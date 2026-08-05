“Tenemos que pensar en una minería para 100 años mínimo”: las oportunidades del sector minero para crecer en la Argentina

En un contexto marcado por el crecimiento de la producción minera en la Argentina y mayores inversiones del sector, surgen distintas oportunidades que pueden impulsar la actividad en los próximos años. Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y de Minera Santa Cruz, evaluó el presente de la industria y el potencial que tiene en el corto y largo plazo durante su presentación en el segundo encuentro de Minería organizado por LA NACION.

El directivo destacó que el territorio argentino cuenta con los recursos minerales necesarios para desarrollar. Sectores como el oro y la plata lo vienen trabajando hace tiempo hasta convertirse en la principal actividad de exportación. En tanto, aparecieron el litio y el cobre, dos catalizadores para el boom de la minería argentina. “El litio se encuentra ya en un camino ascendente permanente desde el 2022, que venimos multiplicando la cantidad de producción por año”, detalló Cacciola. En tanto, el otro metal surge como “la posibilidad inmediata de empezar a desarrollar grandes proyectos de clase mundial”.

Oportunidad minera: inversiones, proveedores y competitividad. Roberto Cacciola, presidente de CAEM

En ese sentido, subrayó el hecho de que la Argentina cuenta con seis proyectos listos para entrar en construcción. “No hay otro país que tenga disponibles proyectos vírgenes que tienen los recursos naturales y que, de alguna manera, pueden iniciar rápidamente la construcción”, puntualizó en diálogo con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION.

A su vez, destacó el papel del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Hasta el momento, ya se presentaron inversiones por US$40.000 millones por este medio, de los cuales ya hay US$20.000 aprobados. De ese monto, Cacciola explicó que US$26.000 millones corresponden al cobre, US$11.000 millones al litio y el resto, básicamente, a oro y plata. Anticipó que gran parte del resto de los proyectos pendientes van a ser aprobados en los próximos meses.

Dado que este régimen concluye a mediados del año que viene, el titular de la CAEM evaluó que el sector debe aprovechar ese tiempo para presentar aquellos proyectos que todavía se pueden habilitar y están en condiciones de concretarse. De todos modos, consideró que se le debe dar continuidad y vincular algunos de los beneficios del RIGI para que sean “permanentes”. “No se acaba la minería con estos proyectos que se presentaron al RIGI, hay muchos más. Tenemos que pensar en una minería para 100 años como mínimo”, determinó.

Roberto Cacciola estimó que en 2026 se exportarán entre US$9500 millones y US$10.000 millones solo del sector minero Fabián Malavolta

En esa línea, señaló que el sector tiene “muchísimo más para explorar por delante” para entrar en la cadena de explotación más adelante, lo que puede dar una oportunidad de rápido crecimiento. Esto puede traer grandes ingresos al país: Cacciola estimó que en 2026 se exportarán entre US$9500 millones y US$10.000 millones y que entre 2033 y 2034 se podrían superar los US$30.000 millones.

Ante ese panorama, Cacciola consideró que “el país está para recibir inversiones de casi todo el mundo”, principalmente de Europa, Asia y Estados Unidos, que mostraron mayor interés.

Problemas macroeconómicos y políticos

En cuanto a la situación macroeconómica actual, donde hay sectores de la actividad y de la matriz de empleo privado que están atravesando ciertas dificultades, afirmó que “la minería debe trabajar con la industria nacional para que gran parte del efecto de crecimiento de la minería también tenga un efecto expansivo hacia la industria”.

Por un lado, el sector en sí mismo pasaría de los 116.000 empleos directos e indirectos a 300.000 en poco tiempo. En tanto, las provincias podrían tomar un mayor protagonismo como proveedoras, por lo que “el efecto multiplicador es mucho mayor”. “Aspiracionalmente, nosotros podemos llegar a esa cadena en cuatro o cinco años y llegar a un millón de trabajos en total”, estimó.

Y el presidente de la CAEM agregó: “Tenemos temas de infraestructura pendientes, pero hay que canalizarlos pensando en que queremos una minería para 100 años. Hay que pensar cómo hacemos para que los futuros proyectos sean competitivos para salir por puertos argentinos”.

Cacciola alentó a pensar en una minería "para 100 años" Fabián Malavolta

Por otro lado, destacó la “excelente” ley de inversiones mineras, aunque advirtió que en los últimos años no se cumplió. Asegurar que se cumplan las normas puede blindar al sector de los vaivenes políticos. A su vez, evaluó que se puede aprovechar el equilibrio fiscal que ofrece la actual administración y de un momento en que “tenemos los minerales que el mundo necesita” para atraer financiación.

“El desafío es que esto tenga un efecto expansivo sobre el país y para eso trabajamos”, concluyó Roberto Cacciola.