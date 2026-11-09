IDEA llamó a construir una Argentina con más “diálogo, empleo y oportunidades”

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) llamó a renovar el compromiso con la construcción de una Argentina con “más oportunidades de desarrollo y diálogo entre todos los sectores”, luego de participar este lunes del encuentro del papa León XIV con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Desde la organización, formaron parte el presidente, Santiago Mignone, y Luciana Paoletti, directora ejecutiva.

A través de un comunicado difundido tras la exposición del Pontífice, la entidad que representa al sector empresarial destacó la necesidad de “buscar consensos y espacios de colaboración”.

IDEA acordó con el mensaje del papa León XIV sobre el mundo laboral Captura TV

“Es una tarea que debemos impulsar desde todos los sectores de la sociedad. Encontrar una visión compartida a partir de las diferencias -en un marco de respeto y evitando la polarización-, resulta indispensable para trazar un camino de desarrollo sostenido, paz y justicia para el país”, expresó.

Asimismo, IDEA celebró en el comunicado la referencia del papa León XIV al trabajo como fundamento de la dignidad humana. Desde la organización empresaria sostuvieron que el sector privado posee un deber central en la “generación de empleo” y en “la ampliación de oportunidades” para la sociedad.

“Como representantes del sector privado tenemos una responsabilidad central: generar empleo formal, promover la inversión, impulsar la innovación y ampliar las oportunidades, especialmente para quienes enfrentan más dificultades para acceder al mercado laboral”, manifestó.

Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio de IDEA y CEO del Grupo Galicia; Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, y Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA NICOLAS KREMENCHUZKY

En se sentido, valoraron el reconocimiento que hizo el Sumo Pontífice a la figura del empresario Enrique Shaw como ejemplo de solidaridad y construcción del bien común.

El texto dedicó además un apartado a la reflexión planteada por León XIV sobre la responsabilidad que tienen las generaciones actuales respecto del futuro. La organización interpretó ese mensaje como una invitación a adoptar una mirada de largo plazo en la toma de decisiones en el ámbito público y privado.

“Cada decisión que toman hoy los gobiernos, las instituciones y los empresarios debe evaluar sus consecuencias sobre el futuro y el país que recibirán las próximas generaciones”, sostuvo.

El papa León hoy en la UCA TIZIANA FABI - AFP

El comunicado concluyó con una ratificación de los principios que la organización viene promoviendo en sus encuentros empresariales.

“El mensaje papal nos impulsa a renovar nuestro compromiso con el diálogo, la generación de empleo, la inversión y la creación de oportunidades. Como expresamos en nuestro 62° Coloquio, estamos convencidos de que el desarrollo del sector privado cobra sentido cuando se traduce en mejores condiciones de vida para las personas”, cerró IDEA.