Telecentro adquirió Iplan por US$260 millones

Tal como anticipó LA NACION, Telecentro confirmó hoy la adquisición de Iplan por US$260 millones. Con la compra, sumará a la red de fibra óptica de la compañía más de un millón de hogares y presencia en ciudades como Córdoba, Rosario y Tucumán.

Uno de los principales atractivos de la operación está en el negocio corporativo. Durante más de dos décadas, Iplan construyó una posición relevante entre las empresas, a las que ofrece conectividad, telefonía, servicios en la nube y soluciones tecnológicas.

“Esta operación fortalece nuestra presencia incorporando infraestructura, servicios y la fortaleza de la marca Iplan. En su equipo y en su posicionamiento encontramos un activo clave para nuestro plan de expansión: vamos a sumar capacidades de red para potenciar la llegada a más hogares y empresas, cuidando y consolidando lo que Iplan construyó exitosamente durante todos estos años”, afirmó Fernando Herrera, CEO de Telecentro.

Por su parte, Pablo Saubidet, cofundador de Iplan, señaló: “Con esta operación, Iplan accederá a una nueva escala y a mayores recursos que le permitirán profundizar el liderazgo alcanzado en los segmentos residenciales premium y de las pymes, ambos complementarios a los que han sido foco de Telecentro”.

Según informó la compañía, la adquisición le permitirá a Telecentro complementar su oferta residencial con la trayectoria de Iplan en el segmento corporativo. También le dará acceso a nuevas plazas, como Rosario, Córdoba y Tucumán, y ampliará su cobertura en la ciudad de Buenos Aires.

Telecentro fue fundada en 1990. Entre sus accionistas se encuentran Sebastián Pierri, Silvina Pierri, Alberto Pierri, Lisandro Pierri y Martín Pierri. La compañía es dirigida por el exdiputado Alberto Pierri y comenzó ofreciendo televisión por cable en distintas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En 2007 incorporó la televisión digital y, un año después, lanzó un servicio de triple play, que combinaba televisión, internet y telefonía fija. Desde entonces, buscó ampliar su oferta y consolidarse como un operador integral de telecomunicaciones.

La adquisición le permitirá a Telecentro complementar su oferta residencial con la trayectoria de Iplan en el segmento corporativo.

Una de las apuestas que intentó concretar durante años fue el ingreso al negocio de la telefonía móvil. En 2023 obtuvo autorización para funcionar como operador móvil virtual, una modalidad que permite ofrecer servicios celulares mediante la infraestructura de otras compañías. Sin embargo, el proyecto no llegó a desarrollarse. Este año, además, fue inscripta como licenciataria de servicios de telefonía móvil.

Iplan nació en 1999 y se diferenció desde sus comienzos por el despliegue de una red propia de fibra óptica. La compañía desarrolló una fuerte presencia en el mercado corporativo y también ofrece servicios para hogares.

La incorporación de esa infraestructura y de su cartera de clientes le permitirá a Telecentro ampliar su cobertura geográfica y fortalecer su oferta para empresas, un segmento en el que Iplan construyó su posicionamiento.

Un mercado que se concentra

La operación se produce en un sector que atraviesa un proceso de consolidación. La compra de Telefónica por parte de Telecom modificó el mapa de las telecomunicaciones argentinas y amplió la escala de uno de los principales jugadores del mercado.

En paralelo, la fibra óptica se convirtió en un activo estratégico para las empresas del sector, en un contexto de mayor consumo de datos y demanda de conectividad tanto de los hogares como de las compañías.

Para Telecentro, la adquisición de Iplan representa una forma de acelerar su expansión sin tener que desplegar desde cero una red equivalente. También le permite incorporar una cartera de clientes corporativos y capacidades tecnológicas cuyo desarrollo propio demandaría tiempo.

La empresa, que nació hace 36 años como operadora de televisión por cable, busca así dar un nuevo salto en el mercado de las telecomunicaciones, con mayor escala en fibra óptica, más presencia geográfica y una posición más sólida en el negocio corporativo.