Según referentes del sector hay empresas que no pudieron actualizar abonos este año y sufrieron fuertes incrementos en los costos operativos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de noviembre de 2020 • 13:53

Referentes de la industria de la TV paga le reclamaron hoy al Gobierno que permita actualizar los precios de los abonos para compensar los aumentos en los costos operativos que trajo el uso masivo de los servicios por la pandemia de Covid-19.

Además, se mostraron en desacuerdo con el DNU 690-2020 que los define como servicios públicos en competencia en un evento virtual del que también participó el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, quien defendió esa denominación.

En cuanto al decreto, Ambrosini dijo que harán la mejor reglamentación posible sin hacer mención a cómo será la futura injerencia del Gobierno en la configuración de los precios de las empresas del sector, algo que las compañías consideran "un cambio en las reglas de juego".

El intercambio tuvo lugar en las Jornadas Internacionales, el principal encuentro de la industria de las telecomunicaciones y de contenido de la región, organizado por la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (Cappsa).

El primero en referirse a los precios fue el presidente de Cappsa, Sergio Veiga. "En nuestra industria hubo problemas en la cadena de pagos por la imposibilidad de cortarle el servicio a los morosos y la publicidad en TV que ha decrecido. Como si esta sucesión de problemas no fuera suficiente, los actores de la industria han perdido el control sobre su sistema de precios por el congelamiento decretado en los abonos y por la declaración de servicio público en la actividad", afirmó.

El presidente de ATVC, Walter Burzaco, también insistió sobre la denominación de servicio público. "El Cable surge en el interior para dar acceso a la información y el entretenimiento en los pueblos que no captaban la televisión de entonces. Primero fueron los pioneros y luego las empresas integradas, llevando la banda ancha al interior del interior. Entonces, nos resulta paradojal que por aquellas deficiencias de cobertura hayamos sentido el desafío de realizar inversiones de carácter privado, sin prebendas y en competencia, y que hoy se nos considere un servicio público", opinó.

En cuanto al congelamiento de precios dijo que "erosiona la capacidad económica y financiera de las empresas, y posterga inversiones". "Afecta a todos, pero se debe puntualizar que un gran número de empresas no produjeron aumentos en todo el año, incrementos necesarios para compensar los desmesurados aumentos en los costos operativos. El uso masivo de los servicios se tradujo en mayores costos y no en ingresos o ganancias, ya que no ha crecido el número de abonados en el último año", explicó.

Ambrosini dijo que están convencidos de que la telefonía móvil, el servicio de internet y la tv paga tienen que ser "servicios públicos en competencia" y que hay que ayudar a las pymes.

"Estamos trabajando para sacar en el próximo directorio una línea de subsidio de tasa que seguro será con el Banco Nación para justamente paliar la situación difícil que atraviesan las empresas del sector y fundamentalmente empresas de contenido", aseguró.

Por otro lado, sobre el decreto, dijo que harán la mejor reglamentación posible. "Vamos a hacer la mejor reglamentación que nos salga, consultándolos, llamándolos. Esta industria tiene espíritu de colaboración y vamos a dar respuesta a eso. Quédense tranquilos que la vamos a dar", prometió.

"Vamos a hacer un reglamento que los albergue a todos y que pueda resolver las asimetrías para que todo marche a favor de la recuperación de la economía y del sector", concluyó.

Conforme a los criterios de Más información