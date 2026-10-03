Trabajar para el exterior: las plataformas y billeteras virtuales para cobrar desde la Argentina en dólares o euros

Cada vez más trabajadores independientes argentinos eligen ofrecer sus servicios al exterior. En ese sentido, puede surgir la duda sobre las alternativas que existen en el mercado local para percibir esos ingresos sin sufrir altos costos de comisiones ni enfrentarse a las complejidades de abrir una cuenta bancaria afuera.

Según un relevamiento realizado por la Cámara Argentina Fintech entre las principales empresas del sector, alrededor de 31.000 usuarios residentes recibieron al menos un cobro del exterior en los últimos 12 meses. Esto se traduce en unas 300.000 transacciones por un total aproximado de US$210 millones.

Alrededor de 31.000 usuarios residentes recibieron al menos un cobro del exterior en los últimos 12 meses Shutterstock

La actividad relevada detalla un promedio de US$690 por transacción y unos diez cobros anuales por usuario. Desde la entidad señalaron que la proyección mensual equivale a 25.000 operaciones y US$17,5 millones procesados. No obstante, aclararon que estas cifras pueden superponerse entre distintas plataformas y que los promedios no implican una regularidad mensual fija para todos los profesionales.

“Al conectar los pagos internacionales con herramientas de uso local, las fintech ayudan a que los ingresos obtenidos por ese trabajo puedan destinarse a cubrir gastos, ahorrar o invertir en la Argentina. Es una contribución concreta para facilitar la exportación de servicios y ampliar las oportunidades de quienes trabajan desde el país”, aseguró Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

A continuación, algunas alternativas disponibles en el mercado local para cobrar dinero del exterior.

Bitso

En Bitso se puede abrir una cuenta en Estados Unidos de forma gratuita

La aplicación para invertir en criptomonedas ofrece tres alternativas principales para gestionar ingresos desde el exterior:

Permite abrir una cuenta gratuita en Estados Unidos para recibir transferencias ACH o wire, o fondos desde plataformas como PayPal, Payoneer y Upwork. El saldo se convierte automáticamente a USDC, un dólar digital con paridad 1 a 1.

para recibir transferencias ACH o wire, o fondos desde plataformas como PayPal, Payoneer y Upwork. El saldo se convierte automáticamente a USDC, un dólar digital con paridad 1 a 1. Quien ya cobra por Payoneer , puede traer el saldo a Bitso sin pasar por un banco. “Hoy un freelancer argentino cobra por Payoneer y necesita pasar ese dinero a pesos: en ese trayecto suele perder hasta el 20% entre comisiones y tipo de cambio”, señaló Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, quien detalló que la app tiene una comisión del 2,9% para esta operación y un tipo de cambio más cercano al dólar blue o contado con liquidación (CCL).

, puede traer el saldo a Bitso sin pasar por un banco. “Hoy un freelancer argentino cobra por Payoneer y necesita pasar ese dinero a pesos: en ese trayecto suele perder hasta el 20% entre comisiones y tipo de cambio”, señaló Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, quien detalló que la app tiene una para esta operación y un Cuenta con la opción de recibir USDC, USDT, Bitcoin o Ethereum de forma instantánea y gratuita entre usuarios o desde cualquier otra plataforma.

Cabe aclarar que abrir y mantener la cuenta en dólares por esta aplicación no tiene costo, al igual que retirar los pesos ya convertidos o transferirlos a una cuenta bancaria. En tanto, conlleva comisiones recibir dinero por determinados métodos y la conversión de USDC a pesos.

Método Comisión ACH US$2,99 por transacción Wire US$11,99 + 0,17% del monto Payoneer a Bitso 2,9% Cripto entre usuarios de Bitso Sin costo

Lemon

Esta billetera virtual destacada por el trading de criptomonedas ofrece a sus usuarios la opción de abrir una cuenta virtual en dólares y en euros. Por este medio, se pueden recibir transferencias desde cuentas bancarias propias o de terceros, así como desde plataformas como PayPal, Wise, Payoneer, entre otras. En ambos casos, la apertura tiene un costo de US$4 y algunas transacciones tienen comisiones.

<b>Operación</b> Dólares (ACH/Wire) Euros (Cuenta SEPA) Depósito mínimo US$1 por transacción — Comisión por recepción ACH: 1,5%

Wire: 1,5% + US$12 fijos 1,5% por transacción Límites por operación Se puede recibir hasta US$4000 de cuentas de terceros Se puede recibir un máximo de 5000 euros por transacción

El dinero recibido se acredita como la moneda digital USDT y se puede transferir a un banco argentino, vender por pesos o utilizar directamente con la Visa Lemon Card. Ignacio Giménez, Business Manager en Lemon, destacó que de esta forma se puede aprovechar la diferencia entre la cotización del dólar digital y el dólar MEP u oficial: “En determinadas condiciones de mercado, esto puede hacer que el usuario reciba hasta un 2% más por cada dólar que trae a la Argentina, una vez contempladas las comisiones y la cotización vigente”.

Takenos

Es una billetera digital internacional diseñada principalmente para los trabajadores independientes, nómadas digitales y freelancers de América Latina. Al registrarse, el usuario puede acceder de forma gratuita a una cuenta internacional en Estados Unidos, por la cual se pueden recibir transferencias ACH, dentro del sistema bancario estadounidense, además de transferencias Wire y SWIFT. También se habilita una cuenta en Europa para poder enviar y recibir euros a través de la red SEPA. Los fondos se acreditan en dólares digitales, como USDC y USDT; y se puede operar mediante tarjetas físicas o virtuales, QR regionales, inversiones en ETFs globales o dejar para generar rendimientos.

Mariano Bunge, vicepresidente de Takenos, puntualizó que la cuenta no tiene costo de mantenimiento y no se cobran comisiones por recibir dinero por transferencia ACH o entre usuarios de la aplicación. “Recibir dinero por otros métodos, como Wire o Swift, no tiene comisiones adicionales, pero sí pueden tener un costo para el usuario”, aclaró.

Algunas fintech también permiten abrir una cuenta en euros EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

Prex

La billetera virtual de origen uruguayo ofrece soluciones para la conversión de divisas: