentel señaló que la verdadera innovación no siempre viene de la tecnología más avanzada, sino de la autenticidad y el compromiso personal. “Lo más revolucionario en Taylor Swift es que, a pesar de las tendencias actuales, sigue escribiendo sus propias canciones”.

A su vez señaló que Taylor Swift está llevando a cabo una práctica muy innovadora y es que logra mantener una conexión genuina con sus fans, una cualidad que la tecnología por sí sola no puede ofrecer.

Para Pimentel, cualquier persona famosa enfrenta la intromisión en su vida privada, algo que es inevitable en una industria masiva. Taylor Swift ha cambiado esto al reflejar el problema en sus canciones: “Ella les dijo a sus fans que, para conocerla verdaderamente, no debían leer revistas y medios, sino escuchar sus canciones, donde cuenta historias de su propia intimidad porque las considera como si estuviesen leyendo su dario íntimo”, enfatizó el especialista durante su presentación.

Taylor Swift, reina de la innovación según Pimentel Instagram @taylors

Cuando Taylor Swift salió con un miembro de los Jonas Brothers, le escribió cuatro canciones. Durante su relación con el protagonista de “Crepúsculo”, parece que ocurrió algo que la llevó a componer una canción pidiéndole disculpas. Se dice que escribió más de siete temas sobre su relación con Harry Styles. “Lo interesante de todo esto es que, si bien parecen obvias las alusiones a toda esta gente, no son tan obvias porque no menciona a nadie. Por lo cual despierta en sus fanáticos las ganas de, no sólo bailar y cantar, sino de debatir y analizar sus letras”, remarcó.

Durante su juventud, Taylor Swift definió su estilo con tres palabras clave: trabajadora, imaginativa e inteligente. Estas cualidades, junto con la incorporación de su vida privada en sus canciones y un componente de misterio, crean una conexión única con su audiencia.

Esta fórmula genera una relación de empatía y complicidad, en la que cada fan siente que Taylor se dirige personalmente a ellos. Este fenómeno, que podría describirse como una “inti masividad”, transforma a los seguidores en amigos íntimos.

A veces, la mayor innovación puede venir de lo más antiguo. La verdadera innovación de Taylor Swift radica en seguir escribiendo sus propias canciones, algo que parece pasado pero es profundamente relevante.

En la misma línea de lo que presentó Sebastián Campanario en el evento, el público empezará a valorar más los contenidos creados por humanos, como los de Taylor. “Esto que podría ser una señal de futuro, en Taylor no deja de ser una comprobación que su propia música es hecha por humanos”, mencionó Pimentel.

El 25 de noviembre de 2021 se estrenó “Get Back”, el documental de The Beatles, donde se mostró a Paul McCartney creando en vivo la canción de “Get Back”, y sorprendió ver que alguien había grabado ese momento crucial en el que se creó uno de los grandes clásicos de la historia. En sintonía a lo que planteó Campanario, Pimentel comentó: “Taylor Swift convierte la casualidad en método al grabarse continuamente durante el proceso de creación, lo que explica la existencia de varios videos de ella creando en tiempo real”.

Pimentel destaca cómo Taylor Swift ha incorporado elementos de la cultura gamer en su estrategia de marketing. La artista ha utilizado la “lógica gamer” para ofrecer a sus fans una experiencia interactiva, que incluye la búsqueda de detalles ocultos en sus videos y referencias en sus presentaciones. Según Pimentel, “Taylor ha añadido una dimensión lúdica a su música y marketing, manteniendo a sus fans interesados y sorprendidos, lo que enriquece la experiencia.”

También subraya el coraje de Swift al regrabar sus primeros seis álbumes tras la venta no autorizada de sus derechos. Esta decisión no solo actúa como una reivindicación personal, sino que también creó una sub-marca sólida y una línea de productos que refuerzan su compromiso con sus fans y sus derechos. Pimentel concluye: “La regrabación de los álbumes por parte de Taylor es un acto valiente que reafirma su control sobre su música y fortalece su conexión con sus seguidores”, concluyó.

Nicolás Pimentel, con su liderazgo en Becoming Mode, está demostrando que la innovación en la música va más allá de la tecnología. Se trata de autenticidad, interacción y coraje, y su visión está marcando un camino emocionante para el futuro de la industria

