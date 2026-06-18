Tras la baja del riesgo país, cuánto debería pagar el Gobierno argentino para emitir deuda en dólares en el mercado

Con valores que no alcanzaba desde 2018, la baja en el riesgo país representa una reducción en el costo al que eventualmente el Gobierno podría emitir deuda en el mercado financiero internacional. Y mientras la planificación del equipo económico prescinde por el momento de esa posibilidad, esa baja pareciera abrir una nueva ‘ventana’ de oportunidad.

Ayer, el riesgo país –el indicador creado por JP Morgan y que mide el diferencial de riesgo de la deuda de cada país frente a los bonos del Tesoro estadounidense- cerró en 430, valores mínimos en la gestión de Javier Milei y equiparables a los que mostraba la economía en 2018.

Esa cifra marca una referencia del ‘sobrecosto’ que implicaría para el Gobierno intentar emitir deuda en los mercados internacionales. Hoy, la tasa a 10 años de los bonos de deuda del Tesoro estadounidense (considerada la tasa ‘libre de riesgo’ por el emisor de esa deuda) es de 4,43%, con una tendencia alcista desde que comenzó la guerra en Medio Oriente (perforó momentáneamente el 4% a fines de febrero).

Ministerio de Economía de la República Argentina Archivo

Así, una referencia del eventual costo del financiamiento para el Tesoro argentino hoy en el mercado internacional podría inferirse en torno al 8,7% anual, aunque la cifra podría variar según las características de los instrumentos, los plazos y sus condiciones.

El espejo de 2018

La última vez que el país emitió deuda de estas características fue en 2018, con Luis Caputo como ministro de Finanzas. En aquella ocasión, se colocaron US$9000 millones en bonos a cinco, 10 y 30 años, con tasas que fueron del 4,625% al 6,95% anual. Eran “las tasas más bajas de la historia” para el país, según planteó Caputo entonces, en un escenario de menores tasas globales (la estadounidense a 10 años estaba en torno a 2,5%).

Meses después, el escenario financiero se invirtió, con mayores tasas, suba del tipo de cambio y salida de capitales que terminaron con el país acudiendo a los dólares del FMI y el mercado voluntario cerrado desde entonces.

De momento, la estrategia del Gobierno prescinde de este recurso. “Nuestra obligación es refinanciar la deuda a la tasa más baja posible. No tendría sentido buscar refinanciar deuda al 9,5% si lo podemos hacer al 6% por otros mecanismos”, dijo semanas atrás el ministro Caputo, al explicar el plan oficial para el manejo de los dólares y la deuda.

Entre otros recursos, el Gobierno selló en enero un repo con bancos internacionales por US$3000 millones por una tasa del 7,4% anual. Además de acceder a fondos de organismos internacionales y garantías para otros préstamos, otra de las apuestas es la emisión de títulos para hacerse de los dólares atesorados en el mercado local. Así, sumó US$2000 millones con el Bonar 2027 (5,15% de TIREA en la última colocación, con colocaciones que comenzaron en febrero) y más de US$1300 millones con el Bonar 2028 (una TIREA del 8,49% en la última colocación).

“Si no salieron hasta ahora, y por lo que vienen armando, van a esperar a que baje un poco más y no convalidar esta tasa. No han querido convalidarla emitiendo bonares en el mercado local y no creo que salgan a convalidarlo a nivel internacional”, dijo el Gabriel Caamaño, titular de la consultora Outlier.

El economista Gabriel Caamaño en su despacho. Valeria Rotman

“Por más que el riesgo país haya bajado, la tasa libre de riesgo está alta y no estás en un nivel óptimo para salir. El año que viene ya es electoral, este año tenés elecciones en noviembre en Estados Unidos y en octubre en Brasil, y los tiempos se van acortando”, agregó el analista, en referencia a las “ventanas de oportunidad” en el mercado internacional.

Según el economista Federico Machado, una tasa del 8,5% anual “está ligeramente por encima de la tasa que estimamos ‘de sostenibilidad’. Es el nivel que permite que el nivel de deuda sobre el PBI no crezca”, explicó el analista de Open Economía.

El Gobierno dice que están cubiertos los vencimientos de deuda en 2026 y 2027.

Sin embargo, también explicó que un regreso a los mercados internacionales de deuda podría tener como efecto positivo una baja adicional del riesgo país. “Si Argentina tiene más fuentes de financiamiento, es menos probable que incurra en un incumplimiento a futuro”, completó el analista.

“Están totalmente cubiertos los vencimientos por todo el mandato del presidente Javier Milei”, insistió Caputo en el encuentro de IAEF, al descartar planes de vuelta a los mercados en el corto plazo. En julio, el Gobierno enfrenta vencimientos con el sector privado por US$4200 millones (Bonares y Globales) y suma casi US$11.000 millones entre repos, Bopreales y compromisos con organismos internacionales. En 2027, en tanto, los vencimientos en dólares suman casi US$32.000 millones (US$7400 millones corresponden a capital e intereses con el FMI y US$9700 millones con globales y bonares).