Un banco porteño desembarca en Neuquén con el foco puesto en Vaca Muerta

El Banco Ciudad inauguró una oficina comercial de atención a empresas en la ciudad de Neuquén, capital de la provincia cabecera de Vaca Muerta. Así, la entidad presidida por Guillermo A. Laje busca ampliar su presencia territorial para brindar servicios financieros y atención personalizada a las micro, pequeñas y medianas empresas locales.

El objetivo estratégico del banco público de la Ciudad de Buenos Aires es acompañar las necesidades crediticias y de desarrollo de la actividad económica, vinculada a la cuenca neuquina y su cadena de valor.

La oferta de productos financieros para el empresariado abarca líneas de crédito para capital de trabajo, adquisición de bienes de capital y proyectos de inversión. Además, la cartera incluye descuento de documentos y líneas específicas para operaciones de comercio exterior.

La nueva sede del Ciudad está en del Polo Científico Tecnológico de Neuquén Capital Gentileza

Para apuntalar el lanzamiento, autoridades de la entidad porteña llevaron a cabo una serie de encuentros con representantes del sector productivo local. Allí, participaron el director del Ciudad, Ezequiel Sabor; el gerente general, Bruno Folino; el subgerente general de Banca Mayorista, Claudio Saffirio; y los equipos especializados de la banca pyme.

La nueva sede del Banco Ciudad funciona dentro del Polo Científico Tecnológico de Neuquén Capital. Desde allí, los equipos especializados de la entidad pretenden tener un vínculo y asesoramiento directo con las compañías locales, las cuales ya pueden contactarse a través de los canales oficiales de la sucursal.

El gerente general del Ciudad explicó: “Buscamos acompañar con mayor cercanía a uno de los sectores estratégicos y de mayor trascendencia para el desarrollo económico y productivo”.

“Queremos contribuir con los proyectos de las empresas que componen la cadena de valor de la industria energética que, desde Neuquén, aporta beneficios directos e indirectos para todos los habitantes del país”, agregó Folino.

La nueva apertura se suma a la red de sucursales que el banco tiene en el interior del país, con posiciones consolidadas en Córdoba, Río Cuarto, Mendoza, Tucumán y Salta, además de sus más de 90 puntos de contacto en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Durante el ejercicio 2025, el Banco Ciudad se consolidó entre las diez principales entidades del sistema financiero argentino en términos de asistencia crediticia al sector privado. El año pasado, la entidad destinó $250.000 millones al financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que cerró con un resultado neto de $129.441 millones y un retorno sobre el patrimonio (ROE) del 7,3%.