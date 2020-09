.

Pymes y grandes operadores de telefonía, TV paga e Internet pidieron hoy que el Gobierno no avance en la reglamentación del DNU que estableció que son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, sino que se "revea" esa definición y se encare un diálogo con todo el sector para entender las distintas problemáticas que hay en el país. Más allá de esto, las compañías estudian judicializar la medida por un carril separado.

Durante el cuarto encuentro del Centro de Estudios sobre la Convergencia de las Comunicaciones (ConvercomAr), grandes y pequeños operadores, asociaciones internacionales y expertos debatieron sobre el DNU 690 y, entre otras coincidencias, varias voces pidieron que se revea la medida.

"Cuando salió el DNU firmamos la solicitada junto a grandes operadores porque éste es un problema a nivel industria. Es un error enorme que las telecomunicaciones pasen a ser servicio público. Si empezamos a hablar de reglamentación es porque asumimos el decreto tal cual como está, y está mal. El servicio público supone un control y una potestad administrativa y nosotros somos empresas en competencia. Servicio público son la luz, el agua, el gas, la electricidad ¿Cómo puede ser que la TV por cable sea servicio público cuando se está agotando y está la TDA?", afirmó Marcelo Tulissi, presidente de la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet Pymes (Cacpy) durante el encuentro vía Zoom.

"¿Hay gente sin Internet? Sí. Bueno, entonces sentémonos a hablar en una mesa, pero no busquemos un decreto que no resuelve nada. Nos comparan con Finlandia y nuestra realidad es distinta. Hay gente que no tiene conectividad porque no accede a los dispositivos, ya que una PC cuesta entre $60.000 y $100.000 y mientras los Ministerios de Educación siguen sin ponerse de acuerdo en la plataforma a utilizar. Me parece que hay mucho por hacer y hablar de reglamentación es asumir que el decreto está bien y está mal y se puede corregir", agregó.

En tanto, refiriéndose a las motivaciones del DNU, Hernán Verdaguer, director de Asuntos Regulatorios de Telecom Argentina, dijo que las compañías "comparten el objetivo de lograr la universalidad de acceso", pero que eso "solo es posible en el marco de una conversación público-privada" y que se debería "rever" la medida.

Más enfático fue a su turno Francisco Barreto, vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de DirectTV. "Me gustó lo que decía Marcelo Tulissi al final de su presentación. Veníamos teniendo un diálogo súper productivo. Todas las empresas colaboraron en lo que se pidió. Los postulados son compartidos, pero el DNU no es el camino y trabajar en la reglamentación es validarlo. Sería más interesante retomar ese diálogo sin la noción de servicio público. Demos un paso hacia atrás para dar cinco hacia adelante", instó e insistió: "Estamos dispuestos a colaborar, pero es difícil con este primer paso. Recomendaría dar un paso hacia atrás".

La posible judicialización

En otro momento de la charla y consultado por una posible judicialización del decreto, Verdaguer, de Telecom, dijo que analizan esa opción."Somos una compañía que tiene sus accionistas, que cotiza en bolsa por lo que estamos tomando las decisiones que el cuerpo legal considere. Seguimos dialogando, pero no podemos dejar a la empresa sin defensa", aseguró.

En el mismo sentido, Alejandro Lastra, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Telefónica, le explicó a LA NACION que la judicialización va por un camino separado al del diálogo y tiene que ver con la protección de derechos.

"Nosotros estamos analizando la vía judicial y si se hace o no dependerá de la compañía. Tiene que ver con un derecho de los accionistas. Pero la judicialización no depende del diálogo que se mantenga porque sería algo extorsivo", consideró.

Tratamiento asimétrico o simétrico

Otro tema del que se habló durante el encuentro tiene que ver con las diferencias de escala entre los operadores, algo que debería tener en cuenta el Enacom si se reglamenta el DNU según Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase).

En tanto, Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, dijo que las buenas prácticas internacionales indican que la mirada tiene que estar puesta en el cliente y no en el oferente.

"Las condiciones entre pymes cooperativas y grandes operadores son distintas y más si estás en el interior del Interior. Hay lugares en que las pymes y las cooperativas compiten con el gran proveedor que pone el precio y muchas veces compiten con el mayorista. Hay diferencias en cómo se contrata al interior del país, en el acceso al crédito, en el acceso a la infraestructura y la disponibilidad de equipos", afirmó Graizer, quien adelantó que presentarán un listado de asimetrías a tener en cuenta.

Por otro lado, Quiroga López pidió tener cuidado y que no se mezclen cuestiones. "Se tiene que regular no por el tamaño de los jugadores sino a partir del cliente. No estamos de acuerdo en decir que la cancha esté inclinada para unos en detrimento de otros. Defensa de la Competencia te permite resolver los problemas que se han planteado. La herramienta no es la cancha desnivelada, sino que las mejores prácticas que impulsan organizaciones como la GSMA y la Unión Internacional de Telecomunicaciones son sobre un escenario de cancha nivelada. Me parece que no es un mensaje correcto, ni lo que indican las buenas prácticas internacionales", concluyó.