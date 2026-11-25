LA PLATA.- Luego de la polémica sostenida con el Gobierno de Javier Milei por la falta de adhesión de la provincia de Buenos Aires al RIGI nacional, el gobernador Axel Kicillof anunció hoy una inversión de US$200 millones para profundizar el calado del estuario de Bahía Blanca.

“Yo no quiero reabrir el expediente de lo que ocurrió cuando llegó este Gobierno”, recordó Kicillof durante el anuncio. “Había un plan para instalar una planta acá en Bahía Blanca para licuar gas en tierra para exportarlo”, dijo.

“Estaba financiado, estaba avanzado, fondeado”, manifestó el jefe de Estado provincial. “Veíamos con YPF una reserva de terreno y ahí cambiaron de planes. La historia nos va a contar la parte secreta que no tuvo que ver con el RIGI; eso fue una fundamentación”, se quejó Kicillof.

“Pero sobre todo la historia que estamos viviendo hoy le va a dar la razón a Bahía Blanca, al puerto y al municipio”, aseguró.

Kicillof en Bahía Blanca anunció inversión por 200 millones de dólares NICOLAS ABOAF

La obra busca mejorar el sistema portuario y consolidar a la región en torno a la exportación de petróleo proveniente de Vaca Muerta: contempla incrementar la profundización del calado operativo, pasando de 45 a 51,5 pies, lo que permitirá la carga completa de buques petroleros y optimizará la traza en más de 100 kilómetros del canal, mejorando las condiciones de navegación hacia los puertos.

“Quiero referirme a esta inversión: acá el problema es que con la terminal en Rosales, las capacidades que tenemos estamos sacando dos tercios del crudo, de exportación, pero tenemos un problema de infraestructura que requiere inversión muy costosa: requiere la profundización del canal”, dijo desde aquella ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires.

“Hoy estamos saliendo con los barcos al 70%, lo que encarece el flete. Qué problemas teníamos aquí: si las empresas garantizan el dragado, va a haber fondos para hacer la inversión. Acá tenemos que festejar que se va a hacer una inversión de US$200 millones que le interesa a todos los sectores que requería acuerdo”, destacó el mandatario.

El jefe de Estado provincial estuvo acompañado por el intendente local, Federico Subielles, quien recordó la decisión de mudar a Río Negro una inversión multimillonaria en una planta de GNL por falta de adhesión al RIGI por parte de la provincia: “En un contexto de retiro del Estado nacional, Bahía Blanca está atravesando uno de los momentos de mayor inversión en infraestructura de los últimos cien años”.

Kicillof en Bahía Blanca NICOLAS ABOAF

En la misma sintonía, Kicillof criticó al presidente Javier Milei por su política privatizadora de las empresas del Estado.

“El Presidente actual prometió privatizar YPF. Está privatizando todo a las corridas. Ya se privatizó YPF y tuvo como resultado la caída de la exploración porque había que hacer grandes inversiones. Había que hacer distintos pozos, y en los primeros pozos no se recupera la inversión porque es carísimo”, admitió.

“A veces no se recupera enseguida la inversión. Hay ciertas inversiones que, si no se hacen con sistema público, es muy difícil. Celebramos la decisión histórica de recuperar YPF; hoy tenemos yacimientos productivos y falta de infraestructura para sacar esos productos y Bahía es central”, dijo Kicillof.

La obra de infraestructura aprobada por el directorio del Puerto de Bahía Blanca prevé, también, la construcción de la terminal de Oiltanking para el almacenamiento y despacho de productos líquidos o gaseosos, que beneficiará también al puerto del municipio vecino, Coronel Rosales.

Puerto de Bahía Blanca

Por último, el gobernador recordó la génesis de la exploración energética cuando estuvo a cargo de Repsol: “Teníamos petróleo convencional; lo manejó mal la empresa privada que se apropió de YPF; ahora tenemos un salto con los no convencionales con Vaca Muerta”, dijo.

Y cerró: “Ahora la discusión es: ¿Qué vamos a hacer con Vaca Muerta? ¿Qué vamos a hacer con este yacimiento? ¿Qué vamos a hacer con este salto tecnológico que permitió explotar yacimientos no convencionales?”.

Por último, enumeró: “La Argentina resultó ser segunda y cuarta reserva de petróleo y gas. El tema no es tener recursos naturales; la pregunta es: quién se va a apropiar de esos recursos. Yo digo: tiene que ser el pueblo argentino”.

Estuvieron los intendentes de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; de Salliqueló, Ariel Succurro; de Monte Hermoso, Hernán Arranz; su par de Tornquist, Estefanía Bordoni. Acompañaron además a Kicillof el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero; el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos; los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Trabajo, Walter Correa; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; la senadora provincial Ayelén Durán; el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Coronel Rosales, Diego Piñero; y representantes de cámaras empresariales del sector portuario y comercial.